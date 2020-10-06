Повод для скидки: Турция решила надавить на «Газпром»

Турция нашла очередной повод попросить у России скидку на импортируемый природный газ, пишет катарская Al Jazeera. Как указывается в статье, недавно открытое Турцией шельфовое месторождение газа, залежи которого оцениваются в 320 млрд кубометров газа, угрожает доходам Москвы от экспорта топлива, которые и так заметно упали в этом году.

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Турецкие официальные лица публично заявляют, что добыча газа из новых месторождений позволит добиться значительных скидок на импортируемое топливо и получить ценовое преимущество в пределах 30%. В частности, об этом говорил министр финансов и казначейства страны Берат Албайрак, а его коллега, глава министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, напомнил, что долгосрочные контакты на поставку газа содержат пункты, разрешающие со временем проводить консультации по пересмотру ценовой политики.

Однако на практике открытие нового месторождения еще ничего не значит, и вряд ли этот повод может сыграть решающую роль в переговорах по ценам. Так, в беседе с «Газетой.Ru» директор отдела по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова отметила, что

сама по себе возможность коммерческой добычи газа в Турции находится под вопросом, так как при нынешних ценах на газ новое месторождение не сможет конкурировать по ценам ни с СПГ, ни тем более с традиционным трубопроводным газом из России, Ирана или Азербайджана.

И это не говоря о том, что в заявленный трехлетний срок начать добычу просто не получится. Для сравнения, работы по налаживанию добычи на относительно новом румынском месторождении «Нептун» ведутся уже порядка 10 лет.

Стоит отметить, что для развития добычи на новом шельфовом месторождении у Турции просто нет технологий, а значит, придется создавать специальный консорциум международных компаний, которые умеют это делать. Но захотят ли они сотрудничать по этому вопросу с Анкарой на данный момент – вопрос открытый.

«Я сомневаюсь, что европейские или американские компании будут готовы работать с Турцией, особенно ввиду нынешнего тренда, когда многие из них, та же BP, например, объявляют о сокращении инвестиций в добычу углеводородов», – объясняет Мария Белова.

С тем, что возможности Турции по наращиванию собственной добычи газа сильно преувеличены, согласны и другие эксперты.

«Турция пытается сделать из мухи слона — даже те найденные объёмы, которые озвучило ее руководство, не такие уж большие, а в реальности они могут оказаться гораздо меньше. Даже если сейчас начать разработку месторождения, поставок газа с него можно ожидать лишь через 5-7 лет. А при низких ценах на энергоносители Анкара вообще вряд ли за это возьмётся», – приводит Al Jazeera мнение ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Цены и так корректируются

Сама по себе корректировка цен в долгосрочных контрактах, рассчитанных на десятилетия – вполне нормальная практика, отмечает Мария Белова. Ведь за такие сроки рыночная конъюнктура может очень сильно поменяться. Поэтому в таких договорах существуют специальные оговорки (так называемые price review).

«Череда таких переговоров об изменении цен для «Газпрома» началась еще в 2008-2009 годах, – напоминает эксперт. – Тогда европейские потребители массово обращались к компании с просьбой изменить какие-то параметры контракта: ввести новый коэффициент в формулу цены, снизить уровень обязательного отбора газа по условию «бери или плати» или дать скидку».

Турция тоже не впервые обращается к «Газпрому» за пересмотром контрактных условий. Например, в 2010 году долгосрочные контракты на поставки газа из России в Турцию были модернизированы: минимальные объемы отбора газа были уменьшены до 75%, введена скидка по цене в размере 10%.

Стоит отметить, что для России представляет проблему не только необходимость предоставлять скидки на газ, но и падение объемов экспорта. Так, в конце сентября Минэкономразвития спрогнозировало, что в этом году зарубежные поставки отечественных нефти и газа снизятся на 16,4%, причем добыча нефти сократится на 9,5%, а газа – на 6,4%.

В целом говорить о том, что цены на газ будут падать и дальше, а вслед за этим «Газпрому» придется давать своим покупателям еще более существенные скидки, пока не приходится. Сейчас на европейских хабах цены на газ находятся на довольно комфортном уровне $130 за тысячу кубометров. Еще три месяца назад они были почти в два раза ниже.

Но в условиях новых ограничений из-за продолжающейся пандемии коронавируса цены снова могут уйти вниз из-за замедления ключевых мировых экономик и соответствующего падения спроса на газ.

Тем не менее, Мария Белова отмечает, что

поддержку ценам может оказать приближение холодного времени года, ведь по большому счету газ представляет собой довольно сезонный товар. А значит, без существенных потрясений топливо может заметно вырасти в цене.

Добывай и потребляй

В каком-то смысле защититься от внешних рисков на энергетическом рынке России могла бы помочь масштабная газификация регионов, и руководство страны это прекрасно понимает. Еще в июне Владимир Путин поручил поэтапно завершить программу газификации к 2024 и 2030 году. Причем «Газпром» должен будет сделать это за свой счет, не привлекая деньги россиян. Однако

быстро поменять ситуацию на внутреннем рынке даже при масштабной газификации страны все равно не получится – это лишь станет значительным инфраструктурам преимуществом, способным привлечь новых потребителей.

«Россия ежегодно добывает более 730 млрд кубометров, и на экспорт приходится лишь треть этого объема, остальное – внутренний рынок. Но даже если мы ставим себе амбициозную цель провести 100%-ную газификацию регионов, моментального роста внутреннего рынка не случится», – отмечает Мария Белова.

Эксперт подытожила, что население по причине роста энергоэффективности не сможет обеспечить значительный дополнительный спрос. В этом смысле мы можем надеяться на коммунально-бытовой сектор и промышленность, ведь при выборе локации для размещения какого-то нового энергоемкого предприятия наличие газовой инфраструктуры станет заметным преимуществом.