«17 трлн за 5 лет»

«Принято считать, что на нефтяной игле у нас сидит российская экономика. Но, по сути, на нефтяной игле сидит государственный бюджет, потому что нефтянка дает от 40 до 44 процентов налоговых поступлений, она - донор бюджета.

И это, заметим, в период санкций, когда на нефтяную отрасль оказывалось самое сильное давление», — отметил эксперт.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в минувшую среду заявил о необходимости ввести прогрессивные ставки НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых для компаний, деятельность которых связана с добычей ископаемых и поставкой на экспорт.

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Считается, что основная цель данной инициативы - выравнивание условий деятельности с компаниями нефтяного сектора. При этом Мишустин заявил, что нагрузку не должны нести только нефтяники.

Понятно, что главная нагрузка ложится на крупнейшую нефтяную компанию «Роснефть», констатирует Мухин.

По его словам, именно «Роснефть» только по итогам 2019-го года перечислила в бюджетную систему 3,6 триллиона рублей. Общий же объем поступлений в бюджет от компании с 2015 года, я почему взял 5 лет - это как раз санкционный период, поступления в бюджет от компании составили 17, внимание! - триллионов рублей.

«Это, конечно, и поступления от налогов, это дивиденды, которые выплачивала компания. Их с 15-го года выплатили более 500 миллиардов. Это и интегральная приватизационная сделка. Я напомню, в 2016 году был продан почти 20 процентный пакет «Роснефти» и контрольный пакет «Башнефти». Так вот, всё это, безусловно, громадные деньги, которые бюджет получил», — конкретизировал он.

Генеральный директор Центра политической информации также привел результаты исследования VYGON Consulting.

«Эксперты пришли к выводу, что налоговую нагрузку в отраслях необходимо сбалансировать. Общий потенциал дополнительных изъятий сверхдоходов может составить до 1,7 трлн руб.

И дело здесь в том, что нужна политическая воля для того, чтобы действительно не за счет перегибов и перекосов, создать более сбалансированную налоговую систему, чтобы снять излишнюю супернагрузку с тех компаний, которые сейчас просто задыхаются. Курицу, которая несет золотые яйца можно просто прирезать этими налогами», говорит Мухин.

Согласно исследованию VYGON Consulting нефтяная отрасль России является ключевым источником доходов бюджета страны, обеспечивая 44% от налоговых поступлений.

Однако в последнее время налоговое регулирование нефтянки сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли.

С учетом значительного ухудшения ресурсной базы это может привести к серьезным проблемам для экономики страны и бюджета.

Нефтяные компании платят налогов в 5 раз больше, чем все остальные сырьевые отрасли вместе взятые. Это связано с самой высокой долей валовых налогов (НДПИ и экспортной пошлины) в цене нефти.

«Нужно создавать более справедливую и рациональную систему налогообложения, причём так, чтобы ее не нужно было каждый год пересматривать», — резюмирует Мухин.