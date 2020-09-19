€10 млрд с Берлина: чем обернется отказ от «Северного потока — 2»

Кроме того, по словам члена партии «Альтернатива для Германии», остановка строительства трубопровода поставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ, поскольку страна сокращает угольную генерацию в пользу экологически чистых энергоносителей, передает РИА «Новости».

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«Северный поток» — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим СП-2, то

нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», — указал политик.

Депутат также подчеркнул, что борьба с СП-2 со стороны высокопоставленных политиков ряда стран Запада «ведется грязными политическими и экономическими методами».

Сам газопровод завершен на 97%, заявила премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг. На слушаниях по газопроводу она отметила, что попытки США помешать его строительству противоречат логике политики Вашингтона против инфраструктурных проектов своих союзников.

В частности, она указала на недопустимость угроз со стороны США в адрес руководства морского паромного порта Мукран, расположенного в городе Засниц на немецком острове Рюген (земля Мекленбург-Передняя Померания) в Балтийском море.

Три сенатора США — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон Круз — хотят заставить руководство порта прекратить помогать СП-2. Мукран служит логистической базой для завершения трубопровода, там хранятся трубы, порт также снабжает провизией два российских корабля-трубоукладчика.

«То, что США <...> угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, — хотя они не совершили ничего незаконного, они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, — что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения Германии, это чудовищно. И я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны», — призналась Шлезвиг.

В целом в поддержку завершения строительства «Северного потока — 2» высказались главы правительств шести восточных регионов Германии.

«Было установлено, что «Северный поток — 2» имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения будущего», — пишет местное издание Spiegel.

Заявление Шлезвиг стало реакцией на предложение Берлина о компромиссе с Вашингтоном в развитии импорта природного газа в Европу. США отвергли инициативу Германии вложить €1 млрд в строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций в отношении СП-2.

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщил, что страна не рассматривает перспективу диверсификации поставок как чисто экономическую историю. По его словам, проблема в том, что Москва угрожает энергетической безопасности Европы и давит не только на нее, но и на Украину, используя поставки газа.

Власти России и руководство «Газпрома» неоднократно подчеркивали, что СП-2 носит сугубо экономический характер.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.