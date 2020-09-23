Повышение акцизов: на сколько подорожают сигареты и алкоголь

Госдума приняла закон о повышении ставки акцизов на всю табачную продукцию, в том числе на обычные и электронные сигареты. Цены на них вырастут уже в следующем году.

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Так, в 2021 году косвенный налог увеличится на 20% по отношению к текущей ставке, а в 2022 и 2023 годах будет расти на уровень инфляции относительно предшествующего года. Таким образом, ставка акциза на сигареты и папиросы в следующем году составит 2359 рублей за тысячу штук, а на электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказывал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20%.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей»,

— цитировало министра РИА «Новости».

Принятый закон затронет все ставки акцизов на любые подакцизные товары к 2023 году, в том числе и на алкогольную продукцию. К примеру, акциз на виноград, используемый при производстве вина, составит 33 рубля за тонну; акциз на виноматериалы, сусло и сами вина (в том числе фруктовые) достигнет 34 рублей за литр, а на игристые вина поднимется до 45 рублей за литр.

Помимо прочего, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде гелей предусмотрят специальное свидетельство о регистрации в налоговом органе, при наличии которого акциз в стоимость включать не будут.

Как отмечал замглавы Минфина Алексей Сазанов, повышение цен на сигареты является мерой с доказанной эффективностью в вопросе сокращения числа курящих. При этом чиновник указывал, что ведомство осознает все риски роста объема нелегального рынка, который может спровоцировать повышение ставок.

По подсчетам Nielsen, за последние 5 лет рынок нелегальных сигарет в России вырос более чем в 10 раз. К концу 2019 года его доля составила 15,6%. Так, только за прошлый год ущерб государственному бюджету превысил 100 млрд рублей,

рассказывал «Газете.Ru» руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский.

«До 2013-2014 годов нелегальный рынок сигарет в нашей стране практически полностью отсутствовал. Затем в рамках борьбы с курением государство начало планомерно повышать акцизы на табачную продукцию. Ежегодно цены на сигареты росли на 20-25%, что существенно превышает темпы роста доходов населения», — объяснял эксперт.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Philip Morris International в России Александр Мироненко указывал, что основной причиной роста объема рынка нелегальной табачной продукции является совокупность высоких цен на легальные сигареты в России с существенной разницей в ставках акциза между РФ и другими странами Евразийского экономического союза. По словам эксперта, в Белоруссии, Казахстане и Армении цены на табачную продукцию в 2-3 раза ниже российских, что делает нелегальные поставки крайне выгодными. Так, преступники получают возможность обеспечить широкое предложение за счет поставок из сопредельных стран, и россияне переключаются на более дешевую нелегальную продукцию.

«Пачку нелегальных сигарет можно без труда приобрести в два и даже три раза дешевле, чем пачку легальных», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Так, легальная табачная продукция за последние 10 лет выросла в цене более чем в 4 раза. Легальный рынок сигарет с 2015 по 2019 год сократился на 25%, и эта тенденция продолжится и дальше,

говорил директор по работе с органами госвласти JTI Россия Василий Груздев.

Резкое повышение акцизных ставок и любые другие инициативы, вызывающие увеличение стоимости легальной табачной продукции, должны быть тщательно взвешены, предупреждала директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова. По ее словам, каждый подобный шаг уводит потребителя из легального поля и способствует росту нелегального рынка.