Виноват неурожай: стоимость масла обновила рекорд

Подсолнечное масло за неделю выросло в цене до 74,175 тыс. рублей за тонну, побив прошлый рекорд в 71 тыс. рублей/т. Об этом сообщается в обзоре аналитического центра «Совэкон», передает РИА «Новости».

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«Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает. Основной фактор — новый скачок экспортных цен на масло», — отмечается в материалах центра. По словам аналитиков, резкий рост внутренних цен наблюдался на прошлой неделе, а вместе с ними взлетели и экспортные котировки — подсолнечное масло подорожало на 3,78%, до $960 за тонну (поставка — FOB).

Внутренние котировки подсолнечного масла за прошлую неделю выросли на 6,6% (поставка — EXW, европейская часть России, с НДС). Эксперты также зафиксировали увеличение стоимости подсолнечника.

«Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1 375 рублей, до 30 875 рублей за тонну (без НДС)», — указали аналитики.

В «Совэкон» также заметили, что поначалу часть переработчиков старались занизить закупочные цены на сырье, ссылаясь на большие запасы и достаточное предложение, однако во второй половине недели многие из них стали активно повышать цены. В итоге они возросли на 2-4 тыс. рублей за тонну к предыдущей неделе после просадки.

Аналитики ожидают, что такая динамика на рынке подсолнечника сохранится — этому будут способствовать рекордные цены на масло и оживление закупок маслозаводов. Однако, по их словам, в последние дни наметился сдерживающий фактор в виде укрепления рубля и снижения мировых цен на пальмовое и соевое масла.

О том, что растительное масло подорожает, в «Совэкон» предупреждали еще в начале сентября. В росте цен винят неурожай — подсолнечника собрали почти на четверть меньше, чем в прошлом году. В Минсельхозе урожай оценили в 13 млн тонн, схожий прогноз дали и в Масложировом союзе России. По данным его аналитиков, если в прошлом году собрали больше 16 млн тонн, то в этом в лучшем случае выйдет 12-13 млн.

Вместе с тем правительство отчитывается об успешных урожаях в этом году. В начале месяца премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о рекордном урожае зерновых. Овощей, по его словам, также собрано больше обычного. С отчетом о состоянии агросектора на заседании выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«В 2020 году мы рассчитываем получить не менее 82 млн тонн пшеницы, что на 7,5 млн тонн выше уровня 2019 года <…> Урожай овощей превысит 14 млн тонн, из которых 1,25 млн тонн будет собрано в зимних теплицах. На такой объем рассчитываем выйти впервые», — доложил Патрушев.

Судя по данным Минсельхоза, год оказался урожайным и по другим видам продукции. Картофеля будет собрано примерно 22 млн тонн, масличных культур — 21,5 млн тонн, из которых рапса — не менее 2,5 млн тонн. Однако розничные цены на сельхозпродукцию продолжают расти даже в самые урожайные годы, поэтому эксперты отмечают слабую корреляцию официальных данных Минсельхоза с реальной ситуацией на прилавках.

Аналитик Института комплексных стратегический исследований Надежда Каныгина ранее объясняла «Газете.Ru», что Минсельхоз в своих отчетах акцентирует внимание на тех секторах, где действительно есть успехи, однако ничего не сообщают, например, о ржи или гречихе.

«Это достаточно важные для нас культуры. Причем показатель посевных площадей под гречихой в этом году (по данным весеннего учета) самый низкий за 17 лет (меньше было лишь в прошлом году). Поэтому вряд ли в этом сезоне по гречихе будут зафиксированы рекордные урожаи», — прокомментировала эксперт. По ее словам, в этом году из-за непогоды также очень сильно пострадал урожай плодовых деревьев и неудивительно, что растут потребительские цены на яблоки, как и на ржаную и пшенично-ржаную муку, хлеб, гречневую крупу и другие сельхозпродукты.

«Успехи по урожаю пшеницы не компенсируют снижение показателей по другим культурам», — указала эксперт.

О том, что профильное ведомство традиционно рапортует о хороших урожаях, но сельское хозяйство остается в России отраслью с повышенными хозяйственными рисками, а розничные цены на сельхозпродукцию растут каждый год, говорил и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Эксперт привел данные Росстата, согласно которым повышение цен составило: хлеб — 5%, крупы и бобовые — 20,4%, макаронные изделия — 7,5%, мясо и птица — 0,2%, молоко — 5,3%, масло сливочное — 8,1% (за три квартала 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года). В среднем продовольственные товары подорожали на 3,3%, что выше уровня общей потребительской инфляции, который составил 3,03%.