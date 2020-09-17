Не нефтью единой

Как известно, нефтяная отрасль России является ключевым источником доходов бюджета страны, обеспечивая 44% от налоговых поступлений. Однако в последнее время налоговое регулирование нефтянки сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли.

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С учетом значительного ухудшения ресурсной базы это может привести к серьезным проблемам для экономики страны и бюджета. При этом в других рентных секторах действующая налоговая система никак не изымает сверхдоходы несмотря на изменения рыночных условий.

В 5 раз больше

Нефтяные компании платят налогов в 5 раз больше, чем все остальные сырьевые отрасли вместе взятые. Это связано с самой высокой долей валовых налогов (НДПИ и экспортной пошлины) в цене нефти. Даже с учетом льгот налоги составляют ~60% от цены нефти.

На втором месте расположилась газовая отрасль (доля налогов в цене сырья, добываемого ПАО «Газпром», составляет 30-40%, для независимых производителей этот показатель значительно ниже – 15-23%).

У металлургии, золотодобывающей и алмазодобывающей отраслей доля налогов не превышает 10% в цене реализации продукции.

Так, по оценкам VYGON Consulting за последние 5 лет уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, рассчитываемый как доля налогов в свободном денежном потоке, в 1,5-9 раз выше, чем в других сырьевых секторах экономики при значительно более низкой рентабельности EBITDA.

Подход к налогообложению других сырьевых секторов России в виде установления фиксированных или адвалорных (% от цены) ставок практически не позволяет изымать конъюнктурную ренту за счет роста цен, считают авторы исследования. Более того, для комплексных руд Красноярского края при росте цены на 25% эффективная ставка и вовсе снижается на 20 п.п.

Неравномерная нагрузка

Если привести налоговую нагрузку по всему сырьевому сектору к текущему уровню изъятий в нефтяной отрасли, то на основании данных за последние 5 лет потенциал изымаемой ренты можно оценить в 0,8 - 1,3 трлн руб. в год в зависимости от применяемого показателя для нормирования.

Конъюнктурные сверхдоходы могут формироваться не только в сырьевых отраслях, но и в других секторах экономики.

Например, в банках и телекоммуникационных компаниях, получающих дополнительную маржу на разнице процентных ставок или благодаря олигопольному положению на рынке. В России из-за олигопольного положения на рынке рентабельность по EBITDA телекомов в среднем за последние 5 лет составляет около 38%, что заметно превышает аналогичные показатели зарубежных компаний.

В 2018 г. средняя рентабельность прибыли до налогообложения банковского сектора достигла 51% - это рекордное значение за последние 5 лет. Во многом этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ по сохранению высоких значений ключевой ставки.

Сверхдоходы

Если нормировать рентабельность банковского сектора в 2016-2018 гг. к среднему уровню предыдущих периодов в 19%, то в среднем за те же 5 лет сверхдоходы составили порядка 450 млрд руб. А корректировка показателей рентабельности отечественных телекомов до уровня США может позволить изъять еще 115 млрд руб.

Таким образом, отмечают в VYGON Consulting, общий потенциал дополнительных изъятий сверхдоходов может составить до 1,7 трлн руб.

Тезис о том, что дополнительные доходы можно взять только с нефтянки является ошибочным, уверены авторы исследования. Очевидно, что текущая налоговая система несправедлива, необходимо перераспределение налоговой нагрузки.

С этой логикой согласен и политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Наследие Черномырдина»

«Если измерять налоговую нагрузку в процентном отношении к конечной цене продукции, то в нефтянке это показатель составляет порядка 60%. Для сравнения, нагрузка «Газпрома» не превышает 40% (наследие премьерства Виктора Черномырдина), а в металлургии, золотодобыче и алмазной отрасли доля налогов в цене реализации продукции не превышает 10%», — отмечает он.

«Налоговые диспропорции (здесь уместно более крепкое выражение) сложились исторически при вступлении России в ВТО в 2012 году. В последующем они только нарастали в связи со снижением (вплоть до обнуления) экспортных пошлин на ряд сырьевых товаров (никель, алюминий, медь и др.)», — напомнил Крутаков.

«Для понимания о каких суммах бюджетных потерь идет речь, приведу простейшие арифметические расчеты, буквально на коленке. Если привязать ставки НДПИ к экспортному «нетбэку» выручки сырьевых отраслей страны, то

годовой эффект для бюджета составит 1,2 трлн рублей», — подсчитал эксперт.

При этом большинство (от 90 до 99 %) акционеров некоторых наших металлургических холдингов являются иностранными (преимущественно, оффшорными) резидентами. И это еще один способ легального ухода от налогов и вывода средств за границу», — констатировал политолог.

«Еще один способ ухода от налогов»

«Добавлю, что в последнее время (особенно с вводом санкций и нарастанием кризисных явлений) компании металлургического и золотодобывающего секторов изменили свою дивидендную политику, — заметил Крутаков. — На выплату акционерам стали направлять весь (100%) свободный денежный поток. Цены на их продукцию при этом растут, а инвестиций в развитие производства мы не видим».

Руководство страны тоже высказалось в том смысле, что статус-кво сохраняться уже не может.

«Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика», – заявил в среду на заседании правительства Михаил Мишустин.