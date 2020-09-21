Хватит на 5-6 лет: Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассказал, как можно избежать повышения налогов для бизнеса и граждан.

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По словам Кудрина, у российской экономики есть невостребованный ресурс — принадлежащие государству активы.

Чиновник отметил, что «у нас настолько еще огосударствлена экономика», что в год от приватизации можно легко получать «по 200-300 миллиардов рублей <…> в течение ближайших пяти-шести лет», сообщает РИА «Новости».

«Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — цитирует агентство главу контрольного ведомства, представлявшего доклад о проверке исполнения федерального бюджета за 2019 год.

Алексей Кудрин также указал, что в прошлом году доходы бюджета от приватизации составили 11,5 млрд рублей, из которых 7,4 млрд поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года. «То есть, всего мы получили 4,2 миллиарда рублей от приватизации объектов 2019 года», — уточнил он, добавив, что «это, конечно, «не бьется» с четкой установкой президента Российской Федерации в мартовском послании 2018 года о том, что доля государства в экономике должна сокращаться».

Как сообщал замглавы Росимущества Илья Петров, в 2020 году ведомство намерено приватизировать госимущество на сумму 4 млрд рублей. По его словам, в бюджет от программы приватизации с начала года поступило уже 3,4 млрд рублей, и в текущем году Росимущество намерено преодолеть отметку в 4 млрд. Петров также отмечал, что в рамках программы приватизации госимущества в этом году уже продано 18 пакетов акций предприятий, находящихся в собственности государства.

Трехлетний план приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы утвержден еще правительством Дмитрия Медведева в январе. В данный момент государство является собственником имущества почти 700 федеральных предприятий и акционером (участником) 1130 хозяйственных обществ. За три года в планы входит выставить на продажу госпакеты 186 акционерных обществ и 86 федеральных государственных унитарных предприятий.

О необходимости ускорения приватизации в октябре прошлого года заявлял министр финансов Антон Силуанов на встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне. Он пояснял, что приватизация нужна не для разовых дополнительных доходов, а для снижения доли государства в экономике.

При этом опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты предупреждали, что

ситуация, сложившаяся в ходе пандемии, создает большой соблазн приобретения государством подешевевших пакетов частных предприятий, попавших в сложное финансовое положение.

Об этом говорил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он приводил в пример разговоры о национализации «Норильского никеля» — как отмечал эксперт, в целом перспективной компании, но переживающей сейчас не лучшие времена.

«Процессы огосударствления экономики способны стать значимым трендом в предстоящие месяцы на фоне оказания многомиллиардной помощи бизнесу. В России традиционно сильны идеологемы и практика государственного доминирования и представления о том, что именно госсобственность способна преодолеть рыночные неурядицы», — отмечал Гойхман.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин, в свою очередь, указывал на то, что зависимость бизнеса от государства уже увеличилась по сравнению с тем, что было до начала пандемии.

«Нельзя исключать, что и после ее окончания она останется высокой. Господдержка пострадавших компаний, пусть и довольно скромная на фоне той же Европы, но может стать дополнительным рычагом воздействия на бизнес и будет способствовать увеличению роли чиновников», — рассуждал Надоршин. Однако вместе с этим он обратил внимание на то, что планка по сбору средств от приватизации остается довольно низкой, и сложно сказать, в чем тут интерес правительства — есть предположение, что сам процесс обходится дороже, чем результат.