ЦБ поставил против рубля

В пятницу регулятор снова принял решение сохранить свой основной инструмент регулирования денежно-кредитной политики (ДКП) на уровне 4,25%. Большинство экспертов по российскому финансовому рынку считают, что еще как минимум полгода Банк России не будет ужесточать своей позиции в этом вопросе, иначе это крайне негативно отразится во всех сферах бизнеса.

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Тем не менее, большого влияния на общую экономическую ситуацию в стране это решение не окажет – раунды снижения на данный момент закончились, а значит и ставки по кредитам в коммерческих банках впредь ниже не будут, считают в инвесткомпании «БКС Мир инвестиций».

«При таком раскладе незначительное пространство для уменьшения общих кредитных ставок сохраняется. Но стоит отметить, что основной путь уже пройден. При таргетируемой инфляции на уровне около 4% рассчитывать на существенное снижение стоимости кредита сложно»,

– сказал «Газете.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

С этим мнением согласился и председатель правления КБ «Синко-Банк» Геннадий Барсегов. В разговоре с «Газетой.Ru» топ-менеджер сказал, что стимул для дальнейшего снижения ставок по кредитам у банков появится только после того, как ЦБ пойдет на очередной раунд снижения ключевой ставки. По мнению собеседника, это может случиться уже на следующем заседании, и тогда страну ждет некоторый прирост спроса на товары и услуги.

«Чем доступнее заемные средства, чем ниже процент, тем больше возможностей для стимулирования потребительского спроса – граждане полученные средства тратят на необходимые нужны, покупают недвижимость, автомобили», – подчеркнул Геннадий Барсегов.

Некоторые из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов и вовсе считают, что регулятору стоит снова вернуться к радикальному снижению ключевой ставки, ведь без этого в нынешний крайне тяжелый для российской экономики период, без дешевых заемных средств вряд ли получится поднять покупательную способность населения, или хотя бы не дать ей рухнуть еще сильнее.

По оценкам Росстата, за второй квартал этого года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% (квартальный рекорд с 1999 года), а в третьем – еще на 4,8%

«Разумно снижать ставку — еще на 1-1,5% точно делать займы для бизнеса мягче и доступнее, работать с производствами на индивидуальных условиях. Есть над чем работать однозначно, вопрос в приоритетах», – подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Ложка пессимизма

Впрочем, часть экспертов предупреждает, что очередного снижения ключевой ставки мы можем не дождаться, и уже совсем скоро регулятор будет вынужден ее повышать. Так, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что это может случиться уже в первом квартале следующего года, и на то есть сразу несколько причин.

Во-первых,

в России заметно ускорился рост инфляции, а она является одним из ключевых показателей, в зависимости от которого Банк России принимает решение по ДКП.

В этом году таргет регулятора – инфляция в 4%, и на данный момент она уже ускорилась до 3,8% в годовом выражении. По новому прогнозу ЦБ к концу года общий рост цен в стране составит 3,9-4,2%. Вторая причина в том, что удержание ставки вблизи уровня инфляции чревато еще большим ростом денежной рублевой массы.

«Она и так увеличилась на 16% за год, в то время, как экономика сократилась на 8%. Длительный опережающий рост денежной массы к ВВП создает угрозу девальвации рубля. С этим риском необходимо бороться», – подытожил аналитик.

Если ЦБ действительно начнет повышать ключевую ставку в следующем году, это может заметно ударить по настроениям бизнеса и перспективам выхода из кризиса. Вряд ли к тому моменту страна выйдет из сложившейся ситуации, а повышение ставки предназначено в основном для тех периодов, когда экономика растет бурными темпами, и нужно защитить ее от «перегрева», полагают в «Фридом Финанс»

Кроме того, в инвестиционной компании убеждены, что сама по себе волатильность ставки приведет к тому, что кредиты и ипотека снова подорожают и на рынке сложится ожидание дальнейшего повышения. Сначала это вызывает скачок потребительского спроса на жилье и товары длительного пользования, а потом темпы роста экономики снова резко падают.