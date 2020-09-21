Работа.ру: наша цель — построить платформу надежных работодателей

— В Вашей должности используется термин classified. Это способ обмена информацией между частными лицами, а также компаниями. Как Вы сами определяете для себя суть вашей работы?

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— Если говорить об определении термина, то сlassified – это изначально доска объявлений для частных лиц и компаний. Все начиналось с обычных газет, после появились доски объявлений в интернете. На сегодняшнем этапе развития классифайда, как мы его для себя определяем, это разработка и продвижение комплексных решений в основных категориях — товары, авто, недвижимость, работа и услуги с движением в сторону контроля всей транзакции. И конечно, конечная ступень этого — когда мы полностью владеем товаром и контролируем оказание всей услуги.

— И как эти задачи вписываются в экосистему Сбербанка?

— Глобально задача любой экосистемы заключается в том, чтобы делать счастливее уже имеющихся клиентов и создавать возможности для привлечения новых. Суть в том, чтобы в одном месте человек мог получить максимальное количество услуг, быстро, с наилучшим качеством. Возможно, по более низкой цене, экономя главный ресурс – время. Клиентский путь должен быть простым и бесшовным.

— А как решается проблема доверия к тому, что написано в интернете, на интернет-доске, если так можно выразиться? Как решается эта проблема с точки зрения работодателей, с точки зрения соискателя?

— Доверие — для нас это действительно важно, мы постоянно работаем над повышением качества данных. Условно можно работу в этом направлении разделить на две части. Первое — это продуктовые подходы: работа над обратной связью, модерация и т.д.

Второе — это то, что мы можем себе позволить в большей степени, чем другие подобные сервисы. Это идентификатор Сбербанк ID и Сбербанк бизнес ID, это тот самый бесшовный путь клиента по сервисам экосистемы. Сбербанк ID — это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров. В сервисе Сбербанк ID используются надежные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

Это как раз к вопросу о доверии.



Применительно к сервису «Работа.ру», например, мы выделяем сейчас не только вертикаль вакансий от работодателя к соискателю. Но мы работаем над тем, чтобы появились дополнительные сервисы и услуги вокруг компании. Это отзывы о ее работе, фотографии офиса, это возможность создания обратной связи с работодателем, это зарплатная аналитика и много чего еще, что поможет определиться с выбором соискателю и быть более открытым работодателю.

Риски для компании-работодателя минимальны

— Есть ли какие-то риски для компаний не найти подходящий персонал?

— Компания-работодатель оплачивает доступ к базе резюме, например, на неделю или любой другой срок. Размещает свои вакансии и получает реальные отклики от соискателей, смотрит, насколько эти отклики качественные и подходящие ей по профилю деятельности. А дальше компания принимает решение, оставаться в этой системе или нет. Поэтому риски для компаний минимальны. Это достаточно прозрачная история.

— А как ваши конкуренты? Вы собираетесь отъедать их долю рынка?

— Ранее я был генеральным директором, основателем компании Am.ru — это автомобильный портал. И у меня был партнер Чип Перри, это основатель самого крупного автомобильного портала в мире AutoTrader.com. Он был акционером, инвестором. Он говорил: «Большая часть проблемы предпринимателей в вашей стране заключается в том, что вы пытаетесь все время с кем-то конкурировать. Вместо того, чтобы пытаться делать бизнес и зарабатывать деньги».

— Что следует из этого?

— Цель кого-то потеснить не является нашей метрикой. Наша цель — это создание большого количества преимуществ для наших потребителей – юридических и физических лиц. Это запуск удобных сервисов и решение потребностей пользователей – клиентов-работодателей крупного и малого бизнеса, соискателей и пр. Мы развиваем все наши продукты, чтобы стать лидерами российского онлайн-рекрутмента, создаем новый пользовательский опыт.

С другой стороны, мы понимаем, что рынок ограниченный, и реализация стратегии возможна только если доля рынка будет перераспределена.

— Трудно конкурировать с теми, кто пришел на рынок труда лет 15-20 тому назад, пережил пару экономических кризисов и прекрасно себя чувствует?

— Мы приобрели «Работу.ру» чуть больше года назад, тогда можно было сказать — площадка, входящая в топ 5 сайтов по поиску работы. Сейчас все стремительно меняется.

— Кстати, сейчас у «Работы.ру» какая доля на рынке, если не секрет?

— Дело не в секретах, просто сейчас в России в этом сегменте есть только одна компания, о которой имеются публичные данные. Остальные игроки – это частные компании, не публичные, к тому же некоторые из них являются частью холдингов.

Мобильное приложение пошло в народ

— И как же понять свое место на рынке, в чем мерить, не в попугаях же?

— Есть индикативные факторы, которые для нас важны, на которые мы ориентируемся, например, количество установленных приложений и какое количество клиентов выбирают нас в качестве партнера для поиска персонала. Рекламу можно показать, можно даже заставить вас куда-то перейти по ссылке и кликнуть, но установить полностью мобильное приложение — сложная задача.

— Если я скачал приложение, получается что...

— Что Ваш выбор более осмыслен и осознан. И вот по этому показателю мы сейчас стали лидерами. Вы можете зайти на Google Play и получить подтверждение этому. Мы обогнали всех конкурентов в этом сегменте.

Для соискателей наше приложение одно из самых удобных, и мы постоянно совершенствуем его. Например, в приложении можно авторизоваться через одну из популярных соцсетей или по Сбербанк ID, можно создать резюме в процессе отклика на первую вакансию. Мобильное приложение определяет геопозицию пользователя для поиска работы рядом с домом, а сами вакансии можно фильтровать по отраслям компании, профессии, графику работы, желаемой зарплате и опыту работы. Также в приложении доступен удобный чат, где можно оперативно отвечать работодателям и договариваться о собеседовании и трудоустройстве.

— Такой непрозрачный рынок?

— Это большой рынок. Мы считаем, что в некоторой степени наступила новая эпоха в интернете, и в российском в том числе. Сейчас происходит борьба уже не отдельных независимых компаний, а битва больших экосистем, взаимосвязанных компонентов, в которых продуктовые решения дополняют друг друга. И дают огромный синергетический эффект.

— Как происходит это взаимодополнение? Какие подразделения Сбербанка, кто кого драйвит?

— Речь идет даже не о подразделениях и департаментах, а о достаточно самостоятельных компаниях, которые функционируют на рыночных принципах. Технически, как и у любой экосистемы, у компаний, в неё входящих, должны быть объединяющие элементы.

Сбербанк давно вышел за рамки привычного банковского обслуживания. В экосистему компании уже входит свыше 30 сервисов для бизнеса, учебы, перевозок, покупок, подбора персонала, услуг мобильной связи. Некоторые проекты Сбербанк развивает в партнерстве с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и Rambler Group. Однако на этом компания останавливаться не намерена, о будущем экосистемы Сбербанк расскажет в ходе большой конференции СберКонф 24 сентября.

— Не может быть такого, что руководитель одной компании экосистемы банка говорит, что он бы рад помочь, но у него самого и у его сотрудников слишком много работы?

— Таких диалогов нет вообще в принципе. Любая интеграция эффективна для двух сторон. Компании принимают те или иные решения рыночным образом, исходя из экономической рациональности, а объединяющие элементы дают возможность использовать интерфейсно все возможности экосистемы.

Когда мы инвестировали в сервис «Работа.ру», мы понимали, что это фэмили-офис компания, то есть маленькая, это был пятый или даже ниже игрок на рынке. Принадлежал частному лицу.

— Давайте уточним. Получается, до того, как «Работа.ру» стала частью экосистемы, это была скромная компания из топ-10? А сейчас по количеству скачивания приложений имеет первое место. Осталось стать лидерами по выручке и прибыли?

— Да, все верно. Дополню, что динамикой всех основных индикаторов развития проекта мы довольны.

Эффект снежного кома

— В каком направлении дальше планируете развиваться? В нишевые сегменты рекрутинга?

— Сейчас мы на стадии первичного рестарта, я бы сказал. Мы приобрели «Работу.ру» в мае 2019 и определили для себя три основные задачи, реализацию которых завершим к концу 2020. Первая — это трансформация фэмили-офис компании в современную IT-компанию, включая HR-бренд, менеджмент, бизнес процессы.

Вторая — это технологическая трансформация продуктовой платформы.

Ну и третья задача — это сформулировать для себя, валидировать точки роста, которые помогут драйвить бизнес. Здесь их две. Это найти эффективные маркетинговые инструменты, и второе — это интеграция в экосистему Сбербанка для того, чтобы как раз реализовывать весь тот апсайд, который есть у банка.

Все эти задачи мы достаточно эффективно, на мой взгляд, решаем. Несмотря на то, что продуктовая платформа будет трансформирована значительным образом только к концу этого года, уже сейчас нам удалось сформировать лидерство в мобильном пространстве.

— И все-таки, что дальше?

— Мы хотим стать площадкой работодателей, а не площадкой вакансий. «Работа.ру» должна быть представителем работодателей в коммуникации с соискателями. Это качественно иной подход, чем существующий, когда акцент делается только на вакансиях. Вакансия отработала, аккаунт закрылся, и всё. Мы достаточно много внимания уделяем именно созданию продуктовой инфраструктуры представленности работодателя. Это более долгосрочная стратегия. Примеры хороших решений в этих направлениях — американский Glassdoor, австралийский Seek. Они дают много информации потенциальному соискателю для более осознанного выбора.

— Многие ищут удаленную работу?

— Да. И мы запустили много продуктовых проектов под эти запросы потребителей. Запустили doma.rabota.ru — проект для удаленной работы. Был запущен сервис поиска вакансий на карте «Работа рядом», он дает возможность упрощенной авторизации и регистрации новых пользователей через социальные сети или с помощью Сбербанк ID. Сервис против пандемии – чат-бот RaBotik, поиск работы без резюме со смартфона в популярных мессенджерах, кстати, сервис понимает речь пользователя. Все это востребовано: огромное количество и компаний, и соискателей этим пользуются.

— Вы тоже удаленно работаете?

— Я нет. Но сотрудники, большая часть работает удаленно. Мы их перевели на удаленку за пару дней. Для IT-компаний, для редакций, медиапроектов удаленная работа — это тоже вполне адекватные реалии, в которых мы можем сохранять эффективность своих бизнес-процессов.

— Заглянем в не очень отдаленное будущее. Не отомрет ли вообще со временем хантерская работа? Может, нас всех чипируют, и работодатели просто будут знать обо всех работниках, какие ему нужны, просто считывая чипы, зашитые под кожу каждому.

— Если мы движемся в сторону все большей цифровизации, то, понятно, что роль таких площадок, как «Работа.ру», СберАвто и им подобных будет только возрастать.