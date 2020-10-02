Свет по запросу: на дорогах России появится автоматическое освещение

Внедрение автоматизированных систем освещения будет сопровождаться постепенным отказом от использования источников света с низкой энергоэффективностью на дорогах, сообщила в пятницу 2 октября пресс-служба кабмина.

«Министерствам и ведомствам поручено подготовить предложения, которые простимулируют внедрение автоматизированных систем освещения на автодорогах»,

— приводятся на сайте правительства слова Мишустина.

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Федеральные министерства и ведомства обязаны представить в правительство свои замечания и предложения до конца первого квартала 2021 года. В кабмине подчеркнул, что «использование технологий, регулирующих режим освещения в зависимости от времени суток, позволит сократить энергозатраты и, как следствие, сэкономить средства бюджетов разных уровней».

Новый проект правительства предполагает также постепенное введение ограничений на использование старых источников дорожного освещения с низкой энергоэффективностью. Кроме того, поручено подготовить решения по развитию системы добровольной сертификации осветительных устройств, что снизит объёмы контрафактной продукции.

«Ожидается, что реализация комплекса мер уменьшит затраты на электричество в среднем на 30% при сохранении существующего уровня освещённости автодорог. Предложения будут представлены в правительство до конца I квартала 2021 года», — отмечается в заявлении правительства.

Речь идет о создании масштабного проекта, который включает такие элементы, как энергосберегающие лампы, датчики реагирования на уровень суточной освещенности (свет включается только при необходимости),

объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» и член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

«Освещение — это один из факторов безопасности. Большая часть дорожно-транспортных происшествий совершается именно в темное время суток и есть требования по освещенности дорог особенно проходящих через населенные пункты. Но пока ситуация такова, что если у местных властей есть деньги, то требования выполняются, нет денег — поставили самые дешевые, какие есть, лампочки накаливания — и ждут, когда к ним придет XXI век», — сказал «Газете.Ru» Игорь Моржаретто.

Проекты по введению умного автоматического освещения активно развиваются в европейских странах. Так, к примеру, Норвегия с января 2018 года тестирует новую технологию ограниченного освещения на удаленных и менее посещаемых дорогах страны для уменьшения расхода электроэнергии.

На шоссе связывающим муниципалитет Хоул и Осло, мачты дорожного освещения оснащены радарами, которые фиксируют приближение транспортного средства.

За несколько десятков метров до очередного столба яркость освещения светодиодных ламп увеличивается с 20 до 100%.

Соответственно после проезда автомобиля освещение вновь снижается до минимальных 20%. По заявлению администрации муниципалитета Хоул, такая технология позволяет экономить на этом участке дороги порядка 8,4 тыс. кВт/ч ежемесячно. Это примерно сопоставимо с месячными затратами на обеспечение электроэнергией 14 частных домовладений в Норвегии.

Аналогичные проекты в России невозможны без серьезных инфраструктурных изменений дороги, считают эксперты. В Самарской области в мае этого года впервые в стране стартовал эксперимент по созданию первой «умной дороги». Как сообщили «Газете.Ru» в межправительственной рабочей группе НТИ «Автонет» (курирует проект), «умная дорога», прежде всего, должна обеспечить связь между автомобилем и самой инфраструктурой:

оповещать о трафике, о состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных переходов, АЗС, приближении скорой помощи и других важных факторах.

Эти данные передаются на бортовой компьютер машины с помощью технологи высокоскоростной связи V2X. Пока что для эксперимента планируется использовать только тестируемые на дорогах беспилотные автомобили, в будущем чиновники хотят расширить этот проект и на современные частные автомобили, которые могут работать с V2X.

Ожидать скорого внедрения таких технологий в России не стоит, уверен автоэксперт Сергей Ифанов. Подобные новшества чрезвычайно затратны, а само оборудование может быть попросту разворовано, полагает он.

«Если мы говорим о развитых странах, то, насколько я знаю, в Германии или Англии у населения нет такой практики — снимать с опор передач провода, в России сбор цветного лома таким образом, к сожалению, до сих пор не искоренен. К датчикам, которые стоят несколько сотен тысяч рублей нужно будет приставлять еще и охрану», — поделился опасениями эксперт.

Впрочем, собеседник соглашается, что уровень освещения дорог необходимо повышать. Наиболее оптимальным для нашей страны решением могли бы стать датчики движения, активирующие освещение на удаленных трассах. Аналогичные технологии сейчас используются при бытовом освещении подъездов многоквартирных домов, заключил эксперт.