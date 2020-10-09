«План есть»: как бизнес готовится к повторному локдауну

С этой недели в Москве начали действовать новые ограничительные меры, введенные на фоне роста числа заболеваний COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 9 октября, заявил, что грядущая неделя станет решающей.

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«Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — заявил градоначальник в эфире Первого канала.

Ранее он подписал указ о переводе работодателями трети сотрудников на дистанционный формат по 28 октября. В частности, перевести на удаленку обязаны всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями — им рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома. Также людям старшего возраста и школьникам с 6 октября приостановлен льготный проезд в общественном транспорте. Исключения пообещали сделать для посещения врача.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать перчаточно-масочного режим в общественных местах, в особенности в транспорте и магазинах, а также меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочем месте. Несоблюдение правил грозит штрафом.

В своем Telegram-канале оперштаб Москвы называет штрафы не только способом наказания нарушителей, но «инструментом справедливости», который позволяет не переходить к еще более серьезным ограничениям. Согласно приведенным данным, с марта штрафы получили 752 тыс. человек — примерно каждый десятый горожанин. Бизнес привлекали к ответственности свыше 27 тысяч раз, в 150 случаях применялась максимально строгая мера — временная приостановка деятельности.

Некоторые предприятия торговли и услуг уже столкнулись со штрафами после осеннего всплеска заражений. Так, в конце сентября московский ЦУМ обязали выплатить более 1 млн рублей, сообщали в оперштабе. Наказать за нарушения мер профилактики коронавируса также могут Stand Up Club #1 — по решению суда клубу грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей. При входе собралась толпа, требования о соблюдении социальной дистанции нарушались, в самом клубе посетители не использовали перчатки, рассказали в оперативном штабе. Штрафы за маски также затронут театры — Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в доме культуры им. Зуева, который может лишиться до 500 тыс. руб.

Вера в лучшее

«Газета.Ru» опросила представителей предприятий из разных отраслей, чтобы узнать, как они готовятся к возможному ужесточению мер безопасности и как соблюдают их сейчас. Многие отрасли уже фиксируют спад посещаемости, но всех объединяет одно — надежда на то, что жесткого локдауна удастся избежать.

В пресс-службе «Шоколадницы» рассказали, что соблюдают рекомендации Роспотребнадзора с первых дней объявления пандемии и продолжают до сих пор, однако рост заболеваемости сказывается на трафике.

В сети констатируют спад выручки на 12-15% в последнюю неделю сентября год к году. В связи с этим гостям предлагают маркетинговые акции на доставку в агрегаторе и заказы самовывозом.

«Подготовиться к этому [повторному закрытию на карантин] практически невозможно. Мы уповаем на отсутствие жесткого локдауна, как это было весной, будем рады помощи государства в виде отсрочек по налогам и будем и дальше управлять арендными ставками», — отметили в компании, добавив, что «верят в лучшее».

В сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» также придерживаются комплекса мер безопасности, который был введен в самом начале карантина. Снижения посещаемости в компании не отмечают.

В KFC сообщили, что готовы в случае необходимости оперативно адаптировать работу. Директор по коммуникациям KFC Россия, СНГ, Центральная и Восточная Европа Ирина Гущина отметила, что с весны сеть активно внедряла новые диджитал-каналы заказа блюд.

«Продажи через сервис Click & Colllect, который позволяет сделать заказ в мобильном приложении и забрать в указанное время из ресторана, за 4 месяца работы выросли более чем в 30 раз», — уточнила Гущина, добавив, что развитие этих технологий повышает устойчивость бизнеса к внешним изменениям и в KFC делают большую ставку на дальнейшее расширение таких нововведений.

«Спад посещаемости заметен, люди испугались. Стараемся ставить поменьше концертов, так как Роспотребнадзор проводит очень много проверок и штрафует. Стали жестче следить за персоналом и гостями — все ходят в масках и перчатках, всё обрабатывается по три раза за смену, стоят обеззараживающие лампы. Требования не то что соблюдаем, а перевыполняем, так как сами волнуемся», — признался «Газете.Ru» сооснователь бара StereoPeople Андрей Третьяков.

В фитнес-клубах также сохраняются жесткие требования к обеспечению безопасности сотрудников и клиентов с момента открытия после первой волны пандемии, подчеркнула PR-директор X-Fit в России Ольга Чинёнова.

«Усилить эти меры практически невозможно, поскольку они включают полноценный комплекс действий. Это регулировка заполняемости клубов (предварительная запись во все зоны физкультурно-оздоровительных комплексов обязательна); соблюдение социальной дистанции; регулярная уборка и санитарная обработка контактных поверхностей и фитнес-оборудования, а также ряд других правил»,

— перечислила Чинёнова, указав, что тщательное выполнение данных требований, а также сознательное отношение посетителей клубов к собственному здоровью – единственно действенные меры, способные защитить людей от распространения коронавирусной инфекции.

Что касается посещаемости, спада в период повторного роста заболеваемости пока не наблюдается. Однако в сентябре посетителей было все еще на 25-30% меньше, чем в прошлом году в этом же месяце.

«Сейчас мы прорабатываем различные варианты действий, включая повторное закрытие и усиление онлайн-направления, но очень хочется надеяться на лучшее и избежать такого сценария, так как в этом случае неминуемы дальнейшие финансовые потери, сокращение количества фитнес-операторов и банкротства», — говорит Ольга Чинёнова, отмечая, что весной в X-Fit рассматривали сценарий закрытия лишь как теоретически возможный и относились к нему с изрядной долей иронии, но практика показывает, что ситуация может развиваться самым неожиданным образом.



В сети World Class продолжают расширять возможности диджитал-направления — в Instagram и YouTube продолжаются бесплатные онлайн-трансляции тренировок, которые до сих пор пользуются спросом, а заниматься с тренерами в приложении World Class 2.0 теперь могут не только члены клубов, но и все желающие. По словам генерального директора сети Николая Прянишникова, сейчас посещаемость фитнес-клубов составляет около 80% от прошлогодних показателей и в ближайшее время такие цифры сохранятся, что вполне объяснимо. В сети продолжают соблюдать усиленные требования Роспотребнадзора.

В клинике эстетической косметологии Remedy Lab также не вводили никаких новых мер безопасности, но и не отменяли старые с начала первой волны:

«У нас медицинское учреждение, и не было поводов, чтобы эти меры ослаблять», — поясняет владелица клиники Сюзанна Мусаева. Она также отмечает, что в сентябре был некий спад посещаемости. Однако такую тенденцию собеседница «Газеты.Ru» связывает не со второй волной, а скорее с сезонностью, ведь многие решали проблемы с учебой своих детей и разъезжались в отпуска, поскольку все лето до последнего ждали открытия границ, поясняет Мусаева.

Усиленные меры безопасности продолжают соблюдать и в магазинах. Так, в «Икеа» находиться в магазине одновременно может строго ограниченное количество человек — для отслеживания работает система подсчета загруженности в режиме реального времени, и покупатели могут заранее с ней свериться.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор сети Baon Илья Ярошенко, нововведений среди правил безопасности нет, но директорам магазинов каждый день напоминают о неукоснительном соблюдении уже действующих, добавляя, что штрафы сейчас совсем не нужны.

«Нездоровая обстановка, нагнетание — все это не способствует спокойному шопингу», — говорит Ярошенко. Гендиректор сети ожидает реализации «промежуточного сценария» в ближайшее время — не полного карантина, но и не полной свободы. Он отмечает, что штрафами и рекомендациями население заставят соблюдать элементарные меры безопасности, но добавляет, что на случай повторного локдауна «план есть».

В московских магазинах регулярно проходят проверки соблюдения перчаточно-масочного режима. В конце сентября руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о нарушениях и приостановке работы некоторых продуктовых магазинов, в их числе были магазины сетей «Перекресток» и «Магнолия».

«Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей, — передавало слова Немерюка агентство городских новостей «Москва». — Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима». Всего тогда было объявлено о закрытии 43 предприятий торговли. Позже в тот же день оперативный штаб сообщил о несоблюдении режима и закрытии некоторых магазинов «Пятерочка» и Eurospar.

В целом продуктовые сети готовы продолжать работу. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») заверили, что закрывать торговые залы и целые магазины в связи с ростом заболеваемости не планируют: «Этого точно не стоит ждать, мы прекрасно осознаем свою социальную роль», — отметили в пресс-службе.

Сеть магазинов «Вкусвилл» перевела почти всех офисных работников на удаленку, сотрудники розницы «обеспечены всем необходимым». Спада посещаемости на этой неделе в сети не фиксируют, однако отмечают рост заказов на доставку.