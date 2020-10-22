Случайные заработки: россияне вынуждены перебиваться репетиторством

Преподаватели иностранных языков почти в три раза чаще предлагали свои услуги в III квартале 2020 года, чем за аналогичный период годом ранее, выяснили аналитики сайта «Авито». Количество поисковых запросов онлайн-репетиторов и дистанционных курсов год к году увеличилось на 15%, а удаленный формат обучения сейчас предлагают 30% преподавателей, подсчитали аналитики классифайда специально для «Газеты.Ru».

Реклама

В «Авито» считают, что россияне используют свои познания в иностранных языках для подработки из-за снижения доходов и появления свободного времени. Сильнее всего — более чем в полтора раза — выросло количество объявлений от преподавателей испанского и китайского языков. Число предложений изучить французский увеличилось более, чем на треть. Чуть меньше выросло количество объявлений от репетиторов английского и немецкого — на 31% и 26% соответственно.

Управляющий партнер онлайн-школы SkyEng Александр Ларьяновский сообщил «Газете.Ru», что с наступлением кризиса количество заявок на должность преподавателя школы выросло примерно в 10 раз.

Он также связывает это с тем, что на карантине достаточно образованным людям понадобился новый или дополнительный источник заработка. При этом и количество учеников в его школе за год выросло в два раза, отметил он.

Представители сервиса по поиску исполнителей YouDo рассказали, что за последние два месяца (сентябрь и октябрь) спрос на услуги репетиторов на платформе по иностранным языкам увеличился на треть по отношению к двум предыдущим месяцам. Наибольшей популярностью пользуются уроки английского языка, на втором месте — немецкий, далее следуют французский, испанский и другие языки. При этом каждое десятое задание по изучению языковых дисциплин на сервисе сопровождается просьбой об онлайн-уроке.

Самым популярным среди иностранных языков действительно остается английский — на него приходится около 90% рынка, уточняют аналитики «Авито». На втором месте с огромным отрывом идет немецкий, доля которого составляет 3%. Третье место по востребованности у россиян делят французский, китайский и испанский языки — на них приходится по 1% спроса. Активнее всего иностранные языки изучают в крупных городах — 17% спроса приходится только на Москву и Санкт-Петербург. За ними следуют Краснодар, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — на каждый из этих городов приходится около 3% спроса.

При этом количество запросов на онлайн-занятия год к году увеличилось на 15%, и почти треть преподавателей сейчас предлагают дистанционный формат обучения.

Переход в онлайн — это главный тренд года, причем он связан не только с ограничениями, но и с экономией времени преподавателей и дополнительными возможностями для выбора,

отмечает управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

«Поскольку география проживания педагогов и учащихся больше не имеет решающего значения, на первый план выходят критерии, связанные непосредственно с обучением: профессионализм преподавателя, как отзываются о нем другие студенты и так далее», — объясняет он.

О плюсах дистанционного обучения, в особенности, с использованием специальных платформ, говорит и старший менеджер продукта онлайн-школы «Учи.Дома» Максим Кайнер.

«Не нужно подстраиваться под расписание конкретного учителя, так как на платформах работают сотни репетиторов, и можно выбрать того, кто будет свободен в удобное вам время. Не нужно никуда ехать или готовить квартиру к визиту учителя», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

В качестве еще одного преимущества он называет тот факт, что на онлайн-платформах можно не только заниматься на уроке — под рукой также всегда будет статистика успеха, удобный календарь с расписанием, дополнительные домашние задания и материалы. И за все это не нужно платить, это входит в функционал платформы.

По словам Максима Кайнера, сегмент онлайн-репетиторства растет очень активными темпами, и все больше россиян рассматривают такое обучение как альтернативу очным встречам с преподавателем по английскому языку как в городах-миллионниках, так и в регионах. По его данным, весной количество уроков с репетитором на платформе «Учи.Дома» выросло в 4,5 раза год к году, а база клиентов — в 2,5 раза. Кроме того, увеличилась и частота занятий новых и старых клиентов.