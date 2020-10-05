Дивный новый мир: Кавказ вступает в криптовалютную гонку

Кавказские регионы могут стать новым центром притяжения для криптовалютных майнеров: на днях председатель правительства Абхазии Александр Анкваб определил принципы, по которым любой предприниматель в стране может создать собственную ферму для майнинга криптовалют и зарабатывать на этом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

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Для того чтобы открыть такой бизнес, предпринимателю нужно сделать только две вещи: получить соответствующую лицензию и зарегистрировать ферму в РУП «Черноморэнерго». По большому счету власти Абхазии решили легализовать то, что и так давно есть в стране, но работает подпольно. По некоторым оценкам мощность местных криптовалютных ферм составляет около 45 МВт – для сравнения примерно столько же на пике вырабатывает Белореченская ГЭС в Краснодарском крае.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что не только у Абхазии, но и у других регионов Кавказа есть все шансы для того, чтобы успешно развивать эту отрасль. В этом смысле показателен пример Грузии, где около 10% населения работает на криптофермах: этому способствуют достаточно высокая безработица и развитая энергетика.

В беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор криптовалюнтого необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон отметил, что

Абхазия, как и Чечня, объявившая в конце 2018 года о намерении создать международный криптовалютный кластер на территории республики, вполне могут стать центрами майнинга.

По мнению эксперта, этому будут способствовать низкие тарифы на электроэнергию (в отличие от большинства регионов РФ, в этих республиках стоимость электричества в среднем ниже на 25-30%). Но для развития блокчейна на территориях необходимо создать хорошую технологическую базу – имеются ввиду технологические кластеры. Либо, если большинство майнеров – это работающие на дому, нужно обеспечить полноценную законодательную базу в этой области (добыча криптовалют).

«В первую очередь, для майнинга нужна дешевая электроэнергия. Поэтому, например, в Сибирском федеральном округе пару лет назад была запущена программа по созданию базы для майнинг-туризма, – сказал Майкл Росс-Джонсон. – Интерес к проекту проявили инвесторы из Европы и Китая, но пока проект так и находится в стадии разработки».

В качестве показательного примера эксперт привел опыт Китая: там есть несколько территорий специального регулирования для майнеров, где предоставлены преференции по стоимости электроэнергии, на законодательном уровне регулируется деятельность ферм.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов в целом согласился с тем, что у кавказского региона есть хорошие возможности для развития отрасли, но при этом эксперт пояснил, что на данный момент эта деятельность довольно затратна.

«Нужно понимать, что благоприятное время майнинга ушло и потребуются большие вливания денежных средств. Не каждый решится сейчас им заниматься, так как это очень затратно», – заметил он.

При этом эксперт уточнил, что

на данный момент все действительно упирается в законодательную базу: в регионах нужно создать четкие и понятные правовые условия, которые не будут меняться хотя бы в течение пяти лет.

Только так бизнес, заинтересованный в майнинге криптовалют, поймет, что в регионах действительно намерены развивать отрасль, и предприниматели могут смело вкладывать в нее свои средства.

Центральные банки кошмарят рынок

В целом добыча криптовалют сейчас вне зависимости от намерения региональных властей остается одной из самых опасных отраслей для капитальных инвестиций, и проблема тут в том, что на цифровые деньги с опаской смотрят регуляторы по всему миру.

«Я не вижу привлекательности в майнинге из-за негативного отношения центральных банков и властей к криптовалюте. Доход от майнинга спрогнозировать практически невозможно, так как он зависит от слишком многих переменных: цены криптовалюты, вознаграждения за блок, времени создания блока, хешрейта (мощности) сети, ее сложности, стоимости электричества, стоимости и мощности оборудования для майнинга, расходов на содержание оборудования», – объясняет Владислав Антонов.

Эксперт добавил, что

если регуляторы будут постоянно «кошмарить» рынки, цена на биткоин будет низкая и предприниматели начнут работать себе в убыток. Но в целом, учитывая макроэкономические условия в кавказских регионах, они вполне могут хорошо зарабатывать на майнинге. По крайней мере, этот бизнес там будет прибыльным, пока цена на биткоин не упадет до $5 тыс. за штуку.

Однако, по всей видимости, местные власти до конца не решили, готовы ли они развивать эту отрасль. Владислав Антонов напомнил, что в той же Абхазии кабмин решил установить для осуществляющих деятельность по добыче криптовалют юрлиц и ИП тариф в 1,50 руб. за один киловатт/час (с учетом НДС).

При этом руководство страны предупредило, что если в стране возникнут какие-либо проблемы с электричеством, то майнерам могут ограничить потребление электроэнергии.

«Как ограничить, если они хотят сделать центр майнинга? Сначала нужно создать условия и не брать налоги, помочь запустить всем бизнес, а потом уже облагать его обязательными отчислениями в бюджет», – объяснил аналитик.