«Запад явно недооценивает Китай»: эксперты о докладе Сечина

Так, экономист Михаил Хазин подтвердил обоснованность главных тезисов, который озвучил глава «Роснефти».

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«Во-первых, Запад явно недооценивает Китай. И связано это с простой причиной. Китай активно конкурирует с Соединенными Штатами и западный либеральный мир, который не склонен ругаться с Америкой, занимает её сторону. Это стратегическая ошибка.

Да, в Китае действительно большие проблемы экономические. Но они меньше, чем у Западной Европы и США. Просто о проблемах Америки и Европы никто вслух не говорит. Это первая вещь.

А вторая вещь - это тезис, который, адекватные эксперты произносят давно. Только на Западе это говорить сложно, потому что ты тут же попадаешь под либеральную атаку. А Сечин может это себе позволить.Это касается возобновляемой энергетики, которая якобы может стать базой для дальнейшего развития мировой экономики.

Я-то говорю сразу: по мере того, как будет развиваться экономический кризис альтернативная энергетика, в большей своей части, просто исчезнет. Её просто не будет. По банальной причине. Потому что она вся нерентабельна. То есть, как только у вас исчезают дотации: явные, неявные, скрытые и прочие – немедленно выясняется, что это невыгодно.

И в результате, к слову сказать, рынок сбыта для традиционной энергетики резко увеличится. Есть тут еще одна причина. Даже сейчас в регионах, где велика доля альтернативной энергетики, стоимость киловатт-час выше, чем у других. На фоне экономического спада выглядит немножко дико», - констатировал Хазин.

Управляющий директор агентства WMT Consult Валерий Андрианов также отметил негативную роль санкционного давления Запада.

«Если в прошлое десятилетие санкции вводились по какому-то достаточно серьезному поводу, то сейчас этих поводов множество, они выдумываются на ходу.Сейчас сложилась такая ситуация, когда любая компания в любой отрасли может неожиданно попасть по те или иные санкции. Мы видим это на примере «Северного потока 2», санкции против которого были вдруг внезапно включены при обсуждение совершено независимого вопроса в США. Мы видим и в других отраслях», - полагает эксперт.

Согласен Андрианов и с тем что тема климатических изменений используется для того, чтобы оказывать давление на неугодных, и в том числе и на Россию.

«Часто мы слышим упреки в том, что Россия является экономически и экологически неэффективной, что якобы производимые в стране энергоресурсы являются грязными. Мы слышали заявления о том, что американские молекулы являются свободными, а российские несвободными, и сейчас возникает такое разделение, что водород, производимый в Европе, будет являться чистым, а водород, производимый из российского газа, он якобы будет являться недостаточно чистым», - отмечает Андрианов.

«Опять-таки эта экологическая политика смешивается с геополитикой и пытается тем самым оказывать давление на российский топливно-энергетический комплекс, но при этом совершено очевидно, что углеводороды в ближайшее десятилетие останутся основой мировой энергетике, несмотря на развитие ВИЭ. Все-таки в основе потребления будет нефть и газ, это следует хотя бы из того, что 80% возобновляемой энергетики приходится всего на 10 стран, то есть огромное количество стран не имеют достаточной возможности для того, чтобы в более или менее среднесрочной перспективе перейти на возобновляемую энергетику.

Также следует отметить, что российские компании уже давно развивают собственные экологические программы. Яркий пример – компания »Роснефть». Она по показателям многих рейтингов занимает лидирующие позиции по своей экологической компании. И, конечно, ни Роснефть, ни другие российские компании не заслуживают упреков в такой минимальной климатической повестке.

На фоне пандемии очень важно не отказываться от масштабных проектов, которые реализуются в нефтегазовой сфере. Показательный проект – «Восток Ойл» компании «Роснефть». Несмотря на пандемию, она продолжает изучение Арктики. Как мы знаем, уже пошло поисково-разведочное бурение. Реализация таких проектов создает основу для долгосрочного развития нефтегазового комплекса. Без их реализации невозможно будет обеспечить в долгосрочной перспективе топливно-энергетическое будущее России и человечества в целом», — отметил Андрианов.