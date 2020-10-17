Риск утечки и нагрузка на бизнес: проект слежения за автомобилистами встретил отпор

Законопроект, который должен наделить оператора «Автодата» правом собирать данные об автомобилях и их собственниках, столкнулся с критикой сразу нескольких связанных отраслей. Накануне против него выступили крупные перевозчики, торговые сети, автопроизводители и информационно-телематические операторы. Хотя в публичном доступе самого документа пока нет, по данным «Коммерсанта», он уже подготовлен НП «ГЛОНАСС» (оператор платформы «Автодата») и межправительственной рабочей группой НТИ «Автонет». Обсуждение инициативы продолжается уже несколько месяцев.

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Ранее представители НП «ГЛОНАСС» и «Автонета» уже озвучивали цель создания «Автодаты». Автопроизводители и дилеры в ходе обслуживания автомобилей собирают огромную базу данных о проданном транспорте. Эта информация включает в себя геопозиционную информацию о передвижении машины, все данные о ремонте и сервисном обслуживании, ДТП и даже манере вождения. Именно эти сведения разработчики «Автодаты» хотят аккумулировать в своем облачном сервисе.

Кроме того, они рассчитывают получать данные от собственников дорог, перевозчиков и непосредственно самих автовладельцев. В последнем случае, очевидно, речь идет о тех автомобилистах, которые уже не посещают официальных дилеров, где во время сервисных операций из бортовых устройств их автомобилей извлекаются сохраненные файлы.

В НП «ГЛОНАСС» рассчитывают весь этот массив информации коммерциализировать и продавать в неперсонализированном виде частным организациям, а также предоставлять государственным ведомствам, в том числе правоохранительным органам.

Проект «Автодата» вызвал критику, прежде всего, у автопроизводителей. Против него на заседании рабочей группы НП «ГЛОНАСС» проголосовали представители российского офиса Volkswagen и «КамАЗа». Не поддержали инициативу и представители Минтранса, IT-компаний (Mail.ru, «Яндекс», АО «ГЛОНАСС», АО «Электронный паспорт»), ранее сообщал «Интерфакс».

«Газета.Ru» обратилась в эти компании и ведомства для разъяснения причин. Официальный представитель «Яндекса» сообщил, что в текущем виде законопроект об «Автодате» требует доработки и обсуждения с отраслью, органами власти и экспертным сообществом, «чтобы он стал учитывать интересы всех участников рынка».

«КамАЗ» негативно относится к возможной передачи информации о транспорте, об эксплуатантах, перемещении автомобилей и иной информации в платформу «Автодата», уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» представитель автозавода. Среди потенциальных рисков «Автодаты» компания выделяет создание новой монополии на рынке, которая не направлена на решение государственной и общенациональной задачи;

риск утечки персональных данных, коммерческих тайн, данные о контрактных взаимоотношениях;

финансовые и трудовые затраты на «надстройку» системы «Автодата»; обременение платной системой автопроизводителей и эксплуатантов транспортных средств; непрогнозируемое изменение законодательства и снижение инвестиционной активности.

Вероятность непрогнозируемого вмешательства в законодательство против интересов граждан также вызвала опасения в Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), который включает такие компании, как Сoca-Сola HBC, X5 Retail Group, «Лента», Pepsico и другие. Правительство сможет простым постановлением в любой момент расширить список обязательных данных для передачи в «Автодату», оправдывая это, например, коронавирусом, полагает исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина.

Федеральный закон об «Автодате» обязывает передавать информацию всех автомобилей и, явно, не за государственные деньги, а за счет перевозчиков, грузоотправителей, владельцев таких данных, убеждены в союзе.

«В итоге это вызовет рост стоимости перевозки и цен на товары. Отсутствие открытых публичных обсуждений с бизнес-сообществом такие опасения только подтверждает. Год назад мы обращались к руководителям рабочей группы, чтобы нас включили в ее состав, но запрос проигнорировали.

По сути будет осуществляться тотальный контроль за владельцами данных, в том числе коммерческих, за их же счёт в обмен на предоставление непонятных платных сервисов»,

— сообщила «Газете.Ru» Ольга Федоткина.

В СЭЛ отмечают, что уже сейчас государство имеет различные данные от таких систем, как «Платон», ЭРА-ГЛОНАСС, Меркурий, ЕГАИС, базы ФТС, ФНС и прочих. В союзе полагают, что нет смысла создавать новые механизмы, а достаточно проработать на государственном уровне использование уже существующих, чтобы не обременять лишними расходами бизнес.

Против принятия законопроекта в предложенной версии выступает и оператор российской системы экстренного реагирования на ДТП ЭРА-ГЛОНАСС — АО «ГЛОНАСС» (не путать с НП «ГЛОНАСС»).

«Ключевые моменты законопроекта (например, состав предоставляемой информации, порядок ее предоставления, требования к оператору платформы и т.п) предлагается решать на уровне подзаконных актов. Вследствие чего сделать однозначный вывод о пользе или, наоборот, негативном влиянии на рынок проекта «Автодата» сейчас невозможно», — сообщили «Газете.Ru» в АО «ГЛОНАС».

Сама компания НП «ГЛОНАСС» и представитель НТИ «Автонет» на вопросы «Газеты.Ru» относительно критики проекта и уже затраченных финансов на реализацию «Автодаты» не смогли ответить оперативно.

В Минфине за комментариями о выделенных на платформу «Автодата» средствах попросили обратиться в Минтранс, последний отказался от комментариев, перенаправив вопросы в Минпромторг. Министерство промышленности и торговли на запрос не ответило. Также не ответили представители Mail.ru и Volkswagen.

Ранее в интервью газете «Ведомости» советник руководителя НТИ «Автонет» и вице-президент НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко говорил, что на развитие платформы «Автодата» потребуется еще около 1,3 млрд руб. государственных денег, при том что 325 млн на этот проект уже было выдано из бюджета.

Развитие технологий V2V и V2X (передача информации между автомобилями и дорогой), которые учитывались в «Автодате», необходимо с точки зрения повышения безопасности автотранспортной системы, убежден независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев. Это позволяет понять, например, проблемы с аварийность в конкретном месте или с конкретными типами автомобилей, полагает он.

Если бы проект «Автодата» был интегрирован с электронным ПТС, базой страховщиков и штрафов ГИБДД, Россия получили бы огромную информационную экосистему, которая позволила бы сделать вторичный рынок автомобилей прозрачнее, цивилизованнее и стабильнее — своего рода более широкий аналог американской программы Carfax, которая позволяет узнать максимум о машине с пробегом, отмечает эксперт.

«К сожалению, реализация «Автодаты» оставляет много вопросов у бизнеса, потому, что участникам консорциума, видимо, не до конца ясны цели проекта, с учетом заявлений о возможной продаже данных третьим лицам и коммерциализации собранной информации», — отметил минусы проекта Бургазлиев.

По его мнению, ни один автомобилист не захочет, чтобы историю передвижений и иные данные, в том числе по штрафам и регионам эксплуатации, были проданы без его согласия. Целесообразно переработать дорожную карту проекта с учетом мнения автокомпаний, дилеров, страховщиков, логистических компаний, автовладельцев и других участников рынка, уверен Бургазлиев.