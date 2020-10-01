Вдвое выше: аналитики оценили уровень реальной безработицы

Аналитики оценили реальный уровень безработицы в два раза выше официального. С начала пандемии коронавируса в России помимо 4,5 млн безработных эксперты насчитали около 4,9 млн скрытых нетрудоустроенных граждан, которых официальная статистика не учитывает в составе рабочей силы, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Так, по подсчетам аналитиков, реальное число безработных во II квартале 2020 года, на который пришелся основной период пандемических ограничений, в среднем составило более 9,3 млн человек. Это 12% от экономически активного населения, и в два раза превышает официальные цифры.

Такую статистику в FinExpertiza объясняют тем, что, согласно критериям Международной организации труда, безработными считаются лишь те, кто не имел доходного занятия, при этом занимался поиском работы в течение последних четырех недель и был в готовности приступить к работе в течение недели. При несоответствии одному из этих критериев статистика уже не относит такое лицо к безработным.

«2,93 млн человек заявляли о желании работать, но при этом по тем или иным причинам не искали работу и не были готовы немедленно к ней приступить, 1,84 млн человек не искали работу, но были готовы работать (в том числе 790 тыс. россиян отчаялись найти работу), а 91 тыс. искали работу, но не были готовы приступить к ней в ближайшее время. Все эти люди не классифицировались Росстатом как безработные», — подсчитали аналитики.

Безработным в российской статистике считается человек, не имеющий работы, но готовый работать и находящийся в поиске работы. Такая методика определения безработных основывается на рекомендациях Международной организации труда, и используется Россией наряду с большинством развитых стран мира, поясняет «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Другие эксперты с ним соглашаются.

«В целом методика расчета уровня безработицы Росстатом соответствует мировой практике. Поэтому сказать, что ведомство как-то откровенно манипулирует данными, сильно занижая их, нельзя. Но, конечно, данная методика неидеальна, поэтому стоит брать во внимания другие методы расчета, чтобы картина была более полной», — говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, добавляя, что истина кроется где-то посередине.

По словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, тех, кто не попал под один из двух критериев безработного (в течение последнего месяца предпринимали усилия, чтобы найти работу, и были готовы к ней приступить в течение недели), можно отнести к потенциальной рабочей силе.

«Однако в июне таковых было немногим более 2 млн россиян вдобавок к тем 4,6 млн, которые числились в статусе безработного. Это и есть та часть населения, которая гипотетически может создать дополнительную конкуренцию на рынке труда, из них 866 тысяч человек отчаялись найти работу, но порядка 1,05 млн человек просто отложили такие попытки, либо осознавая бесперспективность этого занятия, либо по иным обстоятельствам (желание взять паузу, боязнь заразиться COVID-19)», — отметил эксперт. Он объяснил, что эту часть граждан включить в скорректированный показатель безработицы можно, но лишь справочно, поскольку эти люди прямо не влияют на состояние рынка труда – не реагируют на открытые вакансии и не создают понижательное давление на размер предлагаемых работодателями зарплат.

Потенциально рабочая сила — это население, которое близко к статусу безработного, но все же ему не соответствует, поясняет Виктор Ляшок из РАНХиГС. Он добавил, что Росстат также отслеживает эту категорию граждан, но за рамками определения безработных.

«Обычно динамика численности этой группы близка к динамике численности безработных. Неудивительно, что в результате эпидемиологического кризиса, начавшегося весной этого года, можно было наблюдать рост не только числа безработных, но и людей, подходящих под критерии потенциальной рабочей силы», — отмечает эксперт. При этом он обращает внимание на то, что если мы захотим сравнить ситуацию в России с ситуацией в других странах, определение безработных, используемое Росстатом по методологии МОТ, является единственно верным.

Ситуация в регионах достигла критической

В исследовании FinExpertiza также говорится о том, что в некоторых регионах показатель реальной безработицы приблжается к катастрофическим 40% — это Северная Осетия (39,8%), Тыва (36,8%) и Дагестан (36,1%). Наиболее низкие показатели реальной безработицы, в свою очередь, наблюдаются в Санкт-Петербурге (3,7%) и Москве (3,9%).

Лидерство Тывы и республик Кавказа по уровню безработицы объясняется депрессивным состоянием региональной экономики в первом случае и/или демографической ситуацией, которая может усугублять напряжение сейчас в условиях ликвидации компаний и сокращения рабочих мест, комментирует Михаил Дорофеев.

Об этом же говорит и Пётр Пушкарёв:

«Данные регионы имеют слабую экономику. Например, Дагестан занимает 35 место среди экономик субъектов Российской Федерации. Недалеко от него Тува и Северная Осетия. Слабая экономическая развитость региона не может дать много рабочих мест, поэтому люди или работают в тени или эмигрируют в другие регионы страны на заработки», — объясняет эксперт.

При этом по прогнозу шеф-аналитика TeleTrade, уровень безработицы, скорее всего, продолжит расти. Рынок может захлестнуть еще одна волна банкротств предприятий — тех, которые выстояли в самоизоляцию, набрав кредитов в надежде на быстрое восстановление спроса. Соответственно, волна банкротств неизбежна, тем более что скоро с них будет снят мораторий, и некоторые удержавшиеся на плаву компании закроются из-за действий кредиторов, говорит Пушкарёв.



«Кроме того, возникает риск возникновения новой волны коронавируса и очередного периода самоизоляции. Уже в некоторых регионах ужесточают эпидемиологические меры. А, например, в Израиле уже ввели повторный режим самоизоляции, поэтому данный сценарий исключать нельзя», — резюмирует аналитик.