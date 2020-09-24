Нечем платить: как выросла просрочка по кредитам в России

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

За прошлый месяц общий объем ссуд, платежи по которым были просрочены более 90 дней, вырос до 570 млрд рублей, пополнившись на 27,3 млрд только за август. Суммарно к этой категории прибавилось 79,6 тыс. потребительских займов. Теперь в общем портфеле таких кредитов доля просрочки составляет 12,1%.

Аналитики из других компаний тоже видят схожую статистику. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, в августе доля просрочки по кредитам наличными достигла 15,9%.

Реклама

На эту тенденцию обратили внимание и в Банке России: там отметили, что теперь показатель просроченной задолженности «в большей мере отражает влияние пандемии», но цифры у ЦБ чуть ниже: плюс 26 млрд рублей просрочки за август (прирост 3%). Опрошенные изданием эксперты согласились с причиной, озвученной в ЦБ. Из-за временного лага в августовский показатель просрочки попали кредиты, которые россияне перестали обслуживать в апреле-мае, когда шел самый активный этап пандемии.

Причина, по которой все больше россиян перестали платить проценты по займам, лежит на поверхности: по данным Росстата реальные располагаемые доходы населения во втором квартале упали на 8%. Причем доля населения, полностью лишившаяся своих прежних доходов, продолжает расти: в августе безработица выросла до 6,4% – это рекорд с апреля 2012-го.

Будет только хуже

Риск того, что ситуация с плохими долгами в России будет только ухудшаться, вполне реален. Дело в том, что для снижения безработицы и роста реальных доходов населения пока нет видимых причин. В лучшем случае восстановление этих показателей начнется в начале весны следующего года.

«Может быть начиная с марта, когда пойдет более уверенное восстановление занятости, пройдет вакцинация и людям будет понятно, что новых серьезных вспышек коронавируса не будет, вот тогда это возможно»,

– сказал «Газете.Ru» эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Пополнения портфеля проблемных займов опасаются и банкиры, что явно отражается на их финансовой стратегии. На днях сообщалось, что российские банки в августе нарастили запасы драгметаллов до рекордного уровня в 121 тонну золотого эквивалента.

«Такая стратегия банков — это именно желание увеличить вложения в защитный актив (золото и другие драгметаллы) накануне второй волны пандемии и очередного ухудшения экономической ситуации», – сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Аналитик отметил, что

при общем росте объема невозвратных кредитов и уровня задолженности перед кредиторами, идущих параллельно с падением платежеспособности населения, банки рискуют столкнуться с кризисом неплатежей,

и в этом смысле наращивание запаса «золотой» ликвидности – вполне разумная тактика со стороны финансовых организаций.

Однако в целом ждать катастрофы в финансовом секторе России не стоит, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Все они сошлись во мнении, что раз банки сравнительно неплохо пережили первую волну коронавируса, к которой по большому счету никто не был готов, со второй они справятся гораздо лучше.

«На самом деле это зависит от глубины второй возможной волны кризиса. К первой волне пандемии все были совершенно не готовы, а ко второй волне приняли определенные меры», – пояснил аналитик БКС Егор Дахтлер.

Платить будет нечем

В определенной степени

на дальнейший рост неплатежей по потребительским кредитам может повлиять не только снижение их доходов, но и рост цен на широкий круг товаров и услуг.

По мнению аналитиков ВШЭ в этом году инфляция перескочит таргет Банка России в 4% и составит около 4,2-4,4%.

Свою лепту в рост общего уровня цен могут внести и импортные товары, которые будут становиться дороже из-за падения курса рубля к валютам крупнейших мировых экономик. На этой неделе евро вернулся к отметке 90 рублей и продолжает находится вблизи ее, а доллар утром в четверг и вовсе превысил отметку в 77 рублей впервые с апреля.