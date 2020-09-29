Не оставляют надежды: где россияне рассчитывают отдохнуть на Новый год

Россияне начали готовиться к осенним каникулам и новогодним праздникам: спрос на авиабилеты увеличился на треть, подсчитали аналитики онлайн-ритейлера Wildberries для «Газеты.Ru». По их данным, количество поисковых запросов на билеты в первой половине сентября по отношению к августу выросло на 33%.

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Так, топ просмотров авиабилетов на сентябрь возглавили Хургада и Шарм-эль-Шейх – суммарно интерес жителей России к этим курортам вырос почти в 6,5 раз, несмотря на то, что официально эти направления все еще закрыты. Столицей Египта Каиром россияне интересовались чаще почти в 5 раз, а столицей Греции Афинами – почти в 4. В три раза чаще пользователи искали билеты в самый популярный город для отдыха в Испании — Барселону, хотя пускать туда путешественников из России власти страны пока не собираются.

Среди самых интересных направлений для желаемого отпуска россиян этой осенью аналитики сервиса «Wildberries Авиабилеты» также отмечают Мальдивы (рост спроса почти в 3 раза), Киев (в 2,5 раза), Нью-Йорк (на 72%), Тбилиси (на 40%), Ереван (на 24%), Минск (на 14%) и Берлин (на 6%).

Примечательно то, что почти в 140 раз чаще россияне стали интересоваться билетами в Мехико. В компании связывают это с появлением на YouTube видео о поездках по нетуристическим местам Мексики.

При этом спрос на авиабилеты на южные российские направления вырос скромнее. Так, пользователи искали билеты в Ростов-на-Дону и Краснодар на 12% чаще, на 5% чаще в Геленджик. Интерес к Симферополю и Крыму, по данным сервиса, остался на том же уровне, что и в конце августа.

На Новый год большая часть россиян планирует отдохнуть зимой в пределах страны — спрос на билеты по России на эти даты в сентябре вырос на 24%, подсчитали в Wildberries. Активнее всего для встречи Нового года большая масса россиян сейчас рассматривают Калининград, Казань и Санкт-Петербург. Аналитики зафиксировали резкий всплеск интереса к поездкам в Красноярск (рост в 3,5 раза), Новосибирск (почти в 2 раза), Екатеринбург (на 55%), а также набирающий популярность с начала этого этого лета Владивосток (на 50%). Из зарубежных направлений на Новый год пользователи активно ищут билеты на Пхукет (рост поисковых запросов почти в 3 раза в сентябре) и в Анталью (на 14%).

Топ поисковых запросов на зимние каникулы, с которыми пользователи обращаются к Aviasales, также возглавляют Россия, Таиланд и Турция. Чуть реже россияне рассматривают на эти даты такие направления, как ОАЭ и США.

«Любопытно, что билеты в Таиланд на новогодние праздники ищут вдвое чаще, чем в Крым. Но когда речь доходит до покупок, внутренние направления — безусловный лидер. С ними больше определенности. К тому же Таиланд закрыт для иностранных туристов, правительство лишь обсуждает схему, которая позволит въезжать в страну начиная с октября»,

— прокомментировали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

Среди туристических направлений в период с 30 декабря по 10 января в данный момент наиболее часто россияне рассматривают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск и Екатеринбург, подсчитали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. А среди зарубежных стран чаще ищут авиабилеты в Турцию, Таиланд, ОАЭ, Италию, Мальдивы, США, Узбекистан, Чехию, Танзанию и Египет.

«Что касается бронирований, то на новогодние выходные билеты приобретают в основном по России. Покупки по заграничным направлениям пока не носят массовый характер. На данный момент больше всего бронирований совершено в Таиланд, ОАЭ и Италию. Средняя стоимость авиабилетов, приобретенных на новогодние праздники, на 30% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — рассказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова. Она также добавила, что в текущей ситуации немногие путешественники готовы, как в 2019-м, заранее приобретать билеты на Новый год, поскольку люди обеспокоены ситуацией, связанной с коронавирусом, и даже небольшая вероятность повторного закрытия границ или возвращения ограничительных мер настораживает туристов.

В прошлом году россияне в 2,5 раза чаще заранее бронировали авиабилеты и больше интересовались зарубежными поездками, отметили в OneTwoTrip. Расклад с поиском направлений на новогодние праздники тоже выглядел немного иначе, добавили в Aviasales. Первое место все так же занимала Россия, а за ней следовали Таиланд, Германия, Испания и Италия. При этом, по данным сервиса, в среднем цены внутри страны остались на уровне 2019 года. Разве что билеты в Таиланд, Эмираты и США можно купить на 20% дешевле, а Турция, напротив, подорожала на 15%.

Тот факт, что россияне в последнее время стали чаще интересоваться авиабилетами, подтверждает и президент Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Во-первых, промоакции и очень большие скидки авиакомпаний на внутрироссийские перелеты могут послужить стимулом для планирования путешествий на Новый год. Во-вторых, подстегивать россиян может и акция кешбэк, которая позволит вернуть путешественникам 20% на любые туры по стране»,

— объяснил эксперт такую тенденцию. Он добавил, что выбор международных направлений по-прежнему очень невелик. Сейчас, по его словам, самая популярная страна для отдыха — это Турция, в августе там отдохнуло 448 тыс. россиян, и бархатный сезон все еще в самом разгаре.

Дмитрий Горин также обращает внимание на тот факт, что в текущий момент не пользуются популярностью акции раннего бронирования, и ввиду сохранения многих неопределенностей идет тренд на поздние бронирования — россияне принимают решение о путешествии за 1-3 недели до вылета.

Что касается возможностей улететь на Новый год, по словам Горина, сейчас обсуждается вопрос запуска специальной программы перелетов в Танзанию. Также участники рынка ждут увеличения квот в ОАЭ и на Мальдивы.

«Новые бронирования идут не так активно, как раньше, но они есть. Туроператоры и туристы адаптировались к сложившейся неопределенности. Сейчас операторы предлагают специальные туры предварительного бронирования с символической предоплатой в 1-3% от общей стоимости путешествия, которое полностью оплачивается только по факту открытия границ. Есть и те, кто перебронируют свои туры на следующий год», — прокомментировал президент АТОР «Газете.Ru» ситуацию на рынке.