Новый тренд: цены на продукты растут, а на услуги — снижаются

Монетарная инфляция в сентябре замедлилась до 3,7% месяц к месяцу, отмечает Минэкономразвития в обнародованном в среду ежемесячном отчете. В августе монетарная инфляция была 4,1% относительно июля.

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Монетарная инфляция очищена от сезонных и других волатильных факторов, поэтому считается наиболее точным показателем, отражающим уровень цен.

Такой уровень сентябрьских цен сложился на фоне двух разнонаправленных факторов: стоимости продовольственных и непродовольственных товаров, а также стоимости потребительских услуг.

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Например, плодоовощная продукция в сентябре была сопоставима по ценам с прошлым годом и снизилась на 6,2% к августу. В прошлом году снижение цен на овощи составило 6,3% месяц к месяцу. Цены на другие продовольственные товары остались в сентябре практически без изменений — на уровне июля-августа.

В непродовольственном секторе инфляция за месяц немного выросла — на 0,5% с исключением сезонного фактора.

«Умеренное увеличение темпов роста цен наблюдалось по товарным группам со значительной долей импорта, включая электротовары, легковые автомобили, одежду и обувь», — говорится в отчете Минэкономразвития.

С другой стороны, сдерживающее влияние на инфляцию в сентябре оказало снижение цен на услуги — на 0,4%. А с исключением сезонного фактора цены в сентябре даже сохранились на уровне августа.

«Сезонное снижение цен на услуги пассажирского транспорта и на санаторно-оздоровительные услуги в сентябре этого года оказалось более выраженным, чем в предшествующие годы», — отмечает Минэкономразвития. В сентябре 2020 года стоимость услуг снизилась на 4,7% месяц к месяцу, а в сентябре 2019 года на 7% месяц к месяцу.

В октябре, по оценке Минэкономразвития, рост цен составит 0,2% к сентябрю при сохранении стабильной курсовой динамики рубля. Год к году рост цен составит в пределах 3,7-3,8%, что будет тем не менее ниже целевого ориентира Банка России (4%).

Золотая осень кабмина

О ситуации на рынке продовольствия в среду высказался премьер-министр Михаил Мишустин.

«Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы коронавируса, и по факту решена задача продовольственной безопасности», — сказал глава кабмина, выступая перед участниками агропровыставки «Золотая осень».

Он отметил, что правительство продолжит работу по укреплению продовольственной независимости, импортозамещению, технологическому обновлению АПК, локализации производства необходимой техники. Создается даже беспилотный комбайн для уборки зерновых.

Глава правительства заявил, что в четверг на заседании кабмина будут подводиться предварительные итоги уборочной кампании.

«Уже сейчас понятно, что урожай будет больше прошлогоднего, и чтобы обеспечить потребности людей круглый год, мы продолжаем наращивать производство овощей защищенного грунта», — пообещал Мишустин. Уже в этом году прирост тепличного урожая составит 20% по сравнению с 2019 годом.

По данным кабмина, за восемь месяцев этого года производство продукции АПК увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все эти факторы положительно скажутся на стоимости продовольствия.

Но эксперты считают, что в последние месяцы в российской экономике сложился тренд, который будет проявлять себя все активнее. Это рост цен на продовольствие и снижение цен на потребительские услуги.

Сентябрь — только первый месяц осени, а дальше могут начать расти цены на все основные потребительские позиции, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Рост цен на бензин, будет обусловлен изменением биржевых котировок. Сезонный фактор традиционно повлияет на постепенный рост стоимости плодоовощной продукции в октябре и ноябре. Из продуктов питания, подверженных наибольшему удорожанию выделим хлеб и муку, а плохая путина лососевых на Дальнем востоке скажется на повышении цены красной рыбы и икры», — говорит Миронюк, добавляя, что яблоки, картофель и другие овощи тоже со все очевидностью станут дороже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Торговля запрайсует издержки от инфляции

Инфляцию будет разгонять ослабевший рубль, отмечает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Ослабление рубля уже подтолкнуло рост цен на непродовольственные товары. За июнь-сентябрь курс доллара вырос на 10,6%, курс евро --на 16,8%. Валютный фактор продолжит довлеть над инфляцией и в октябре», — добавляет Коган.

На инфляцию в ближайшие недели будут оказывать влияние противоборствующие факторы, считает главный экономист ИК «Арикапитал» Сергей Суверов. «С одной стороны, будет желание предприятий торговли и поставщиков запрайсовать эффект девальвации в цены, с другой стороны, падение покупательской способности из-за снижения реальных доходов населения и потенциальное снижение скорости оборота денег из-за частичного восстановления карантина будет сдерживать инфляцию», — говорит Суверов, добавляя, что в октябре цены могут вырасти примерно на 0,3%.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки возникнут риски ужесточения социально-экономических барьеров, что негативно отразится на ценах.

«Конечно, прогресс фарминдустрии и увеличенные за последние месяцы мощности системы здравоохранения вряд ли приведут к столь жестким ограничениям, как наблюдались весной, однако любое ограничение сейчас скажется на потребительской уверенности и корпоративной активности», — говорит Зельцер.

На фоне данных по инфляции эксперты пытаются предугадать дальнейшие действия ЦБ по ключевой ставке. Поскольку инфляция пока ниже официального таргета в 4%, это теоретически дает возможность ЦБ снизить еще раз ключевую ставку на октябрьском заседании, считает Суверов.

«Но, с другой стороны, регулятор понимает, что дальнейшее смягчение денежной политики может еще больше уронить рубль и привести к ускорению вывода средств из депозитов, поэтому с большой долей вероятности ЦБ сохранит ее неизменной на октябрьском заседании», — говорит эксперт «Арикапитал».

Если бы не риски, вязанные с санкциями и девальвацией рубля, нахождение инфляции ниже 4% таргета открывало бы ЦБ дорогу к дальнейшему снижению ключевой ставки, уточняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

ЦБ навряд ли отступит от цели смягчения ДКП в среднесрочной перспективе, считает эксперт. «На этом настаивают в том числе в Минэкономразвития. Стимулированию роста экономики отдается приоритет, но при этом страдает ценовая стабильность», — добавляет Миронюк из «Фридом Финанс».