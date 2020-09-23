«Каждый двадцатый рубль»: за что Кудрин отчитал Минфин

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 23 сентября, заслушали отчет правительства об исполнении бюджета за 2019 год. Первым выступал министр финансов Антон Силуанов, по его словам, доходы за указанный период составили 20,1 трлн рублей, расходы — 18,2 трлн. Общий объем доходов за 2019 год превысил прогнозируемый уровень на 218,5 млрд рублей.

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В отличие от главы Минфина, выступавший следом председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал жесткие оценки исполнению бюджета-2019.

Он отметил, что по сегодняшним меркам исполнение бюджета можно назвать успешным, но, если рассматривать 2019 год отдельно, то он стал «годом замедления экономики». Большинство показателей снижались, например, экспорт товаров сократился на 2,1% в физическом выражении и на 5,4% в стоимостном.

Рост инвестиций замедлился с 5,4% в 2018 году до 1,7% в 2019 году.

Кроме того, неисполнение бюджета составило 1,1 трлн рублей, эти деньги не попали в экономику. Правительство не должно замораживать такое количество средств, если планировали, то надо исполнять, призвал Кудрин.

«Каждый 20-й рубль оказался невостребованным. Это снижает потенциал экономического роста», — сказал руководитель ведомства.

Глава Счетной палаты указал на два антирекорда прошлого года. «Самый низкий уровень исполнения федеральных адресных целевых программ за 20 лет — 77,2%. Четверть объектов не сданы. Объем неисполнения составил 192,6 миллиарда рублей», — детализировал Кудрин.

Второй антирекорд — низкое исполнение программы приватизации.

Приватизация вместо роста налогов

Выступая ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Кудрин предложил депутатам поддержать идею масштабной приватизации госсобственности. Это способствовало бы решению двух задач. Во-первых, ускорило бы разгосударствление экономики. «У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 млрд рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет», — отметил глава СП РФ. Но на приватизационных сделках в прошлом году удалось выручить всего 4,2 млрд рублей.

Во-вторых, если бы правительство активнее пополняло бюджет за счет доходов от приватизации, тогда, «может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», отметил Кудрин.

Выступавший после него в качестве содокладчика глава комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что в докладе главы Счетной палаты все по делу, все учтено верно. «Но кого сейчас интересует, как исполнялся бюджет прошлого года? Это же было в другой жизни!» — неожиданно заявил Макаров, имея в виду пандемию и ее последствия для экономики.

Сейчас важно другое, считает он: какие уроки мы извлечем из прошлого бюджета при обсуждении нового трехлетнего бюджета. Например, планируется дать дополнительно 500 млрд рублей на восстановление первичного звена медицины. Надо эти деньги изыскать, уверен депутат.

Зато съездили за границу

В качестве однозначно отрицательного урока Макаров назвал итоги внешнеэкономической деятельности правительства.

Некачественные индикаторы выполнения самой программы. Один из индикаторов — это «сколько раз съездили за границу» и обсудили там проблемы экспорта.

Про низкое качество индикаторов и прогнозов говорил и Кудрин. По ряду макроэкономических параметров, которые публикует правительство, наблюдаются «значимые отклонения, что говорит о недостаточной степени реалистичности и надежности разрабатываемых прогнозов». Счетная палата считает, что необходимо принять меры по повышению точности прогнозирования основных макроэкономических показателей.

Не всем депутатам понравился отчет правительства. Претензии звучали и по части дисциплины расходов, и невыполнения многих ранее утвержденных социальных обязательств. Тем не менее Макаров предложил утвердить отчет правительства и Счетной палаты РФ. «Голосовать против утверждения закона о бюджете прошлого года – это все равно что голосовать против таблицы умножения», — ответил он на возражения коллег по депутатскому корпусу.

В итоге «за» утверждение бюджета на 2019 год проголосовали 272 депутата. «Против» — 53.

Правительство не умеет комбинировать

Итоги обсуждения отчета правительства Госдуме прокомментировал «Газете.Ru» уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В том числе он затронул качество официальных макропрогнозов, которые готовит Минэкономразвития.

«Ключевая проблема, что по сути в том, что прогноз нам заменяет стратегический план развития экономики России. К сожалению, в нарушение 172 федерального закона о стратегическом планировании у нас так и не появилось новой современной стратегии социально-экономического развития несырьевого сектора экономики, основанной на активной макроэкономической политике», — отметил Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, правительство каждый год допускает нарушения по исполнению федерального бюджета из-за того, что не в состоянии «комбинировать проектное и программно-целевое управление экономикой». «Идет отказ от стандартных, признанных во всем мире мер макроэкономического стимулирования роста, например за счет снижения налоговых ставок, повышения доступности кредитов и прочего. В итоге неизбежен срыв планов по доведению мер поддержки экономики», — пояснил Титов.

Профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина предложила разделять качество прогнозов по доходам и расходам бюджета. «При прогнозировании доходов всегда используются отчеты прошлых финансовых периодов и дифференцируется прогноз налоговых и неналоговых поступлений. Очень важна устанавливаемая цена на нефть, от нее зависит формирование Фонда национального благосостояния», — уточнила эксперт РАНХиГС.

А в отношении налоговых доходов большую роль играет взаимодействие различных субъектов: с одной стороны — госорганы, с другой — предприятия и компании, для которых введена дополнительная налоговая нагрузка. «Для улучшения прогноза по налоговым доходам следует комплексно учитывать интересы отраслей. Так, планируемое повышение НДПИ требует учета интересов предприятий металлургии и химической промышленности. В отношении прогнозов неналоговых доходов роль государства значительно сильнее — например, это доходы от приватизации», — обратила внимание Пронина.

Правительственным аналитикам нужно реалистичнее подходить к прогнозам по всем трем вариантам: базовому, оптимистичному и пессимистичному, добавила Пронина.

По заказу высокого начальства

Прогнозирование в условиях нестабильной и быстро меняющейся обстановки в принципе не может быть точным, в особенности если главным фактором зачастую является геополитика, экономические и политические санкции Запада против России, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. «К тому же традиционно правительство РФ придерживается консервативного подхода в прогнозировании, что позволяет быть лучше подготовленными к негативному сценарию развития событий в экономике, если он реализуется», — поясняет эксперт.

Причин, почему каждый год министерства допускают нарушения по исполнению федерального бюджета на сотни миллиардов рублей, можно назвать несколько, отмечают эксперты. «Это и излишняя бюрократизация бюджетного процесса, и недостаточная проработанность проектов и госпрограмм, и задержки с их реализацией на региональном уровне», — говорит Тихомиров из BCS Global Markets.

Например, значительная часть неизрасходованных средств приходится на программы развития, на те же нацпроекты, одним из условий реализации которых является участие частных инвесторов.

«Но привлечение частных инвесторов к проектам государственного уровня зачастую оказывается проблематичным», — подчеркивает Тихомиров.

Неустойчивость в хозяйственной жизни дает меньшую предсказуемость, но все же основная сложность не в этом. А в том, что параметры прогнозов , которые готовятся соответствующими ведомствами, носят зачастую не вполне экономический характер, утверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. «Это во многом политические декларации, привычное «планов громадье». Их заказчиком выступает не общество, а высокое начальство. Поэтому велик соблазн завысить прогнозные показатели. А в случае их перманентного невыполнения легко сослаться на объективные причины», — описывает процесс планирование бюджета Гойхман, добавляя, что ответственности за невыполнение прогнозов практически нет. Поэтому невозможно припомнить, чтобы прогнозные наработки чиновников были бы реализованы.

Нарушения при исполнении бюджетов связаны со многими обстоятельствами, и это не только сознательные злоупотребления, в том числе коррупционные, хотя они наносят наиболее значительный ущерб, считает эксперт. «Но сложность и зарегламентированность бюджетных процедур зачастую способствуют неверному отражению средств по статьям бюджета, неправильному их отражению в отчетности. И наоборот, опасения, что можно ошибиться с прогнозом и навлечь на себя обвинения, способствуют тому, что зачастую лучше не расходовать какие-то средства вообще. Отсюда, в частности, возникает и неисполнение бюджета по расходам выделенных средств», — заключает Гойхман.