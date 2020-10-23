«Исходя из реалий»: что Путин рекомендовал регионам при борьбе с COVID-19

Власти регионов России должны действовать в условиях пандемии коронавируса аккуратнее, помня и о безопасности людей, и о необходимости минимизировать вред для экономики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории», — отметил президент.

По словам главы государства, эпидемиологическая обстановка в стране сказывается на работе бизнеса – особенно малого и среднего, а также на торговле, транспорте, сфере услуг. Путин подчеркнул, что ключевым остается вопрос увеличения доходов граждан и роста занятости в экономике страны.

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Ситуация на рынке труда достаточно сложная, добавил он. В сентябре безработица в РФ составляла 6,3% — показатель остался практически неизменным в сравнении с августом.

Вопросы экономики должны находиться на постоянном контроле властей, подчеркнул президент. Как федеральный центр, так и регионы вместе с муниципалитетами должны реагировать на риски и поддерживать граждан.

По ряду позиций в экономике после спада уже началось восстановление, добавил Путин. Позитивная динамика заметна в обрабатывающей промышленности, грузоперевозках по железной дороге — однако в целом экономика РФ пока не перешла к устойчивому подъему.

Президент предложил также обсудить использование дополнительных инструментов для стимулирования роста экономики и улучшения макроэкономических показателей.

Инфляция же, по словам Путина, составила 3,9% в годовом выражении. В стране наблюдается ценовая стабильность. Восстанавливается потребительский спрос – постепенно. Тем не менее, эта тенденция может быть неустойчивой.

Накануне Владимир Путин в рамках заседания международного клуба «Валдай» заявил, что в России отсутствует необходимость вводить жесткие ограничительные меры, которые ранее были установлены весной.

Однако он указал на необходимость скорректировать механизмы оказания поддержки для ряда отраслей. По его словам, на данный момент отсутствует необходимость закрытия предприятий.

Глава государства отметил, что в ситуации с коронавирусом российская медицина сработала эффективно. «Сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», — заключил Путин.

24 сентября в ходе видеоконференции с избранными губернаторами президент РФ Владимир Путин заявил, что контроль над ситуацией с коронавирусом в России должен сохраняться, поскольку возвращаться к ограничительным мерам прошлой весны не хотелось бы.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — сказал глава государства.

Как отметил президент, некоторые страны снова вводят жесткие ограничения, закрывают производства «и так далее». Однако благодаря своевременным и эффективным мерам в России «ситуация действительно получше».

«Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать, и диалог с людьми нужно вести», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что связанные с коронавирусом проблемы нельзя «уводить на второй, на третий план — иначе они полыхнут с новой силой так, что мало не покажется».

«Это будет очень тяжелое испытание — и для граждан, и для страны, для нашей экономики», — оценил Путин возможное введение повторных ограничений.

Он также призвал губернаторов не навязывать гражданам «жестко» нужные меры — необходимо вести с людьми диалог. Путин выразил уверенность в том, что ситуация с COVID-19 в России будет только улучшаться — благодаря принимаемым властями мерам. При этом само по себе улучшение не наступит — для этого необходимо трудиться, предпринимая необходимые шаги.