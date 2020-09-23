Золотые времена: как банки готовятся ко второй волне

В августе российский банковский сектор активно скупал драгоценные металлы (здесь и далее — в пересчете на золото), в результате чего суммарный золотой запас вырос на 24% или 23,3 тонны в сравнении с июлем. Всего у банков на руках 121 тонна, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков и Банка России.

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Эта цифра стала рекордом за все время публикации статистики: прошлый пик был достигнут в октябре прошлого года (109,1 тонны), после чего банки продавали золото вплоть до начала мая. В целом, если считать по учетным ценам Банка России, отечественные финансовые организации только заработали на этой операции:

если в августе средняя учетная цена, по которой банки скупали золото, составила 4 676,87 рубля за грамм, то с начала сентября по 23-е число она составила 4 695,66 рубля. То есть с 23,3 купленной тонны банки заработали чуть больше 437,8 млн рублей.

Но если судить по биржевым котировкам, за очень короткий срок стратегия российских банков принесла им заметный убыток. Дело в том, что золотые фьючерсы на бирже с начала сентября отправились в пике: если 1 сентября тройская унция (31,1 грамма) стоила ровно $2 тыс., то к середине дня 23 сентября она планомерно подешевела до $1884. И если исходить из этих цифр, то только за прошедшую неделю купленные в августе активы российских банков сократились на $59,2 млн, что по нынешнему курсу примерно 4,5 млрд рублей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты объясняют, что это лишнее доказательство того, что, активно скупая золото, российские банки в первую очередь заботились не о возможности подзаработать в краткосрочной перспективе, а скорее пытались защитить себя от рисков.

«Такая стратегия банков — это именно желание увеличить вложения в защитный актив (золото и другие драгметаллы) накануне второй волны пандемии и очередного ухудшения экономической ситуации»,

– сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Дело в том, что на фоне снижения ключевой ставки и по выходу из связанных с пандемией весенних ограничений россияне снова начали активно брать кредиты в банках. По той же льготной ипотечной программе объем выдачи превысил 500 млрд рублей, отметил недавно директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. А на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост кредитования в целом, что, по ее мнению, говорит о восстановлении российской экономики.

Тем не менее для банков такая ситуация с кредитованием несет определенные риски. Артем Деев отметил, что

при росте объема невозвратных кредитов и общем уровне задолженности граждан перед кредиторами, учитывая продолжающееся падение платежеспособности населения, банки могут столкнуться с кризисом неплатежей. В этом смысле наращивание запаса «золотой» ликвидности — вполне разумная тактика.

С этим тезисом в целом согласился начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«На фоне пандемии и торговых войн банки ищут активы, которые можно рассматривать в качестве защитных. В неспокойные времена спрос на них растет», — заметил эксперт. Аналогичное мнение выразил и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Очередная волна — и цены вырастут

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики отметили, что сентябрьское падение золотых котировок скорее означает откат к более адекватным фундаментальным ценам, ведь весенняя паника на рынке привела к стремительному росту спроса. Артем Деев из AMarkets напомнил, что ажиотаж перегрел рынок, вследствие чего с начала года золото подорожало на 30%.

«Привлекательность золота остается на высоком уровне. Похоже, из-за чересчур быстрого роста стоимости на фоне высокого спекулятивного интереса к золоту в последнее время драгметалл торгуется примерно на одном уровне, но ситуация на рынке остается прежней: отрицательные реальные доходности для государственных облигаций США стимулируют инвесторов пытаться сохранить капитал, покупая золото», — оценивает ситуацию на рынке старший аналитик БКС Виталий Громадин.

Александр Бахтин из «БКС Премьер», в свою очередь, подчеркнул, что

в периоды нестабильности в мировых экономиках стоимость золота может демонстрировать ощутимые волны роста, что мы уже не раз видели в этом году. Поэтому золото остается привлекательным для частных инвесторов, а не только для банков.

Для тех частных инвесторов, которые хотят оградить себя от рисков по примеру банковских структур, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты посоветовали разделять портфель между физическим и «цифровым» золотом. В качестве первого могут послужить коллекционные монеты из драгметаллов, которые свободно продаются в отделениях российских банков. А что касается активов, которые можно купить и продать буквально в один клик, не выходя из дома, подойдут «золотые» ETF. На Мосбирже через брокера можно совершать сделки с FinEx Gold ETF.

Банки выстоят

Что касается устойчивости российской банковской системы в случае серьезной второй волны коронавируса, опрошенные «Газетой.Ru» аналитики сошлись во мнении, что сейчас она готова к подобному развитию событий гораздо лучше, чем в начале года. А значит, шансов устоять у нее гораздо больше, чем тогда.

«На самом деле это зависит от глубины второй возможной волны кризиса. К первой волне пандемии все были совершенно не готовы, а ко второй волне приняли определенные меры»,

— утверждает аналитик БКС Егор Дахтлер.

С этой оценкой в целом согласился Артем Деев из AMarkets, отметив, что с первой волной банковский сектор справился неплохо. Тем не менее эксперт считает, что если период большого роста потребкредитования уже прошел, в будущем это негативно скажется на их финансовых показателях.