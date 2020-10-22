Не хватает 50 млрд: авиакомпании просят денег у правительства

Руководитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасуна направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором профсообщество попросило у правительства дополнительные 50 млрд рублей. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает издание РБК со ссылкой на собеседников в профильных ведомствах, ознакомившихся с документом. Среди членов АЭВТ такие компании, как «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

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В правительстве подтвердили получение письма от ассоциации, заметив, что оно было переслано в Росавиацию и Минтранс. Собеседники издания в авиакомпаниях пояснили причину просьбы столь значительной суммы тем, что сейчас начинается «низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон»,

в связи с этим перевозчики просят дать им около 30 млрд рублей уже до конца этого года и еще 20 млрд рублей в I квартале следующего года.

Руководитель одной из компаний в частной беседе заверил, что ввиду лишь частичного возобновления международных полетов пассажиропоток с середины октября снизится практически вдвое по сравнению с 2019 годом, а сезонные потери авиакомпаний «значительно превысят» убытки аналогичных периодов прошлых лет. В ассоциации ожидают банкротства некоторых членов. С января по август этого года услугами авиации воспользовались вдвое меньше клиентов, чем за аналогичный период прошлого года (43,9 млн против 86,3 млн пассажиров).

Негативно сказывается на большинстве компаний и отсутствие в их рейсовом расписании полетов в страны СНГ. Даже периодичность полетов в Белоруссию, Казахстан и Киргизию ограничена одним разом в неделю.

За первые шесть месяцев этого года отечественные авиаперевозчики показали убыток на 121 млрд рублей.

По итогу всего 2020 года общий убыток авиационных компаний может достигнуть 270-330 млрд рублей, подсчитал старший эксперт по авиации консалтинговой компании Bain & Company Сергей Зайцев. Помимо этого, с начала следующего года заканчивается период действия льготной ставки на перелеты через Москву (НДС вырастет с 10% до 20%), это грозит компаниям новыми расходами в размере до 30 млрд рублей ежегодно, предупреждает Зайцев.

Правительство уже выделяло в мае авиационному сектору бизнеса финансовую помощь, всего на эти цели ушло 23,4 млрд рублей.

Этими деньгами компенсировали убытки компаний, вызванные простоем авиапарка ввиду резких ограничений на перелеты. Расчет шел из соображений, что за каждого «потерянного» пассажира с февраля по июнь в сравнении с 2019 годом компании получат по 365 рублей. Однако представители авиационного сообщества уверяют, что по факту из всей суммы они получили только половину — 11,7 млрд рублей.

До сих пор перевозчики не могут получить всей компенсации в рамках майского постановления.

«Последние транши, которые получили авиакомпании [в рамках этого постановления], были за июнь 2020 года. Это связано с тем, что летом пассажиропоток российских авиакомпаний начал восстанавливаться»,— цитирует издание источник в одной из крупных авиакомпаний.

Ранее сервис для путешествий OneTwoTrip сообщил о значительном падении цен на внутренние авиарейсы на новогодние праздники.

В среднем авиабилет в одну сторону в период с 20 декабря по 10 января стоит на 23% дешевле, чем в прошлом году: 5,8 тыс. рублей против 7,6 тыс. рублей.

«Первое место среди самых популярных новогодних направлений 2020 года занимает Москва. Этой зимой слетать в столицу можно за 6,3 тыс. рублей, что на 14% ниже, чем год назад. На втором месте Сочи, билеты туда подешевели на 6% и стоят от 5,8 тыс. рублей. В Санкт-Петербург, находящийся на третьей строке, на новогодние каникулы можно отправиться за 5,7 тыс. рублей, что на 20% дешевле 2019 года», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Статистика продаж авиабилетов на праздничные даты показывают, что желающих отдыхать вне дома в этом году не так много — сейчас число ранних бронирований (когда в октябре покупают билеты на НГ) в четыре раза меньше, чем в 2019 году, если сравнивать месяц к месяцу, ранее сообщил «Газете.Ru» директор по внешним коммуникациям компании Aviasales Янис Дзенис. Тем не менее из этого нельзя сделать однозначный вывод, что в четыре раза меньше россиян планируют куда-то уехать на праздники.

«Дело в том, что из-за высокой неопределенности снизилась глубина бронирований. Сейчас люди покупают билеты за 4-5 дней до вылета, и вполне может быть, что в середине декабря мы увидим традиционный бум продаж на новогодние даты», — отметил представитель Aviasales.