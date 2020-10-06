«Народ совсем обнищал»: почему Киргизия опять бунтует

Состоявшиеся 4 октября выборы в парламент Киргизии привели к смене власти в республике. Во вторник, 6 октября, Центризбирком по предложению президента и под давлением митингующих признал недействительными итоги выборов. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что все члены комиссии единогласно поддержали отмену выборов.

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Ранее Шайлдабекова, подводя итоги выборов на брифинге в ЦИК, заявляла, что власти сделали все возможное для обеспечения прозрачности выборов и честного подсчета голосов.

Сейчас в Бишкеке создан Координационный совет – что-то вроде временного правительства.

В КС вошли представители тех 11 партий, которые по итогам подсчета голосов не преодолели семипроцентный барьер для избрания в парламент республики.

Это «Бутун Кыргызстан» («Единая Киргизия»), «Социал-демократ», «Республика», «Ата Мекен» («Отечество»), «Бир Бол», «Замандаш» («Современник»), «Реформа» и другие. Всего в выборах в парламент участвовало 16 партий, планку в 7% преодолели, по предварительным итогам, только четыре из них. Избиратели Киргизии также имели право проголосовать «против всех».

«Когда люди поняли, что в парламент снова прошли те же самые депутаты, кто там сидит уже много лет, они вышли на площадь и всю ночь требовали, чтобы власти объяснились. Но никто не вышел, ни президент, ни правительство, ни депутат ни один», — излагает свою версию случившегося жительница Бишкека Аида, работник туротрасли.

«Вместо объяснений выпустили спецназ, который поделил толпу на части, но вскоре на площадь подтянулись из других регионов – из Таласа, Нарыма, Иссык-куля. Силовики разбежались», — говорит Аида, добавляя, что президент, узнав о капитуляции силовиков, призвал партии прийти утром 6 октября к 11 часам на встречу с ним.

«Но было уже поздно, люди поняли, что он уже ноль. Его призыв проигнорировали. Никто не пошел к президенту, и где вообще он скрывается, никто не знает. Говорят, у себя в резиденции за городом, но там есть вертолетная площадка. На вертолете можно долететь до города Ош, там, на юге страны его земляки и сторонники», — добавляет жительница столицы.

Сейчас в Киргизии не работает ни одно правительственное учреждение. 5 октября в Бишкеке оппозиция силой захватила Белый дом, в котором расположены парламент и администрация президента. А экс-президента Алмазбека Атамбаева выпустили на свободу. Под контролем митингующих оказались все министерства и ведомства, включая Комитет госбезопасности, прокуратуру, службу исполнения наказаний.

Чиновники и большинство действующих депутатов скрываются. Об этом «Газете.Ru» сообщил киргизский журналист и эксперт Центра Европейско-азиатских исследований Александр Банников.

Эксперт считает, что причина массовых беспорядков — беспрецедентный уровень нищеты киргизского населения. Даже ЦИК официально признал, что главная проблема выборов в парламент – подкуп избирателей. С этим пытались бороться, но оппозиция действовала на грани законности и оказалась почти неуязвимой.

«Жалоб на подкуп было мало. Но при этом было зарегистрировано почти полмиллиона так называемых избирателей-кузнечиков, многие из которых продали свои голоса», — говорит киргизский эксперт.

По его словам, более или менее обеспеченный человек, конечно же, не будет продавать свой голос.

«Народ обнищал и был готов за 2000 сомов (примерно 2 тыс. рублей) проголосовать за кого угодно, лишь бы получить возможность купить продукты. Никто не смотрел предвыборные программы, особенно избиратели в южных регионах республики, а только на компенсацию за голос», — говорит эксперт.

По киргизскому законодательству избиратель имеет право проголосовать на любом избирательном участке, а не только по месту жительства. Для этого нужно всего лишь написать заявление по форме №2 — о смене участка — и пройти идентификацию по биометрическим показателям (по сетчатке глаз и отпечатку пальца).

В столицу из провинции приехали голосовать по форме №2 146 тысяч граждан. Некоторые избиратели по нескольку раз перепродавали свой голос, брали гонорар от нескольких партий. Проконтролировать их невозможно, все строится на доверии. Таких избирателей здесь называют «кузнечиками» — за то, что они скачут с участка на участок.

Все в рамках закона, но, как отмечали эксперты, было понятно, что таким способом люди просто пытаются заработать на обмане партий.

По данным Нацстаткома за 2019 год, Киргизия занимает последнее место в Евразийском экономическом союзе по уровню зарплат. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Киргизии составляет примерно 15 тыс. сомов. Самая низкая заработная плата в Киргизии у работников сферы искусства, развлечения и отдыха – 8,6 тыс. сомов в месяц. В России средняя зарплата выше в три раза, в Казахстане и Белоруссии — в два, в Армении — в 1,5 раза.

Революция по-киргизски: все против всех

Но и Координационный совет устраивает не всех, кто принимает участие в акциях протеста. Митингующие уже выразили свое несогласие с кадровыми назначениями, заявив об этом во вторник у здания национальной телерадиокорпорации.

«Мы хотим видеть молодых и новых политиков, а не старых чиновников и министров», — цитирует одного из представителей митингующих местный сайт 24.kg.

По словам другого собеседника «Газеты.Ru» жителя Бишкека Джамала граждане сейчас готовятся к затяжным беспорядкам.

«В нашей семье мы набрали побольше воды в разные емкости, зарядили пауэрбанки, про запас — ночью отключали электричество, уличное освещение, в том числе в центре Бишкека. Я снял наличные примерно на две недели и правильно сделал, в банкоматах скоро закончились деньги. Все нормальные граждане сидят сейчас тихо по домам. Сидим, молимся», — говорит Джамал.

Ситуация в городе Ош, считающийся центром протестных настроений, еще тревожнее.

«У меня там мама живет. Мэр распорядился организовать митинг в поддержку президента. Народ не пошел, избили брата президента, который там оставался на время выборов. Владельцы магазинов вывезли товар, одежду, обувь, кто куда мог. Боятся грабежей, помнят, как было во время прошлых двух переворотов в 2005-м и 2010-м», — говорит Джамал.

Собеседники «Газеты.Ru» считают, что действующая власть не смогла справится с первой волной пандемии, чиновники вели себя цинично, что подняло градус недовольства электората. «Люди умирали от ковида дома или на пороге больниц. Их не пускали — нет мест и все. А брали на лечение только тех, кто мог заплатить в карман врачам. Я сама переболела. Скорая помощь не работала, простые люди и волонтеры только помогали. А президент заявлял, что ситуация с пандемией под контролем», — говорит Аида.

Сейчас граждане Киргизии готовятся к новым выборам, но принять решение об этом должен парламент. Действующая законодательная власть остается легитимной до выбора новой. Но проблема в том, что не удается собрать кворум и объявить новые выборы.

«Сейчас важнее всего, чтобы Координационный совет и заместитель главы Совета безопасности не дал протестующим ворваться в здание МВД, городской милиции, где имеются оружейные комнаты. Нельзя допустить хищения оружия. По Бишкеку ездят автомобили без номеров, это мародеры готовятся, и много, особенно в центре, маргинального вида молодежи», – говорит эксперт Центра Европейско-азиатских исследований Банников.

Оставят, но сократят полномочия

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил во вторник о попытке незаконного захвата власти в Киргизии. Милиция применяла для разгона митингов водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали примерно 600 человек. Один погиб, несколько человек в реанимации.

Всем здравомыслящим гражданам не хотелось бы очередной революции, какие были по итогам выборов в 2005 и 2010 годах, поясняла ранее «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Кыргызско-российского славянского университета имени Б.Н. Ельцина Наталья Бровко.

«Надоела чехарда во власти, бесконечные разборки после выборов, и парламентских, и президентских. У нас два предыдущих президента живут в изгнании, а один на родине, но в заключении», — комментировала эксперт.

Экс-президент Акар Акаев находится в изгнании, в России, бывший глава Киргизии Курманбек Бакиев проживает в Белоруссии.

«Я с болью в сердце воспринимаю все, что происходит сейчас в моем родном Кыргызстане», — цитируют Бакиева РИА «Новости» 6 октября. Он отказался дать оценку политической ситуации в стране, поскольку считает, что его слова могут быть использованы деструктивными силами.

Кремль обеспокоен ситуацией в Киргизии. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся на то, что все политические силы в Киргизии найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая сейчас там сложилась», — сказал представитель Кремля.

Эксперты не исключают, что действующий президент Киргизии может не удержать власть в стране.

«Вероятность того, что президент вынужден будет покинуть свой пост весьма высока. Ситуация остается неопределенной», — говорит Плотников. В СМИ обсуждается также вариант, при котором президент Жээнбеков сохранит власть, но его полномочия будут существенно урезаны в пользу парламента. Это придаст больше легитимности новой власти.

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов уже подал в отставку на фоне массовых протестов. Парламент предложил на его должность оппозиционного депутата лидера партии «Мекенчил» («Патриот») Садыра Жапарова, однако его кандидатура пока не назначена, пишет ТАСС.