Уехали и не вернулись: почему в Москве подорожало такси

В сентябре и октябре этого года в Москве стала ощущаться нехватка водителей такси. О том, что на линиях не хватает автомобилей «Газете.Ru» рассказали несколько источников на рынке столичных перевозок. Собеседники отмечают, что в некоторых компаниях снизился процент выполнения заказа, а также возросло время подачи автомобиля.

В профсоюзе «Таксист» сообщили «Газете.Ru», что дефицит водителей касается всех таксомоторных компаний столичного региона.

«Официальная статистика по всем таксопаркам сейчас такая — где-то в среднем 30% машин в простое. Это именно из-за нехватки водителей», — рассказал «Газете.Ru» председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

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Собеседник отметил, что это связано с тем, что в период острой фазы карантинных ограничений в столице многие водители решили уехать из города, но до сих пор не все из них вернулись. Эту информацию подтвердили и в «Московском профсоюзе таксистов», отметив, что снижение числа водителей увеличило рост динамических тарифов.

«Дефицит водителей наблюдается после весны, когда была самоизоляция. Он сохраняется, потому что водители не вернулись в прежнем объеме на рабочие места. Много людей было из сопредельных республик, кто-то из регионов не стал возвращаться.

Все зависит от времени суток и загруженности, но в среднем не хватает от 10% до 20%»,

— оценил нехватку шоферов в беседе с «Газетой.Ru» председатель «Московского профсоюза таксистов» Николай Кодолов.

Сами таксисты по разному трактуют ситуацию, один из водителей подтвердил корреспонденту «Газеты.Ru» информацию профсоюзов об уменьшении коллег на линии, но подчеркнул, что из-за этого растут динамические тарифы агрегаторов. С последним соглашаются и профсоюзные лидеры Николай Кодолов и Андрей Попков.

«Естественно за счет этого (дефицита кадров — «Газеты.Ru») и водители стали больше зарабатывать. Во-первых, на одного водителя стало приходиться больше заказов, во-вторых, в пиковые часы возникают повышающие коэффициенты, соответственно это улучшает заработок водителей», — заметил Кодолов.

Крупные агрегаторы такси не обсуждают какие-либо изменения числа машин на линиях.

Этот вопрос оставили без комментариев в компания Gett, «Везет», City Mobil и «Яндекс.Такси». Впрочем, последние подчеркнули, что тарифы в «Яндекс Go» на поездки в такси не менялись.

«В ситуации, когда на такси большой спрос и появляется повышающий коэффициент вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы он быстрее исчез. Это стандартная ситуация и в последнее время ничего нового в этой теме не появилось», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Яндекс.Такси».

Официальный представитель агрегатора также отметил, что водители такси весь 2020 год постоянно востребованы по самым разным причинам. Много заказов не только с пассажирами, растет число поездок для доставки посылок и грузов. Кроме того, люди, думая о своей безопасности в связи с эпидемической опасностью стали чаще пользоваться такси, пояснили в компании.

«Люди проводят отпуска в России без возможности выехать за границу и больше ездят на такси во время путешествий в новых для себя городах.

Спрос на такси растет, в этой связи мы также отметили, что доходы водителей в последнее время росли»,

— уточнили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Не видит перемен на рынке и создатель телеграм-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов. По его словам, места уехавших на родину граждан, заняли многие горожане, которые в период пандемии лишились работы. Заработок вернулся к «докарантинному» уровню, но расходы выросли из-за девальвации рубля, заметил Максимов. Снижение процента выполнения заказов и увеличение времени подачи машин собеседник связывает с тем, что многие водители попросту отказываются от кратковременных поездок, которые приносят таксистам убыток.

Рост тарифов такси может быть связан с увеличением цен на топливо, ремонт и общим повышением расходов перевозчиков. При этом по правилам рынка выросшие единожды тарифы уже не вернутся на прежний уровень, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Для примера, могу сказать, что два года назад, когда в России проходил ЧМ-2018 в столице, да и в регионах из-за ажиотажа резко выросли цены на перевозки. Так вот с того момента, они и не опускались. Нужно привыкать к таким ценам», — заключил эксперт.