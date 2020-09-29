Некуда складывать: когда в России переполнятся свалки

Счетная палата сочла ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России неблагополучной, а реформу в этой сфере оценила как безуспешную. Такие выводы сделаны в «Анализе выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с ТКО», подготовленном ведомством, сообщает «Интерфакс».

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В документе указано, что в 2019 году всего в России образовано 65 млн тонн ТКО — это примерно 450 кг на человека. При этом приоритетным способом обращения с мусором в стране остается захоронение — на полигоны и свалки отправляется более 90% отходов.

Сложившуюся ситуацию Счетная палата назвала критической. По прогнозу ведомства, при нынешних темпах образования отходов (1-2% в год) доступные мощности полигонов в 32 субъектах РФ будут исчерпаны до 2024 года, из которых более половины (17 точек) — еще до 2022 года.

«Так, по состоянию на 1 января 2019 года мощности полигонов будут исчерпаны менее чем через месяц в Магаданской области, Бурятии, через три месяца — в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, через семь месяцев — в Краснодарском крае», — отмечается в документе.

При этом за 2019 год в России было выявлено также более 27 тыс. несанкционированных свалок общей площадью почти 13 тыс. гектаров, из которых ликвидировано 18 тыс. свалок площадью всего 1,6 тыс. гектаров.

Ситуацию в сфере обращения с ТКО Счетная палата оценивает как неблагополучную. Ведомство также акцентирует внимание на «мусорной» реформе, которая стартовала в России в 2019 году, и называет ее безуспешной по вине федеральных и региональных властей.

Отмечается, что Минприроды не обеспечило своевременное принятие нормативных правовых актов на федеральном уровне, что стало причиной того, что регионы оказались не готовы исполнять реформу. Ведомство также не завершило создание единой государственной системы учета ТКО, пишет «Интерфакс». Исполнение бюджетных назначений по федеральному проекту ТКО за 2019 год также является крайне низким и составляет 624,5 млн рублей, или 5,5% от предусмотренных сводной бюджетной росписью в размере 11,4 млрд рублей.

Счетная палата предложила свой план проработки вопросов, касающихся федерального проекта ТКО. В него входит корректировка направленных на обработку и утилизацию ТКО показателей, регулирование финансового обеспечения расходов на создание объектов утилизации и обработки ТКО, разработка мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, предусматривающих измерения и исследования почвы, воды и воздуха. Кроме того, необходимо будет скорректировать региональные программы в области обращения с отходами и провести ряд многих других мероприятий.

В настоящее время лучшим решением проблемы с отходами является переход на домашнюю сортировку мусора в совокупности с его промышленной переработкой. И чем раньше вся страна полностью перейдет на эту модель обращения с отходами, тем быстрее и проще решится острый вопрос с негативным экологическим воздействием свалок.

Однако переход к ней требует активного участия общественности в управлении отходами и предварительной их сортировке на дому, говорят специалисты.

Однако ученые стараются найти альтернативный вариант этому сложному процессу. Накануне стало известно о том, что входящий в Роскосмос Центр им. Келдыша создаст комплекс сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) при помощи плазмотронов, которые используются в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей. Об этом сообщало ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Владимира Кошлакова.

«Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тыс. градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически — сжигать твердые коммунальные отходы», — рассказал Кошлаков.

Он также отметил, что протестировать такую систему собираются в Нижнем Новгороде, и сейчас с властями города уже ведутся переговоры.