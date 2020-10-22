«Нужна не конфронтация, а объединение усилий»

В этом году в форуме приняли участие президент Фонда международного сотрудничества, экс-глава Еврокомиссии и дважды премьер-министр Италии Романо Проди, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, глава российского банка ВТБ Андрей Костин, президент Eni Эмма Марчегалия, председатель правления Total Патрик Пуянне, председатель совета директоров Банка «Интеза», президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико, мэр Вероны Федерико Сбоарина и многие другие политические деятели и представители бизнес-сообщества.

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«Китай — удачный пример»

По оценке Сечина, мировая экономика переживает беспрецедентный период турбулентности и неопределенности. «По имеющимся оценкам, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в следующем году. Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложная задача, но разрешимая», - заявил он.

В пример глава «Роснефти» привел Китай, первым подвергшийся эпидемии, которому в кратчайшие сроки стране удалось преодолеть трудности и встать на путь восстановления экономики. По прогнозам МВФ и ОЭСР, уже в этом году ВВП Китая покажет рост порядка 2%, а в 2021 году страна может вернуться к прежним темпам роста порядка 8%.

«Искусство Китая по управлению коммерческими и стратегическими запасами нефти для обеспечения экономического роста заслуживает высочайшей оценки, - считает глава «Роснефти». - Китай наращивает запасы в периоды снижения цены нефти, обеспечивая не только рост своей экономики за счет ставших более доступными энергоресурсов, но также поддерживая весь мировой рынок нефти в периоды падения спроса, как это происходило в апреле-мае этого года. Мы полагаем, что экономика Китая действительно восстанавливается достаточно быстрыми темпами, так как Китай, по имеющимся оценкам, не только не успел полностью использовать накопленные в хранилищах запасы нефти, но в последние недели вновь нарастил ее импорт».

Глава «Роснефти» призвал использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать этот опыт. И если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как «разносчиков» вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией.

«Гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества является не конфронтация, а объединение наших усилий для решения вызовов, встающих перед человечеством, как в экономике, так и в энергетике и охране окружающей среды и здоровья», - заявил Сечин.

По его мнению, долгосрочные перспективы спроса на энергию будут определяться развитием технологий и темпами энергетического перехода, а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокращению парниковых выбросов. Эти противоречия потенциально имеют перспективу разрешения, в том числе благодаря технологическому прогрессу, который позволит как повысить доступность возобновляемых источников энергии, так и значительно снизить экологические последствия от использования традиционных нефти и газа, считает глава «Роснефти».

Роль санкций Запада

«Однако есть и другие серьезные проблемы, которым технологии помочь не могут», - констатировал Сечин.

Среди них, по его словам, – инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС. Сегодня использование этого инструмента перешло на качественно новый уровень. «Теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. Яркий пример – давление на проект «Северный поток – 2», включенный в закон об оборонном бюджете США», - заявил Сечин.

Желание ряда стран гарантировать стабильность собственной экономики приведет к протекционизму, регионализации торговли, локализации производств, отметил глава «Роснефти». Однако обособление экономик и установление барьеров неприменимы в энергетике и ведут к разрушительным последствиям как для производителей, так и для потребителей энергоресурсов.

Обеспечение взаимодействия между странами-производителями является гарантией обеспечения как энергетической, так и экономической безопасности, и важность этого взаимодействия будет только усиливаться, считает Сечин.

«Спрос на энергоносители будет расти»

«Независимо от изменения поведенческих моделей с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее будет расти», - заявил глава «Роснефти».

По его мнению, только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос. Например, достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 трлн долларов инвестиций. А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка 50 трлн долларов инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза.

Сечин пояснил, что учитывая отказ от использования традиционных ископаемых топлив, не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях. Отдельные виды металлов добываются в сложных юрисдикциях, а также могут быть чрезвычайно токсичны, например, кадмий. Более того, многие из активно продвигаемых сегодня технологий могут применяться далеко не во всех странах и природных условиях, в отличие от традиционных нефти и газа. C учетом текущего уровня технологического развития не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам.

«Влияние этих факторов хорошо иллюстрирует нынешняя распространенность «зеленой энергетики»: сейчас на 10 стран приходится 80% всей мировой выработки электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями. При текущем уровне потребления кратность запасов некоторых металлов более, чем достаточна, но при экспоненциальном росте потребления возникнет дефицит и зависимость от нестабильных поставок», - предупредил Игорь Сечин.

Также он отметил, что ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу – недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, а не только на нефть и газ.

«Мировая нефтегазовая отрасль находится на переднем крае разработки новых технологий, и мы по-прежнему имеем огромный потенциал развития, - рассказал глава «Роснефти». - Благодаря этому в ближайшие десятилетия мы с большой вероятностью увидим симбиоз традиционной и возобновляемой энергетики, совместно решающих климатические проблемы и удовлетворяющих нужды потребителей в доступной энергии».

Достижения в области устойчивого развития

«Роснефть» прилагает все усилия для обеспечения стабильности предложения углеводородов в перспективе. «При этом уже сейчас интенсивность парниковых выбросов «Роснефти» – одна из самых низких в нефтегазовой отрасли, и сохранение лидерства в этой области является одним из наших стратегических приоритетов. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 млн т СО2-эквивалента. Только за один 2019 год мы высадили в России более 1 млн деревьев. За последние 5 лет наши «зеленые» инвестиции превысили 4 млрд долларов», - рассказал Игорь Сечин.

При этом достижения компании в области устойчивого развития отражаются в специализированных международных рейтингах, в которых «Роснефть» занимает позиции на уровне международных мейджоров. Компания продолжила работу по их укреплению даже в течение этого непростого года. Сечин заметил, что недавно одна их ведущих мировых инвестиционных компаний LGIM, под управлением которой находятся более 1,5 трлн долларов, улучшила оценку «Роснефти» на рекордные 80%, оценивая деятельность по вопросам изменения климата.

Глава «Роснефти» также напомнил, что портфель компании представлен рядом первоклассных нефтяных и газовых проектов с низкими удельными затратами на добычу, реализуемыми в соответствии с наивысшими экологическими стандартами.

«Хорошим примером является проект «Восток Ойл» в недавно открытой «Роснефтью» уникальной нефтегазовой провинции мирового класса. Мы готовы разделить историю успеха и в это сложное время приветствуем новых западных и восточных партнеров, поставщиков оборудования и услуг с их лучшими наработками и практиками», - заявил Сечин.

«Человечеству необходимо сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики, обеспечение стабильных поставок энергоресурсов с соблюдением экологических приоритетов, международное сотрудничество в целях энергетической безопасности и устойчивости мировой энергетики, а не противостояние. Устойчивое развитие мировой экономики и энергетики может быть достигнуто лишь на основе учета взаимных интересов и разумного баланса», - подытожил Игорь Сечин.