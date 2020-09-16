Кассиры и таксисты: кого в ближайшем будущем могут заменить роботы

Уже через 10 лет развитие технологий может привести к тому, что роботы заменят большую часть работников некоторых сфер, заявил РИА «Новости» глава платформы для разработки коммуникационных сервисов Voximplant Алексей Айларов.

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По его прогнозам, к примеру, 80% звонков будут обрабатываться автоматически, и вместо операторов отвечать на запросы россиян будут роботы. Айларов объясняет это как мощным развитием технологий, так и изменением поведенческих привычек — сейчас голосовые боты постепенно завоевывают доверие пользователей, и в скором времени они станут обычным явлением.

В ближайшие годы все больше компаний начнут тестировать новые технологии и внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы, уверен коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. Крупные ритейлеры уже не первый год применяют голосовых роботов для первичного этапа собеседования на массовые профессии (такие как кассир, продавец, работник склада и прочие). Компании, которые внедрят такие технологии раньше других, будут иметь конкурентное преимущество и сэкономят на подборе персонала, — считает собеседник «Газеты.Ru».

Владимир Корицкий обращает внимание на тот факт, что в России новые технологии уже проникли во многие сферы повседневной жизни, что приводит к глобальной трансформации некоторых профессий. Эксперт приводит в пример торговые сети, в которых появляется все больше касс самообслуживания, хоть и их пока нельзя оставить без присмотра консультантов. Сейчас в крупных компаниях с большим количеством массового персонала остро стоит вопрос автоматизации процесса обучения, и в следующем году многие компании будут внедрять проекты по этому направлению. Все российские компании для успешного ведения бизнеса внедряют в производство новые технологии и перспективные IT-сервисы, добавляет Корицкий.

О том, что в России стремительно растет количество сценариев применения искусственного интеллекта, говорит менеджер по развитию бизнеса ML-сервисов Yandex.Cloud Никита Ткачев. Средний квартальный рост за последний год по ML-продуктам Yandex.Cloud составил 40%, и речевые технологии — лидер этого направления, сообщает эксперт.

«Автоматизация колл-центров — востребованный, но не единственный сценарий применения. Голосовые роботы активно применяются и в мобильных приложениях, и для автоматизации различных задач в точках продаж. Некоторые решения способны анализировать эффективность коммуникаций сотрудников с клиентами», — сообщил Ткачев «Газете.Ru». При этом он указывает, что развитие тех же голосовых технологий вовсе не означает, что роботы вытеснят людей. Эксперт объясняет, что параллельно с возможностями сервисов растут и требования бизнеса к их точности, уровню сложности задач — в этой ситуации роботы помогут разгрузить людей от рутинных функций, быстро масштабировать объем, но не смогут заменить их.

Вне зоны риска замещения роботами только те профессии, которые в той или иной степени связаны с абстрактным мышлением и творчеством. Особенно, если это касается того, что можно охарактеризовать такими критериями как уникальность и новизна, отмечает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Управляющий директор сервиса «Авито Работа» Артём Кумпель при этом считает, что и творческие профессии могут быть частично роботизированы, чтобы удешевить ряд услуг — к примеру, автоматические алгоритмы справятся с простейшей ретушью фотоснимков; цвета и текстуры для интерьера вместо дизайнера тоже подберёт алгоритм; резчик по дереву задаст параметры автоматизированному резаку.

«В остальном уже в скором времени машины смогут с нами соперничать во всех отраслях экономики – уже сейчас роботы начали писать сами простейший компьютерный код, музыкальные произведения и картины, уже идут эксперименты по замене в базовых функциях юристов и экономистов», — говорит Михаил Коган, обращая внимание на те профессии, которые требуют каких-то рутинных действий, как кладовщик, уборщик, секретарь, кассир, парковщик, служащий отеля, работник колл-центра, оператор оборудования. Работники, действия которых можно алгоритмизировать уже давно стали проигрывать в этой борьбе, предупреждает эксперт.

«Большинство нетворческих профессий и специальностей, где требуется строгое следование алгоритмам, потенциально могут быть полностью автоматизированы, однако важно понимать, что практически любой бизнес — это прежде всего, коммуникация, в котором никак не справиться без людей и так называемых soft skills», — напоминает Артём Кумпель. Он также отмечает, что автоматизировать бухгалтерский учёт или заменить кассира терминалом не так сложно, но далеко не каждый бизнес в нашей стране может позволить себе иметь полностью автоматический склад или осуществлять доставку дронами. То же касается и «вымирания» профессии водителя, которое пророчат в связи с появлением машин с автопилотом. Пока большинство технологий слишком дорого стоят, и об их массовом внедрении не может идти речи, уверен эксперт.

Михаил Коган считает, что о своей работе водителям такси и грузовиков, а также машинистам в метро все-таки стоит побеспокоиться, так как разрабатываемые технологии беспилотного вождения уже достигли невероятных высот.

«При этом пандемия COVID-19 стала дополнительным катализатором этого тренда. По данным свежего исследования Федерального резервного банка Филадельфии, в отраслях, уже столкнувшихся с автоматизацией, потери на каждые 100 рабочих мест оказались на 4,2 больше, чем в секторах, где технологии представляют меньшую угрозу с точки зрения сокращения персонала», — говорит эксперт, предупреждая, что в России эта тенденция также набирает обороты.