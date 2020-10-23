«Бизнес уже жалуется»: к чему приведет дефицит гастарбайтеров в России

Закрытие границ и кризисная ситуация в экономике России наложили отпечаток на рынок труда. Мигрантов стало меньше. На официальном сайте МВД РФ по данным за январь-август, видно, что разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства выдано 33,9 тысяч. За тот же период прошлого года – почти в трое больше (82,3 тыс.).

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Но при этом выросло количество тех, кто получил гражданство. За те же восемь месяцев новоиспеченных граждан России стало 392 тысячи, а в прошлом году паспорта гражданина РФ получили 221 тыс. иностранцев. Большинство из них — это как раз те самые гастарбайтеры из республик бывшего СССР, из стран Евразийского экономического союза, для которых действует упрощенный механизм получения гражданства.

Но пандемия тем не менее привела к тому, что в этом году пока только 89 тысяч граждан других государств получили приглашение на работу в России. За восемь месяцев прошлого года таких было 345 тысяч.

Меньше стало оформленных иностранцами патентов на работу — 790 тысяч вместо почти 1,3 млн в прошлом году. При этом 131 тысяче МВД отказало во въезде в Россию. Это меньше, чем в прошлом году. Тогда отказ получила 171 тысяча приезжих.

«Есть проблема»

Больше всего поток мигрантов обмелел в Москве. «Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам», — сообщил 18 октября мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

По данным посольства Киргизии в России, на родину вернулось всего около 40 тысяч человек. «Это немного, если считать, что примерно 1 млн граждан Киргизии находилось на заработках в России. Сейчас они сидят на «денежной подушке» из России. Но к весне, если они не смогут покинуть страну и уехать на заработки, то могут выступить образующей силой новой революции», — говорит эксперт Центра Европейско-азиатских исследований Александр Банников.

В посольстве Китая в России вообще не смогли ответить на вопрос «Газеты.Ru», сколько сейчас граждан КНР находится на территории РФ: «Из-за за эпидемии многие китайцы уехали».

Даже если отток мигрантов из некоторых стран не слишком критический, некоторые работодатели все равно почувствовали рост незаполненных вакансий в тех отраслях экономики, которые традиционно подпитывались гостями из ближнего зарубежья. Например, в парикмахерских и салонах красоты. И в центре столицы (салон «Rоsie на улице Новосущевской) и возле Третьего транспортного кольца (в торговом центре «Хорошок») и за МКАД (в «Доме красоты» в Бутово-парке) всюду можно найти представителей титульных наций других государств.

«Мы видим резкое снижение количества соискателей из стран СНГ. Граждане России — подавляющее большинство создавших резюме на сервисе «Работа.ру» в III квартале. Таковых там сейчас 75%. На втором месте — граждане Киргизии (3%), на третьем — Узбекистана (2%). Но до пандемии мигранты заполняли порядка 20% вакансий», — говорит коммерческий директор сервиса «Работа.ру» из экосистемы Сбера Владимир Корицкий.

Отток мигрантов произошел в период самоизоляции и жестких ограничений для бизнеса, многие из них просто перестали иметь финансовую возможность для продолжения трудовой деятельности в России, добавляет эксперт.

Много иностранцев работают в бурно развивающихся сейчас отраслях экономики. Там, где не каждый россиянин способен выдержать значительные физические и эмоциональные нагрузки. Например, в службах доставки продуктов. Хотя, например, в igooods большинство сотрудников — по прежнему граждане России.

«Если говорить об иностранцах, то мы видим, что сейчас среди соискателей стало меньше граждан Казахстана, Белоруссии, Украины, Армении, Киргизии. Мы заранее предполагали, что спрос на доставку вырастет и начали найм сотрудников еще в конце лета. Поэтому сейчас штат igooods полностью укомплектован», — поясняет управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис.

Он предполагает, то именно пандемия вызвала отток потенциальных работников из числа мигрантов, они возвратились в свои города и страны.

Сезонный труд тяжелый

Когда мэр Москвы Собянин говорил о катастрофическом уменьшении мигрантов, он отметил, что удар пришелся в первую очередь на жилищно-коммунальную сферу. В ней задействованы сезонные рабочие. «Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», — отметил Собянин.

Негативное влияние оттока мигрантов сказалось не только на ЖКХ. Проблемы возникли и с вакансиями курьеров, официантов и таксистов. В этих сферах заняты обычно те «гости», которые неплохо владеют русским языком. Но на самом деле список пустующих вакансий гораздо шире. И не только Москва и Московская область начинают испытывать дефицит сотрудников.

По данным МВД республики Коми, почти половина иностранцев (45%) задействованы в строительстве (45%) в Воркуте и Сыктывкаре, не мало их трудится в нефтегазовой отрасли (23%), на транспорте (21%), в торговле (5%), в лесной отрасли в Усинске и Ухта (2%), в сельском хозяйстве (0,5%). Педагогической деятельностью занимаются 0,3% иностранцев, работают в медицине — 0,1%.

Как иронично пояснил один из собеседников «Газеты.Ru» в сфере рекрутинга, мигранты повсюду. Разве что, сложно обнаружить их только в филиале Академии наук на Северном полюсе.

«Власти и бизнес не только в Москве, но и в регионах действительно жалуются на дефицит работников в строительстве, сфере ЖКХ, общепите, торговле и сфере услуг, на производствах и в сельском хозяйстве. Текущая ситуация показывает, что у трудовых мигрантов в российской экономике есть определенная ниша, которую местные работники пока не спешат занимать», — отмечает эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Россияне, несмотря на безработицу, выросшую на 1,3 млн человек, не считают рабочие места мигрантов привлекательными. Все-таки россияне в большинстве случаев имеют более высокий уровень образования и квалификации, а также повышенные по сравнению с мигрантами требования к зарплате и условиям труда, добавляет Киселева.

Если пандемия продолжится и границы не откроют, а судя по сводкам Роспотребнадзора, все к этому и идет, то властям и бизнесу придется оперативно решать проблему вакантных мест в самых разных отраслях экономики.

Повышение зарплат не выход

Московские власти видят возможность закрывать вакансии, привлекая работников из других российских регионов. Или за счет механизации процессов, в которых избыток тяжелого физического труда. Потенциально, механизация труда, а значит, более адекватная зарплата, могут привлечь россиян.

«Конечно, повышение зарплат может привести к росту интереса граждан России к ранее непопулярным у них отраслям финансово-хозяйственной деятельности. Но надо понимать, что повышение зарплат вполне логично привлечет и гастарбайтеров, что создаст конкуренцию за такие места между коренным населением и «понаехавшими», — указывает на потенциально конфликтную сторону этого решения председатель центра правовой защиты «Дело жизни» Иван Соловьев.

Повышение зарплаты для традиционно «мигрантских позиций» чревато тем, что работодатели неизбежно будут перекладывать дополнительные расходы на потребителей — через повышение цен на соответствующие товары и услуги, отмечает Киселева из ИКСИ.

«Другое дело, что многие бизнесы сейчас находятся на грани закрытия и не имеют возможности увеличивать расходы на оплату труда. В такой ситуации остается только увеличивать нагрузку на оставшихся работников без пропорционального увеличения зарплаты. Или сворачивать масштабы своей деятельности», — заключает эксперт.

Трудоустройство граждан РФ на традиционно «мигрантские вакансии» даст положительный эффект, отмечает директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. «Это сделает рынок труда в таких отраслях более прозрачным. Для бюджета это тоже плюс, так как официальное оформление означает уплату налогов в бюджет», — говорит Петунин.