Слабая мотивация: почему налоговый вычет за спорт бесполезен

Для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести налоговый вычет. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России. Инициатива находится на рассмотрении правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин по поручению президента Владимира Путина.

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Вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги может пополнить уже существующий список социальных налоговых вычетов, которые предоставляются тем гражданам, кто тратит средства на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, занимается благотворительностью, а также вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни.

«Вычет позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», — поясняется на сайте правительства.

Предполагается, что «оздоровительный» налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Так, максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (это 13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей).

Минспорт сформирует перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет.

С учетом того, что в России вовлеченность в фитнес находится на довольно низком уровне (немногим больше 4 % против развитых стран, где показатель доходит до 18-20%), большое количество людей не приобщено к физической культуре. Поэтому любая и связанная с компенсацией средств и привлечением большего числа граждан к занятиям инициатива может в долгосрочной перспективе повлиять на увеличение вовлеченности россиян в фитнес, считает коммерческий директор X-Fit в России Гульнара Гумарова. Однако она уверена, что даже если изменения в Налоговый кодекс будут внесены оперативно, отрасль сейчас это не поддержит. Россияне не пользуются огромным количеством компенсационных возможностей, потому что не знают о доступных льготах или, сталкиваясь с бюрократией при оформлении необходимых документов, отказываются от своего права на финансовый возврат, заметила она. Потребуется время, чтобы практика прижилась и начала приносить ощутимую пользу людям и бизнесу, сказала эксперт «Газете.Ru»



«Если вычет от стоимости абонемента составит 13-15%, то арифметика простая: чтобы вам выплатили 15,6 тыс. рублей, стоимость карты должна быть выше 100 тыс. рублей.

Клиенты, которые могут себе позволить тратить такие средства на тренировочный процесс, вряд ли будут пользоваться возможностью получить налоговый вычет. А тем, кто покупает карту за 25-30 тыс. рублей, по факту положено около трех тысяч рублей возмещения. Согласитесь, такой мотивации маловато для формирования потребности в фитнесе и приобщению к физической культуре»,

— говорит Гульнара Гумарова, выражая надежду на то, что в данном случае механика начисления компенсаций все же будет иной, более совместимой с реалиями жизни.



Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что с учетом того, что доходы россиян только в первом полугодии снизились на 8%, а медианная зарплата в стране составляет 30 тыс. рублей, эта мера сможет лишь частично поддержать интерес россиян к спорту. Он отмечает, что уже весной этого года наметилась явная тенденция россиян к полной экономии на фитнес-услугах — многие бывшие клиенты спортивных залов предпочли перейти к самостоятельным занятиям на улице или дома.

Эксперт напоминает о том, что по данным Национального фитнес-сообщества, до конца этого года с рынка может уйти половина организаций. Фитнес-клубы были закрыты в этом году слишком долго, также сильно повлияло снижение доходов населения, спровоцировавшее отток клиентов. Павел Сигал предполагает, что вычет по НДФЛ за занятия спортом сможет частично поддержать фитнес, однако явно не станет решающим фактором для ее восстановления на докризисный уровень.

По мнению Гульнары Гумаровой, для восстановления отрасли требуется более серьезная помощь государства. Прежде всего, необходим мораторий на осуществление возвратов, заявок на которые становится все больше в период второй волны. Клубы, не работавшие 3-5 месяцев в зависимости от региона, и еще не успевшие оправиться от закрытия, сталкиваются с непосильной финансовой нагрузкой, указывает эксперт.