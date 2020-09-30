Распробовали ЗОЖ: тренд на здоровое питание добрался до регионов

Российские маркетплейсы и ритейлеры зафиксировали взрывной рост спроса на товары для здорового питания. Этим летом интерес к ЗОЖ-продуктам среди россиян оказался в три раза выше, чем прошлым, рассказали «Газете.Ru» в Ozon. Драйверами роста в этой категории стали бобовые культуры, растительное молоко, полезные крупы и суперфуды.

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По данным онлайн-ритейлера Wildberries, наибольшую динамику роста в августе-сентябре на сайте продемонстрировали такие продукты для здорового питания, как чечевица (рост более чем в 180 раз в штуках год к году), булгур и фасоль (в 70 раз) и овёс (в 62 раза). Спрос на растительное молоко год к году стал больше в 46 раз, более чем в 24 раза — на орехи, и более чем в 15 раз — на ростки пшеницы и сушёные ягоды. В 11 раз востребованнее стали сухофрукты, травяные сборы, морские водоросли, гранола, а также сублимированные ягоды.

Высоким спросом пользовались и другие продукты для здорового питания — каши быстрого приготовления, гранола, спирулина и пищевые семена показали рост в 8 раз, киноа – более чем в 5 раз, а сахарозаменители – в 4,5 раза. В 3,5 раза вырос спрос на злаковые батончики и клетчатку. Кроме того, в 2 раза чаще на Wildberries стали интересоваться программами здорового питания.

«Уже не первый год мы отмечаем, что здоровый образ жизни из модного веяния превратился в устойчиво развивающийся тренд не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в других городах-миллионниках. Это, в том числе, касается и здорового питания. Так, весной продажи растительного молока на Ozon выросли на почти в 4,5 раза год к году, а кокосовое молоко является самым часто покупаемым товаром на Ozon в категории FMCG в первом полугодии»,

— рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Ozon.

Все более популярным продуктом в рационе клиентов маркетплейса также становятся суперфуды: например, продажи семян чиа выросли весной более чем в два раза год к году, кунжута — в 2,5, амаранта — на 42%.

В целом, по данным Ozon, продажи ЗОЖ-продуктов за летние месяцы увеличились втрое к прошлому году, и в сентябре этот рост продолжился. Россияне все чаще обращают внимание на безглютеновые продукты, продажи которых летом и осенью выросли более чем в два раза год к году. Также хитом этого года стала микрозелень и домашние проращиватели для нее — весной продажи компактных устройств для выращивания зелени и овощей выросли в 4 раза, летом и осенью продажи семян микрозелени продолжили кратный рост, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Рост спроса на продукты здорового питания отмечают и в физических магазинах.

«Мы отмечаем, что пандемия заставила многих по-другому относиться к своему здоровью и заботиться об иммунитете. Это приводит к повышенному вниманию к здоровому образу жизни в целом, а также к росту потребления более здоровой пищи, поэтому мы увеличиваем ввод в ассортимент такой продукции», — сообщил «Газете.Ru» представитель пресс-службы X5 Retail Group. Он отметил, что

у покупателей вырос интерес к персонализированному питанию, натуральным качественным продуктам с понятным составом и происхождением, веганской, органической и функциональной еде, без глютена и без сахара.

Ориентация клиентов на ЗОЖ мотивирует магазины делать более частую закупку свежих овощей и продуктов с ультракоротким сроком годности, а также расширять ассортимент органической и фермерской продукции.

«Так, мы активно развиваем нашу собственную торговую марку «Зелёная линия», ЗОЖ-корнеры в супермаркетах «Перекрёсток», где представлено несколько сотен наименований полезных продуктов, а также линейку ЗОЖ-продукции в магазинах «Пятёрочка»», — добавил представитель группы торговых сетей.

В сети магазинов «ВкусВилл» «Газете.Ru» рассказали о росте количества обращений о снижении сахара и соли в составе продуктов, и число таких запросов, по словам представителя сети, не снижается.

«Мы специально ввели дополнения в маркировку продуктов, в том числе маркировку «Светофор» [цветами обозначает уровень содержания соли, сахара и разного рода жиров]. Сейчас расширяем линейку для веганов и недавно ввели в ассортимент позиции из спортивного питания», — сообщили в пресс-службе сети.

При этом, продуктами здорового питания интересуются не только жители столицы, но и регионов. Сервис по доставке продуктов и товаров «СберМаркет» проанализировал заказы россиян с января по сентябрь 2020 года и выделил топ-10 городов, где эти полезные продукты покупали чаще всего.

Так, москвичи стали лидерами по покупкам миндальных и соевых напитков, пророщенных злаков и отрубей, но в то же время жители столицы меньше всех заказывали протеиновые батончики и батончики без сахара. Чаще всего батончики заказывали жители Новосибирска, Тюмени и Казани — они встретились в 0,7% всех корзин.

В Новосибирске также больше всего любят семена чиа, второе место по заказам этого популярного суперфуда заняли жители Санкт-Петербурга, а реже всего их покупали в Казани и Краснодаре. Кокосовые напитки чаще всего брали в Екатеринбурге (0,5% корзин), а реже всего в Самаре, Красноярске и Казани (по 0,2%). Тюменцы, в свою очередь, больше других россиян заказывали брокколи.

По информации «ВкусВилл», регионы тоже проявляют интерес к продуктам с ЗОЖ-маркировкой, и в этом году среди жителей за пределами столицы вырос интерес к фруктам. «Сейчас в регионах очень вырос спрос на экзотические фрукты, к примеру, на манго из Египта», — отметили в пресс-службе сети.

«Статистика скорее отражает тенденции моды и веяния в нутрициологии. Отказ от молока в последнее время становится тенденцией, вероятно поэтому жители чаще выбирают альтернативное молоко. Интерес к брокколи может быть вызван тем, что кроме того, что продукт полезен, его быстро и просто готовить. А батончики без сахара, хоть и являются быстрым перекусом, скорее применимы для дальней дороги, где нет возможности полноценно пообедать», — комментирует результаты исследования медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Врач-диетолог сервиса Маргарита Макуха обращает внимание на тот факт, что в реальности полезность суперфудов несколько преувеличена, и стоит присмотреться к их аналогам.

«Например, семена льна ничем не уступают по свойствам семенам чиа, а смородина содержит гораздо больше витамина С и антиоксидантов, чем ягоды годжи. Модный отказ от молочных продуктов также бывает не оправдан, «молочка» богата витаминами и микроэлементами, и если вы не относитесь к группе людей с аллергией или непереносимостью лактозы, не стоит исключать молочные продукты из своего рациона», — предупреждает эксперт.