«Черная дыра»: куда уходят средства на ликвидацию свалок

На ликвидацию в Нижегородской области трех несанкционированных свалок было выделено уже более 7 млрд рублей, но несмотря на это они до сих пор представляют опасность, следует из материалов Счетной палаты РФ (есть у «Газеты.Ru»). Аудиторы проверили расходование бюджетных средств на ликвидацию стихийно сложившихся свалок промышленных и бытовых отходов в этом регионе.

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Самая опасная из трех — «Черная дыра». В этой промышленной свалке содержатся вещества первого класса опасности (например, ртуть) а также другие вещества второго класса опасности (литий, кобальт, мышьяк, селен, барий, свинец). На свалку «Черная дыра» свои отходы еще в советские времена сбрасывал завод «Дзержинское оргстекло». Завод считался флагманом советской химической промышленности. Заводские отходы десятилетиями сливались в карстовую воронку глубиной около 20 метров.

Шламонакопитель «Белое море» образовался еще в 70-е годы прошлого века на территории завода «Капролактам». «Море» занимает примерно 70 гектаров и его местоположение фиксировалось даже из космоса.

А полигон «Игумново» состоит в основном из твердых бытовых отходов. Это мусорная гора высотой 30 м, площадью 41 га с объемом ТБО 5,5 млн кубометров. Полигон считается одним из крупнейших в Европе.

Зачистить эти территории правительство решило еще в 2011 году по решению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. Свалку «Игумново» как наименее проблемную планировалось ликвидировать всего за один год, в соответствии со всеми нормами международного права.

«В срок до 1 февраля 2012 года принять меры по ликвидации полигона твердых бытовых отходов «Игумново» с последующей рекультивацией его земель с использованием механизмов, предусмотренных статьей шесть Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — говорилось в постановлении правительства. Но она ликвидирована не была.

Денег не пожалели, но не помогло

В 2012-2014 годах, по подсчетам СП РФ, было выделено 2,1 млрд рублей из федерального бюджета и по 10 млн руб. из бюджета Нижегородской области и города Дзержинска. Местные средства были основаны полностью, а федеральные — всего на 3,9% и были возвращены в федеральный бюджет. Свалки ликвидировать не удалось.

Позднее региональные власти не стали экономить и даже завысили объем вредных отходов на полигоне «Черная дыра» почти в пять раз (71,5 тыс. куб. вместо 14,4 тыс. куб. м), следует из материалов Счетной палаты.

Было также предложено доверить ликвидацию свалок единому подрядчику и создать общую структуру очистки. Вместе с региональными средствами на ликвидацию экологического вреда в 2016 году было выделено 7,062 млрд рублей.

В 2019 году эти свалки вошли в национальный проект «Экология», они стали пилотными, были увеличены сроки завершения работ от 14 до 20 месяцев, говорится в материалах СП РФ.

Несмотря на выделение дополнительных средств и продление дедлайнов контрольное ведомство выявило ряд недоработок «пилота». «Одна из них — недостаточный объем проведенных работ», считают аудиторы.

«На объекте «Черная дыра» подрядчик ликвидировал две из трех фракций отходов. Это жидкий и пастообразный слои, на которых приходилось всего 20% объема отходов», — отмечают в СП.

Остальные 80% — твердые — остались в земле без дополнительных мер по устранению их влияния на экологию.

«Твердая фракция отходов не имеет защитных горизонтальных и нижнего экранов, что не позволяет в том числе исключить загрязнение подземных вод», — считает аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

Также он отметил, что экологическая экспертиза полигонов была проведена неквалифицированно, а установка термического обезвреживания «не подходит для переработки отходов с содержанием ртути и галогенорганических веществ более 1%». Стоимость самой установки – 1,6 млрд рублей — завышена, отметил аудитор Шилков.

«Черная дыра» и коррупция

Нацпроект «Экология» стартовал в 2019 году. Бюджет нацпроекта — 4 трлн рублей, он рассчитан до 2024 года.

Координатор программы «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров сообщил «Газете.Ru», что не удивлен результатами проверки, проведенной Счетной палатой.

«Это типичная, очень характерная история. И рост затрат на ликвидацию свалок, на их рекультивацию. И некачественная или некомпетентная экспертиза. И безнаказанность. На других свалках, не важно бытовые это отходы или промышленные, все тоже самое», — говорит эколог.

По его данным, похоже ситуация обстоит и с ликвидацией шламонакопителей, оставшихся от целлюлозно-бумажного комбината на Байкале, и на свалке «Красный бор» в Ленинградской области.

По словам эколога, нормы 89 федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 1998 года редко когда выполняются добросовестно, бизнес, имея вредные и опасные производства, так и не привык убрать за собой.

«Регионы и предприятия традиционно пренебрегают нормой о приоритетности соблюдения природоохранного законодательства. Часто у свалок, стихийно образовавшихся в советское время, теперь нет собственника. Какие именно отходы там свалены, не всегда понятно, документации нет, экспертиза уровня загрязнения неадекватная», — говорит Нестеров из Greenpeace.

Другой эколог, знакомый с ситуацией на всех трех свалках в Нижегородской области, отказался от комментариев. На вопрос «Газеты.Ru», почему «Черную дыру» так и не получилось полностью ликвидировать, ответил кратко: «Коррупция».