«Защита от лишних трат»: почему опасно хранить пенсию на карте

Россиян, оставляющих деньги на карте, куда поступает страховая пенсия, предупредили о риске потере средств. Те, кто не снимает деньги с карты дольше полугода, могут столкнуться с приостановкой выплат. Также сохраняется риск стать жертвой мошенничества при передаче идентификационных данных третьим лицам или получить блокировку по решению суда. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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Эксперт предупредил, что для тех, кто не снимал пенсию с карты на протяжении шестимесячного срока, например, благодаря накоплениям или помощи детей, выплаты могут приостановить.

«Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций»,

— объяснил собеседник издания. Он предупредил, что для возобновления выплат придется со всеми необходимыми документами обратиться в территориальное подразделение фонда, чтобы подать соответствующее заявление, которое будут рассматривать в течение пяти дней.

Однако в случае положительного решения получатель страховой пенсии ничего не потеряет – размер выплат останется прежним, с учетом индексации и перерасчета фиксированной выплаты к страховой пенсии, отметил эксперт.

Михаил Коган также указал, что те, кто держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. «Также если есть какая-то задолженность, например, по оплате ЖКХ, и есть исполнительное производство, приставам будет несложно заблокировать эту карту для списания необходимых средств», — добавил эксперт.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) предупредили о том, что в стране участились случаи мошенничеств, связанных с «пересчетом пенсий», который гражданам могут навязывать недобросовестные юридические организации. Об этом сообщалось на сайте Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В управлении рассказали, что мошенники могут представляться сотрудниками ПФР и просить предоставить номер счета или банковской карты, на которую будет осуществляться перечисление денег. Такие предложения могут поступать и в виде СМС-рассылки от сайта, маскирующегося под портал Госуслуг.

В среднем сумма такого пересчета составляет около 50 рублей, в то время как за подготовку заявления организации взимают до 900 рублей. Кроме того, злоумышленники часто просят уплатить «госпошлину» переводом средств на сторонний счет.

Также в управлении напомнили, что указывать коды из sms-сообщений и данные банковских карт на неизвестных интернет-ресурсах — крайне небезопасно.

В целом, как ранее «Газете.Ru» сообщали представители крупнейших кредитных организаций, активность мошенников по отношению к клиентам банков на фоне пандемии пошла на спад, однако это явление — временное. Как объяснял партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, активность мошенников традиционно может несколько снизиться в летний период, когда россияне отправятся на отдых, однако с конца августа – начала сентября число мошеннических схем, как правило, увеличивается.

При этом мошенничество с использованием методов социальной инженерии останется одним из самых эффективных инструментов обмана, и злоумышленники не спешат от него отказываться, предупреждал руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

«Cоциальная инженерия остается самым действенным инструментом злоумышленников. К сожалению, еще очень многие готовы назвать данные карты, пароль от интернет-банка или код из sms, когда слышат, что им представляются сотрудниками банка», — рассказывал эксперт «Газете.Ru», отмечая, что бдительность и соблюдение цифровой гигиены — главные инструменты в борьбе с социальной инженерией.