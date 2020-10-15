За длинным рублем: украинский бизнес возвращается в Россию

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий, сообщила пресс-служба Кремля. Предложение открыть доступ на российский рынок трем заводам выдвинул на совещания с членами правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компании «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината», — заявил глава кабмина, добавив, что правительство подготовит необходимые документы в случае одобрения инициативы президентом. Путин идею поддержал.

Пока что упомянутые компании смогут экспортировать не всю свою номенклатуру, а только некоторые позиции, в первом случае это котлы центрального отопления, а в двух других — доильные аппараты и гофрокартон соответственно.

В Минпромторге в свою очередь подчеркнули, что рынок, на который выходят украинские компании, довольно конкурентный. К примеру, отопительные котлы в России производит как минимум дюжина компаний: Viessmann, Bosch, BaltGaz Групп, «ОмЗИТ», «Лепакс», «Боринское» и другие. Часть продукции импортируется из Европы и Южной Кореи.

«Сегодня Россия обеспечена собственными мощностями для производства указанной продукции. Где-то, как, например, в случае с гофрокартоном, мы полностью закрываем потребности за счет своих предприятий и даже часть поставляем на экспорт.

Потребность в котлах центрального отопления также в достаточной степени обеспечивается и российскими заводами, но для импортируемых товаров выход на рынок нового игрока создаст дополнительную конкуренцию»,

— рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр также подчеркнул, что правительство готово пойти навстречу «украинским партнерам в этом вопросе и рассчитывает, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений». Мантуров убежден, что интересы российских поставщиков и покупателей при входе на рынок украинских конкурентов будут в полной мере соблюдены.

В начале октября Владимир Путин встречался с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком. Во время беседы украинский политик сообщил, что «большое количество предприятий, десятки тысяч» были закрыты на Украине в результате введенных в ходе президентства Петра Порошенко санкций, потому что экспорт был сориентирован в первую очередь на Российскую Федерацию. Затем Медведчук попросил Путина рассмотреть возможность частичной отмены санкций.

Премьер-министр Мишустин выразил надежду, что соседи ответят зеркально. Путин, в свою очередь, считает, что инициатива поможет восстановить полноформатное взаимодействие с украинскими партнерами.

Он предложил считать это «жестом доброй воли с российской стороны».

Однако президент Украины Владимир Зеленский и его команда этот жест так не расценивают, и не стоит ожидать комплиментарный ответ, заявил агентству «РИА Новости» директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Я думаю, что публичная реакция на это решение будет отрицательная. Но это очень серьезный инструмент влияния, потому что за эту ниточку можно попытаться потянуть весь украинский бизнес.

Такой ручной режим этих ограничений — это достаточно серьезный инструмент влияния на часть украинского бизнеса или на тот украинский бизнес, который сегодня дружит с Россией.

Но официальной реакции либо не будет, либо она будет негативной сегодня», — заметил Бортник.

Тем не менее в 2020 году небольшой прогресс в торговых взаимоотношениях двух бывших советских республик все же наблюдается. В сентябре на мощностях «Запорожской автомобильного завода» (ЗАЗ) началась сборка автомобилей российского автогиганта «АвтоВАЗ». ЗАЗ принадлежит украинскому предпринимателю Тариелу Вассадзе, который считается на Украине давним партнером Петра Порошенко.

Впрочем, и сам экс-президент не так давно перестал вести свои дела на территории России — липецкая фабрика «Рошен», входящая в холдинг Порошенко, прекратила работу только в 2017 году. Украинский бизнес, несмотря на санкции, в той или иной мере все равно присутствует на российском рынке. К примеру, в российских крупных продуктовых сетях реализуются украинские алкогольные бренды: пиво «Оболонь» и водка «Хортиця». Из Украины поставляются железнодорожные комплектующие, металл и изделия из него. В 2019 году товарооборот России с Украиной составил $11,5 млрд, уменьшившись на 23,56% по сравнению с 2018 годом.

Вслед за тремя украинскими компаниями могут последовать и другие. На встрече с президентом Медведчук дал понять, о ком идет речь. В беседе с Путиным он упомянул Лигу промышленников и работодателей, в которую входит 240 предприятий.

«Это предприятия тяжелого машиностроения, это предприятия радиотехнического и сельскохозяйственного машиностроения. Вот они обратились в нашу партию, обратились ко мне с просьбой оказать по возможности содействие в вопросах частичной отмены санкций, отдельных кодов продукции, потому что ряд предприятий был сориентирован на экспорт в Российскую Федерацию», — говорил украинский политик.

Он также упомянул предприятия бумажно-целлюлозной промышленности и предприятия винодельческой промышленности, на которых работают более 150 тысяч человек.