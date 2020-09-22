Диктуйте номер: зарплаты могут начислять по телефону

В России заработали переводы физлицам от компаний через систему быстрых платежей (СБП). Первым этот инструмент заработал в Делобанке (группа СКБ-Банка), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя кредитной организации.

«Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы»,

— рассказала «Известиям» директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина, добавив, что данный механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам. Для того, чтобы получить заем в МФО, клиенту будет достаточно указать свой номер телефона при заключении договора, и деньги перечислят на привязанную к номеру карту.

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Данный сервис может помочь устранить проблему так называемого «зарплатного рабства», когда клиенту навязывают использование карты определенного банка, чтобы получать начисления от работодателя, указывает издание. Предполагается, что для получения зарплаты можно будет ограничиться передачей номера телефона работодателю.

По информации «Известий», над внедрением нового функционала в свои системы уже работают банки «Тинькофф», ПСБ, «Абсолют», «Открытие», Росбанк, «Дом.РФ», «Зенит» «Веста» (группа МКБ), и УБРиР. В «Дом.РФ», «Весте» и ПСБ запуск запланирован до конца этого года.

Тем временем в Банке России еще изучают вопрос целесообразности создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат.

«Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона»,

— пояснили «Известиям» в регуляторе. При этом в ЦБ подчеркнули, что уже работающие через СБП возможности B2C-переводов, — это именно сервисы отдельных игроков, а не централизованная система перевода зарплат через СБП.

Кроме того, идентификация физического лица по номеру телефона может нести серьезные регуляторные и законодательные риски, указали изданию в ВТБ. Неприятности могут настигнуть и самого сотрудника, в случае если работодатель допустил ошибку при указании номера телефона добавили в банке.

В целом сервис может быть особенно востребован для компаний, где много сотрудников на краткосрочных трудовых договорах, которые в отличие от постоянных работников не включены в зарплатные проекты, указал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Что касается МФО, по информации председателя совета СРО «Микрофинансирование и развитие» Эльмана Мехтиева, некоторые подобные организации уже взаимодействуют с банками для подключения к СБП с целью начислять займы клиентам. Пока что это единичные истории, но к проекту готов присоединиться широкий пул игроков.

К примеру, уже в следующем месяце услуги как выдачи, так и погашения микрозаймов через СБП будут доступны клиентам финансовой онлайн-платформы Webbankir, заявил «Известиям» ее гендиректор Андрей Пономарев. Он также отметил, что

система повысит надежность операций, поскольку номер телефона привязан к банковскому счету конкретного клиента, что повысит качество его идентификации, в то время как просто картой может воспользоваться третье лицо.

Мгновенно возвращать денежные средства за покупки, оплаченные через QR-код в СБП, также уже стало возможным, сообщали ранее в ПСБ. Торгово-сервисные предприятия, подключенные к интернет-эквайрингу банка, получили возможность использовать СБП в том числе и для возврата средств на счет покупателя, если вдруг тот решил вернуть товар. При этом возврат возможно сделать частичным (если покупатель хочет отказаться от некоторых товаров из общего чека), а для получения денег клиент может указать любой банк, где у него есть счет.