Увеличить выплаты: будет ли индексация работающим пенсионерам

В Госдуме подготовлены предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам и направлены в кабмин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Андрея Исаева.

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«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда», — пояснил депутат.

Лучший вариант и похуже

По его словам, инициатива подразумевает два варианта индексации пенсий для всех категорий работающих пенсионеров: единовременное и поэтапное. Единовременный сценарий считается наиболее подходящим. «В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», - уточнил Исаев.

Он напомнил, что подобное поручение давал президент. «Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», - сказал Исаев.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал идею лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о справедливой индексации пенсий. «Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения», - сказал Миронов ТАСС.

Парламентарий напомнил, что фракция традиционно выступает за индексацию пенсий для всех категорий пенсионеров и уже вносила в Госдуму необходимые поправки, но безуспешно. «Мне понравилась реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам», — отметил Миронов.

С аналогичными предложениями выступала и фракция ЛДПР, некоторые сенаторы, в частности, Василий Иконников.

Как сообщал ТАСС, по итогам встречи с Мироновым глава государства дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Власти пошли на это ради уменьшения дефицита Пенсионного фонда РФ.

Согласно Конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законодательством. Но в основном законе не уточняется, касается ли эта норма работающих пенсионеров.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 23 сентября рекомендовал нижней палате отклонить сразу три схожих по смыслу законопроекта о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее кабмин не поддерживал ряд аналогичных инициатив. Чиновники аргументировали свою позицию тем, что работающие пенсионеры сами в состоянии покрыть свои издержки несмотря на рост инфляции. «Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров», — считают в правительстве.

Кроме того, кабмин не устраивает размер дополнительных расходов на индексацию, если решение будет принято.

Ранее в августе Счетная палата РФ выявила проблемы в системе персонифицированного учета пенсионных прав граждан. В итоге пенсии или не выплачиваются полностью или, наоборот, выдаются «мертвым душам» на сотни миллионов рублей, отмечали аудиторы СП.

Персонифицированный учет сведений о застрахованных гражданах вобрал в себя 156 млн человек. Из них более 37 млн человек — это пенсионеры по старости. Учитывались также иностранные граждане, которые работают в России. Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.

Базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части паспортных данных, что свидетельствует о том, что базы данных различных ведомств содержат различную информацию об одних и тех же гражданах, отмечала СП.

Проверка аудиторов Счетной палаты РФ также выявила ошибки при оценке документов о заработке, несвоевременное отражение сведений о взносах в систему обязательного пенсионного страхования, а также просрочку по индексации страховой пенсии.

Уже в ходе проверки пенсионерам было доплачено около 3 млн рублей. Нарушения пенсионных прав россиян были выявлены примерно в половине проверенных случаев.