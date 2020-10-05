«Идем к этому»: в Совфеде допустили возможность закрытия границ

В Совфеде считают, что в России могут быть вновь закрыты границы, сокращено количество полетов из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране и мире.

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«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», — заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в беседе с РИА «Новости», комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости среди россиян.

Он напомнил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений». При этом он отметил, что некоторые страны уже предпринимают серьезные меры. В качестве примера сенатор привел Израиль, где введен государственный карантин.

Между тем в оперативном штабе России отказались давать комментарий относительно возможности повторного закрытия границ, передает РБК.

В то же время Рязанский добавил в разговоре с РИА «Новости», что режима всеобщей самоизоляции скорее всего не будет.

«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», — обратил внимание сенатор.

Тем не менее пока границы открыты для перелетов в несколько стран. С начала августа россияне могут посетить Турцию, Великобританию и Танзанию. Кроме того, власти предоставили возможность для отдыха в Абхазии.

В Швейцарию первые самолеты с туристами отправились 15 августа, а 8 сентября аналогичные меры были приняты в отношении Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Мальдив.

За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса. Этот показатель является максимальным с 12 мая. В относительном выражении прирост составил 0,9%.

У 26,3% новых зараженных не было клинических проявлений болезни. За сутки из-за коронавируса умерли 117 пациентов, выздоровел 3 181 россиянин. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 225 889 заболевших. Умерли 21 475 человек, выздоровели 982 324 ранее болевших.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 российских регионах. Больше всего в Москве — 3 537. Днем ранее этот показатель был ниже на двести человек. В Санкт-Петербурге за сутки были подтверждены 407 новых случаев коронавируса. Впервые с 21 мая этот показатель превысил 400 человек. В Подмосковье число заболевших возросло на 339 — в регионе выявили свыше 300 инфицированных за один день впервые с 2 июля, отмечает ТАСС.

Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе (0%), Чечне и Чувашии (по 0,3%), Татарстане, Туве и Тульской области (по 0,4%). Но в то же время Тульская область занимает четвертое место среди российских регионов, где наблюдается самый высокий уровень смертности из-за нового типа инфекции — 3,68%. Первое место в этом «топе» досталось Санкт-Петербургу, где процент смертности равен 6,86%.

Между тем специалисты считают, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до полугода после болезни.

Но так как многие россияне уже переболели, то коллективный иммунитет может не сложиться, уверен бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов.

«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — сказал он в комментарии URA.RU.

По его словам, наблюдения за людьми, которые перенесли заболевание показывают, что у пациентов в течение трех-четырех месяцев снижались антитела вплоть до полного исчезновения. К пятому-шестому месяцу, утверждает ученый, клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — заключил Чепурнов.

Ранее бывший специалист лаборатории центра «Вектор» выразил мнение, что России придется жить с ограничительными мерами, необходимыми для борьбы с распространением инфекции, еще один или два года. По мнению Чепурнова, полностью отказаться от введенных мер можно будет только после полного освоения антикоронавирусной вакцины.