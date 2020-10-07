Забыли спросить: Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд

Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) заявило о вынесении штрафа российскому «Газпрому» за то, что тот, якобы, нарушил антимонопольное законодательство страны, не согласовав с ней строительство нового газопровода «Северный поток – 2».

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На портале ведомства уточняется, что штраф касается и партнеров «Газпрома» по новому проекту – французской Engie, немецким Uniper и Wintershall, австрийской OMV и нидерландско-британской Shell. Общая сумма штрафа для них составила еще $61 млн.

«Мы провели разбирательство очень тщательно. Собранные доказательства не оставляют сомнений в том, что предприниматели умышленно нарушили закон», – заявил глава местного антимонопольного регулятора Томаш Хрустный. Вдобавок представитель ведомства объявил, что компании обязаны расторгнуть контракты по финансированию строительства газопровода в течение ближайших 30 дней.

В российском «Газпроме» уже отреагировали на заявление польского регулятора. Представители компании отметили, что обжалуют решение о вынесенном штрафе.

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта»,

– подчеркнули в «Газпроме», уточнив, что вынесенное решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего судебного решения.

На действия польского регулятора отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента уверены в контрмерах со стороны российского газового монополиста, пишет «Интерфакс».

Несогласие с решением польского регулятора выразили и в Евросоюзе. В частности, в Shell заявили, что изучают решение UOKiK и определяются с дальнейшими шагами. Также в Shell подчеркнули, что будучи одним из кредиторов проекта Nord Stream 2, ведут хозяйственную деятельность не нарушая национальных и международных законов.

О непонимании ситуации заявили и в Еврокомиссии. Так, ее исполнительный вице-президент Маргарет Вестагер сказала, что

у ЕК не было тесного сотрудничества с польскими властями по их претензиям о добросовестной конкуренции, и что там на самом деле не устраивает Варшаву, она не знает. Но вместе с тем обозначенную сумму штрафа она сочла слишком большой.

Не первая попытка

Почти достроенный газопровод часто сталкивается с недружественной риторикой со стороны западных стран.

В начале октября председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген потребовал немедленной остановки строительства газопровода из-за отравления российского политика Алексея Навального.

«Противоречащее международному праву применение российского боевого отравляющего вещества «Новичок» в отношении критика Кремля Алексея Навального должно повлечь за собой ощутимые последствия», – заявил Рёттген.

Впрочем,

далеко не все европейские политики поддерживают такую позицию. В частности недавно президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что история с отравлением Алексея Навального никак не связана со строительством газопровода, поскольку это – чисто коммерческий проект, и его перспективы должны обсуждаться торговыми партнерами.

Премьер-министр страны Александер Шелленберг тогда поддержал президента страны, отметив, что Австрия всегда реагировала на неприемлемые с ее точки зрения действия России. Но даже касательно украинского вопроса, Вена разделяла между собой ситуацию с Крымом и вооруженным конфликтом на Донбассе.

Стоит отметить, что «Северный поток – 2» – не единственный газопровод, который сталкивается с проблемами при строительстве. В начале октября «Газпром» признал, что Болгария тормозит окончание строительства новой газовой магистрали, являющейся частью «Турецкого потока», по которой голубое топливо из России должно пойти через Турцию в в Сербию и далее в Австрию.

В компании отметили, что возведение части газопровода длинной 474 километра, за которую отвечает Болгария, затянулось более чем на полгода. Это при том, что страна вовремя завершила ту часть газопровода, которая позволяет ей самой получать газ из «Турецкого потока». Что касается необходимых мощностей в Сербии, они уже давно были построены.