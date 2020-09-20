Грузовые поезда стоят: сколько потеряла Латвия от ухода России

Глава «Латвийской железной дороги» Марис Клейнбергс сообщил о почти двукратном спаде грузоперевозок из-за того, что РФ перенаправила товаропоток в свои порты.

В этом году, отметил руководитель госкомпании, планируется перевезти порядка 25 млн тонн грузов, что почти на 50% меньше прошлогодних объемов. «Я не вижу возможности заменить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — сказал Клейнбергс, передает The Baltic Course.

По словам главы ЛЖД, раньше российские грузы составляли до 70% от общего латвийского грузопотока. Из-за снижения объемов перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля произошло падение объемов перевозок ЛЖД, добавил Клейнбергс.

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Однако главная причина сокращения рынка — перенаправление Россией своих грузов в порт Усть-Луги в Ленинградской области, подчеркнул он. Все большее количество угля перегружается именно там.

Новый терминал в Усть-Луге — это крупнейший порт на Балтике, который располагается в Ленинградской области. В последнее время там были построены новые терминалы, сейчас их 12 общей мощностью около 100 млн тонн грузов в год.

«Мы должны быть более конкурентоспособными, постоянно держать планку качества и количества, быть более гибкими, чем, может быть, терминалы России, которые работают с большими объемами», — говорил в январе латвийский министр транспорта Талис Линкайтс.

В общем российском грузопотоке доля энергоносителей постоянно снижается, признал он. Рига в курсе, что стране нужно повышать эффективность собственных портов. «Чтобы наши услуги были экономически интересными для наших партнеров в России», — объясняли в Минтрансе Латвии.

Еще в июле глава ЛЖД Марис Клейнбергс говорил, что «уже в прошлом году результаты в сфере грузоперевозок были самыми низкими за последние 18 лет».

С января по август 2020 года объемы перевозимых ЛЖД грузов сократились на 45,8% по сравнению с 2019 годом. Министерство сообщения страны также отмечало существенное сокращение объемов грузоперевозок по железным дорогам Латвии.

Полностью заменить российский транзит энергоносителей Латвия «не сможет», считают в минтрансе страны. Но, чтобы увеличить грузоперевалку через собственные порты, Рига активно ищет альтернативные пути.

Латвия заинтересована в обеспечении транзита нефти для Белоруссии. В настоящее время такая возможность обсуждается, заявлял журналистам 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«С одной стороны, можно экспортировать из Белоруссии через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность — импорт нефти со всего мира через Латвию в Белоруссию. Мы обсуждаем уже такие возможности», — сказал он, отметив «большие возможности» для Риги и Минска в этом деле.

Транспортировка между двумя странами налажена уже давно, речь идет о расширении сотрудничества. Экспорт нефтепродуктов через порты Латвии по железной дороге в Белоруссию составил в 2019 году 3,7 млн тонн. Однако уже спустя полгода ситуация начала стремительно меняться — Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко. «Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия», — заявил в ответ белорусский глава, пригрозив отказаться от литовских портов. В такой ситуации планы Латвии по загрузке транспортной сети за счет Минска выглядят трудноосуществимыми. Ранее же Лукашенко отмечал потенциал российских портов в Ленинградской области.

Кроме того, стоит отметить, что за год грузооборот через Рижский порт сократился на 12%. В 2018 году транспортировка российских грузов через прибалтийские порты составила 33 млн тонн. В первом полугодии 2019 года — 21,35 млн тонн. Для Латвии и других прибалтийских республик транспортировка и логистика грузов — существенная статья дохода. Если 20 лет назад она позволяла генерировать 15% латвийского ВВП, то сейчас — всего лишь 5%.

Губительно на экономику Латвии влияют антироссийские санкции. Еще в 2015 году издание Delfi передавало, что ухудшение политических отношений между Россией и Латвией скажется на поставках грузов угля и нефтепродуктов, идущих через порты и железные дороги страны. Об этом говорилось в докладе министерства сообщения о влиянии санкций на транзитную отрасль Латвии. В отчете также отмечалось, что в особо непростой ситуации из-за санкций оказался Вентспилсский порт, где высок удельный вес транзитных грузов.