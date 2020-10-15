На съезде РСПП обсудили первоочередные вопросы экологической повестки

При этом промедление с принятием этих актов может вызвать ряд проблем у бизнеса, считает первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель Совета директоров «Минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в формате видеоконференции провел очередной съезд, в рамках которого были подведены итоги деятельности организации за последний год, обсуждались прошедшие мероприятия и актуальные проблемы, стоящие перед бизнесом и промышленностью.

Одним из выступающих стал первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, председатель Совета директоров «Минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев, который рассказал о прошедшем Экологическом форуме.

Основными направлениями Общенационального плана по обеспечению восстановления и роста экономики стали: продление на год действия разрешительных документов на водопользование, сбросы, выбросы и размещение отходов.

Также в итоговый документ вошли упрощение и продление сроков проведения государственной экологической экспертизы, отмена авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду в третьем квартале 2020 года и неповышение размера этих платежей.

«Комитет отслеживает все вопросы и сроки, находится в прямом контакте с министерством природных ресурсов, и после форума мы будем готовить следующую десятку вопросов, которые можно таким же образом оперативно рассмотреть и решить. Это, в частности, и расширенная ответственность производителей, и другие вопросы, связанные со нормативами допустимых сбросов, наилучшими доступными технологиями, комплексными экологическими разрешениями, — рассказал Игорь Нечаев.

30 сентября проходил форум под названием «Климатические риски и возможности для экономики. Взгляд государства и бизнеса».

Ключевой темой форума стал вопрос о реализации Парижского соглашения по климату и об углеродном регулировании в целом, в частности, в России. Серьезным риском в рамках климатической повестки в настоящее время многие компании-члены РСПП считают введение в Евросоюзе трансграничного углеродного регулирования в отношении углеродоемких товаров, импортируемых на территорию ЕС.

«Нас, как россиян, это не может не беспокоить, потому что в случае введения трансграничного углеродного регулирования номенклатуры товаров финансовые потери российских экспортеров могут составить от 1 до 3-6 млрд евро в год. Этот вопрос сейчас наиболее значимый, и для предотвращения негативных последствий, связанных с введением трансграничного углеродного регулирования, нашей стране необходимо оспаривать его введение в рамках двустороннего взаимодействия с Еврокомиссией и ЕС, а также в рамках ВТО и международных переговорных площадок по климату», — считает первый заместитель председателя профильного комитета РСПП.

Также сегодняшний съезд РСПП утвердил создание профильного Комитета по климатической политике и углеродному регулированию.

Его возглавил Андрей Мельниченко, его заместителем стал Леонид Федун. Как отметил глава объединения Александр Шохин, «вопросы климата – одна из ключевых тем, что сейчас волнуют и будут волновать отечественный бизнес».