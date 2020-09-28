Дорогое удовольствие: банки могут перестать выдавать кредитки

Поправки в закон «О потребительском кредите», предложенные правительством этой весной, могут нанести серьезный ущерб банковской рознице, в особенности сегменту кредитных карт, уверены члены Ассоциации банков России (АБР).

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Новый законопроект в нынешнем виде предполагает, что банки лишатся права предлагать заемщику ссуду в том случае, если в качестве обязательных условий для ее получения будут названы страховки, дополнительные услуги банка и так далее. А если право клиента на «свободный выбор» будет все же нарушено, кредитора обяжут вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере.

Поправки в закон уже прошли первое чтение, а второе должно было состояться в октябре. Но

из-за разногласий с банковским сообществом оно, скорее всего, состоится позднее. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РБК, что документ должен быть доработан так, чтобы учитывать мнение банкиров и в итоговом тексте не было никаких разночтений.

«Я попросил банковское сообщество свою версию [законопроекта] представить, чтобы «наложить» ее на правительственный вариант и посмотреть, в чем основные разногласия. И дальше мы будем искать компромисс», — сообщил парламентарий.

В АБР считают, что на данный момент текст законопроекта еще слишком сырой и нуждается в серьезной доработке. Например, в нем размыты условия, на которых клиент может потребовать компенсацию: там не написано, что сделать это можно только через суд. Получается, что возмещать клиенту средства банк должен по первому требованию.

Но даже если в законе будет прописан порядок подачи подобных жалоб, некоторые клиенты банков могут воспользоваться новой правовой нормой в корыстных целях.

«Отдельные клиенты в целях получения доходов специально могут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд с оспариванием любых дополнительных услуг»,

– опасаются банкиры.

При этом в АБР уверены, что под самый серьезный риск попадают кредитные карты с овердрафтом. Когда клиент заводит такую карту, ему открывают отдельный счет, выдают саму карту для проведения платежей и устанавливают кредитный лимит. Причем клиент в праве не просто брать деньги в долг у кредитной организации, но и переводить с нее средства или снимать наличные, обычно с определенной комиссией. В нынешнем виде законопроект оставляет возможность признания дополнительных услуг по счету и карте незаконными.

«Органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как некое навязывание услуг. Они считают, что когда банк выдал карту и клиент снимает с нее заемные средства, он не должен платить проценты за получение наличных. Такие судебные решения есть, а значит, дальше это может трансформироваться не в пользу банков», — предупредил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Эксперты в целом согласились с тем, что из-за нового закона банки могут попросту отказаться от выпуска кредитных карт. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень сказал РБК, что

комиссии определяют рентабельность карточных продуктов в довольно значительной степени, а значит необходимость отмены таких комиссий приведет либо к росту ставок по кредитам, либо к снижению предложения по таким услугам.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов также отметил, что платные услуги по кредитным картам могут расцениваться как незаконные. Он сослался на решение Верховного суда от 2014 года, признавшего, что при выдаче кредита часть дополнительных услуг не может оплачиваться отдельно, если заключение договора без них невозможно.

Но при этом юрист уточнил, что для выплаты компенсаций за причиненный ущерб сначала должен быть определен и подтвержден его размер, а сделать это, минуя судебные инстанции, невозможно. Учитывая, что суды с банками растягиваются далеко не на несколько дней, массовые жалобы на них вряд ли начнут поступать в таком количестве, чтобы это стало реальной угрозой для доходов кредитных организаций.