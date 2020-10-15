Без поддержки никак: россияне не выплатят каждый шестой кредит

Качество кредитного портфеля в России по ссудам, выданным банками и МФО, достигло низшей точки за всю историю наблюдений, пишет «Прайм» со ссылкой на данные «Эквифакса». Так,

число займов, по которым платежи не вносились более трех месяцев, достигло 12,6 млн единиц — это на 12,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Причем каждый месяц на протяжении последних трех кварталов в эту категорию попадает дополнительно от 80 до 500 тысяч кредитов.

Вместе с тем в России продолжает расти показатель долговой нагрузки населения, который рассчитывается два раза в год — в апреле и октябре. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с апреля этот показатель вырос на 1,8 п.п. — до 25,1%, вплотную приблизившись к цифре, зафиксированной в октябре 2017-го года (с тех пор он преимущественно снижался).

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В исследовании «Эквифакса» также указано, что к концу года в просрочку попадут еще около 1 млн кредитов, а это значит, что без погашения останется каждая шестая ссуда, выданная в России.

В нынешней статистике пока нет данных по ссудам, выданным в июле, августе и сентябре — трех месяцах, которые Россия прожила без массового локдауна. В этот период отложенный спрос помогал реализовывать товары и услуги, которыми россияне не пользовались во время всеобщего карантина, но из-за падения доходов населения в целом люди продолжали брать кредиты.

Так, гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин рассказал «Газете.Ru», что в его организации с июля по август портфель кредитов рос на 15-20% месяц к месяцу, и это гораздо больше, чем в апреле-мае. Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев тоже отметил аналогичную тенденцию.

«В августе и в осенние месяцы мы стали выдавать займов на 10-15% больше, чем в период самоизоляции. При этом объемы выдач летом этого года сопоставимы с прошлогодними»,

– сказал Андрей Пономарев, подчеркнув, что сейчас важно не перегружать кредитами и займами тех, кто не способен их вернуть.

Некоторые исследования подтверждают, что россияне по-прежнему испытывают проблемы с выплатой кредитов. Так, в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Александра Бурдяк отметила, что

согласно недавнему мониторингу, с большими трудностями по кредитам столкнулись порядка 15% заемщиков, причем половина из них призналась, что уже допустила просрочку.

«Здесь мы не можем различить, взяли ли они кредитные каникулы в соответствии с законом, по которому с 1 марта по 30 сентября граждане могли потребовать отсрочку платежей на полгода, если их доход значительно снизился, или они просто ненадолго задержали выплату», — поясняет Александра Бурдяк.

Риск невозврата растет

Опрошенные «Газетой.Ru» руководители МФО отметили, что в ближайшее время банки будут стараться выдавать меньше кредитов и более внимательно оценивать финансовые возможности своих клиентов, из-за чего часть тех, кто получил отказ, пойдет за займами в МФО. Так что в корне ситуация вряд ли изменится.

«МФО, в отличие от банков, изначально работают в высокорисковом сегменте. И предъявление более высоких требований к заемщикам будет компенсировано за счет высвобождения части условно банковских клиентов, которые предпочтут решать свои финансовые проблемы через МФО»,

— говорит Олег Гришин из «МигКредит».

Дополнительным стимулом, считают эксперты, станут приближающиеся новогодние праздники, в которые спрос на дополнительные средства растет всегда. И этот год вряд ли станет исключением: разве что «аппетиты» заемщиков, скорее всего, окажутся ниже.

«Сами люди отказываются от дорогостоящих покупок и меньше тратятся на повседневные нужды. За счет этого достигается баланс спроса и предложения, — обращает внимание Андрей Пономарев из Webbankir. — Мы прогнозируем, что, если не будет повторного локдауна, объемы выдач сохранятся на том же уровне, что и сейчас. По итогам 2020 года рынок будет сопоставим с прошлым годом или покажет незначительный рост».

В целом оба собеседника «Газеты.Ru» уверены, что очередного взрывного роста неплатежей не случится, ведь уже сейчас платежная дисциплина клиентов постепенно восстанавливается.

Впрочем, некоторые эксперты дают более осторожные оценки, ведь проблемы с доходами населения и безработицей в ближайшее время решить точно не удастся. И это — при самом позитивном стечении обстоятельств.

«Все будет зависеть от жесткости ограничительных мер. Те старые кредиты, просроченные, — это свидетельство того, что экономика восстанавливалась после снятия ряда ограничений, но темпы были недостаточно большие.

В доходах населения разрыв начал постепенно сокращаться, но полностью они все равно не восстановились», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» заведующий центром анализа социальных программ и рисков ВШЭ Сергей Смирнов.

Ученый уверен, что никаких революционных изменений в статистике по просрочке кредитов не будет, но до конца года ожидать, что доходы населения и уровень безработицы вернутся к докризисному уровню, не стоит. С этим мнением согласилась Александра Бурдяк из РАНХиГС. Она отметила, что сейчас делать какие-то прогнозы очень сложно, поскольку ситуация в стране быстро меняется. Тем не менее,

уже сейчас можно сказать, что меры социальной поддержки населения даже в нынешнем виде следует сохранить — без них многие люди не просто будут испытывать серьезные проблемы в случае введения новых серьезных ограничений, но и не смогут быстро выбраться из трудной жизненной ситуации.

«Меры правительства по поддержке населения, будь то выплаты на детей, повышение минимального размера пособий по безработице, резонно продлить, и тогда ситуация с доходами населения в целом будет нормальной. Но если все эти меры отменят, это станет дополнительным фактором роста кредитования и, соответственно, ростом просрочек», — подытожил Сергей Смирнов из ВШЭ. Отметим, что с аналогичным предложением о продлении повышенных пособий по безработице на днях выступили и в Федерации независимых профсоюзов России.