Хлам на дорогах: почему автопарк России стареет

Средний возраст легковых автомобилей в России на начало августа 2020 года составил 13,6 года, по данным аналитического агентства «Автостат». В 2019 году аналогичное исследование агентства показало, что средний возраст автомобилей был чуть меньше — 13,4 года.

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Негативные тенденции в российском парке автомобилей набирают обороты, для сравнения в 2011 году, когда продажи новых автомобилей в стране были на высоком уровне, средний возраст легковушки в РФ составлял 11,8 года. Кардинально ситуация началась ухудшаться после 2014 года, когда рынок новых автомобилей упал практически вдвое из-за снижения курса рубля.

В зависимости от региона возраст локального автопарка может отличаться значительно. Так, в Москве, где уровень зарплат выше, показатель среднего возраста автомобиля составляет 10,2 года, лучше эти цифры только у Татарстана — 10 лет. Схожие данные «Автостат» приводит по Санкт-Петербургу (10,8 года), Ханты-Мансийскому автономному округу (10,8) и Пермскому краю (11,1 года).

А хуже всего с возрастом автомобилей дела обстоят на Камчатке (23,4 года), в Еврейской автономной области (21,7), Приморском крае (21,5), Магаданской области (20,7) и на Сахалине (20,3).

Большие классифайды, где россияне продают автомобили с пробегом, отмечают рост спроса и на запчасти для них. По данным «Авито», в январе-июне этого года россияне искали запчасти с помощью их сервиса на 21% чаще, чем за первую половину 2019 года.

«В этом году россияне чаще делают выбор в пользу подержанных автомобилей. Соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло 5 к 1. На этом фоне растет спрос на ремонтные работы и автозапчасти.

Кроме того, спрос подстегивает то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля в этом году, инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства»,

— рассказывал ранее руководитель направления «Авито Запчасти» Александр Куроптев.

Отрицательная динамика автопарка совпадает с кривой курса российской валюты, которая в 2014 году пошла стремительно вниз, считает автоэксперт Сергей Ифанов. С того времени рубль обесценился практически вдвое по отношению к ключевым валютам, в которых происходят сделки по закупке автомобилей для российского рынка, а также комплектующих для сборки машин на территории РФ, напомнил он.

«Если сравнивать нынешние показатели продаж, то рынок новых машин к 2014 году обвалился практически вдвое. Из-за этого существенно замедлилось омоложение вторичного рынка.

То есть в продажу поступает все меньше трехлетних и пятилетних машин после первого покупателя, которые как молодая кровь обновляют авторынок страны.

Но негативная ситуация сейчас только набирает оборот — в этом году рынок сократится еще сильнее», — предупреждает эксперт.

Если не брать отдельные регионы России, пока что средний возраст автомобилей сопоставим с некоторыми европейскими странами. К примеру, по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в Польше, Литве и Словакии средний возраст машин — 13,9 года, а в целом по Евросоюзу — 10,6 года. В США, по данным компании IHS Markit, аналогичный показатель составляет 11,9 года.

Однако сравнивать автомобили в Европе и США с российскими некорректно, считают специалисты.

«В сравнении с развитыми странами в России за один и тот же срок машина подвергается более жесткому режиму эксплуатации.

Сюда входит некачественный бензин, о чем неоднократно говорит Росстандарт, а также плохие дороги, перепробеги между процедурами ТО, ремонт некачественными запчастями либо деталями с разбитых машин на авторазборках.

Ну, и конечно, наш климат — частые переходы температуры за ноль градусов и обратно и вездесущий реагент, разрушающий все узлы автомобиля», — объясняет Ифанов.

Из-за этого в России машины быстрее изнашиваются, а риск ДТП по вине отказа той или иной системы автомобиля резко возрастает, отмечает он. В России действуют программы поддержки спроса, в 2020 году на них выделено суммарно 45 млрд рублей, но и они не смогут решить проблемы старения автопарка, говорит лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин.

Главная проблема — падение реальных доходов граждан страны, и пока они не начнут расти, автопарк будет продолжать превращаться в «автохлам», заключил правозащитник.