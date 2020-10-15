«Нет оснований»: почему власти не закроют магазины и рестораны

Для закрытия кафе, магазинов и предприятий сервиса пока нет оснований, считает министр торговли и промышленности Денис Мантуров. Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет стабильной, то общепит и предприятия торговли смогут работать. При условии, что будут соблюдать все требования, которые предъявляет Роспотребнадзор. Такой расклад Мантуров назвал «весьма реалистичным».

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«Пока да», — ответил он на вопрос о возможности продолжения работы сферы обслуживания.

Впрочем, министр признал, что однозначно ответить на вопрос, закроют ли завтра кафе и рестораны, как уже было весной этого года, сложно.

«В каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение», — цитирует министра ТАСС.

На фоне роста заболеваемости некоторые регионы столкнулись с нехваткой мест в стационарах. Не хватало и бригад скорой помощи. Власти регионов надеются улучшить ситуацию за счет режима самоизоляции людей, ужесточения масочного режима.

Удаленка вместо локдауна

В качестве одной из мер противодействия пандемии Мантуров назвал перевод части сотрудников на удаленку, если это не затруднит работу организаций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19, «блокировать» экономику пока смысла нет. «Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим»,— сказала «Интерфаксу» глава ведомства.

Аналогичной позиции придерживаются и в Кремле, полагая, что действующая система борьбы с коронавирусом позволяет не вводить жесткие меры. Об этом 12 октября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было вначале. Мы это четко наблюдаем по цифрам», — сказал Песков.

Кроме того, по его словам, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных, чем раньше, в начале эпидемии. Это обеспечивает возможности «для более эффективного и быстрого излечения».

А также позволяет в большей степени учитывать интересы бизнеса и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун.

Песков отметил, что количество инфицированных растет, но, тем не менее, «система работает». «Нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры, которые только они, только люди, могут предпринимать для минимизации угрозы инфицирования»,— пояснил пресс-секретарь.

На вопрос, стоит ли ждать обращения президента Владимира Путина к россиянам с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом, Песков ответил, что все будет зависеть от решения главы государства. Весной президент обращался к гражданам по поводу коронавируса несколько раз. Он объявлял о введении ограничений и мерах поддержки граждан и бизнеса.

Бизнес считает убытки

Тем не менее потери бизнеса оказались существенными. На пике пандемии в марте — мае текущего года крупные и средние компании получили лишь треть прошлогодней прибыли, следует из обзора аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, потери одного только непродовольственного ритейла из-за пандемии могут составить в этом году примерно 6 трлн рублей.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в Москве. Но в начале октября столичные власти сообщили, что пока не планируют ограничивать работу непродовольственных магазинов. При этом в городе усилили контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом. А вылечились еще 1 953 пациента, общее число переболевших COVID-19 в столице превысило 268 тыс. человек. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1953 пациента», — заявила Ракова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.