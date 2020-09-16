Глубинный брекзит: Британия и Евросоюз не поделили рыбу

Шансы на достижение торговой сделки с Великобританией и мирный брекзит уменьшаются с каждым днем. Об этом заявила в среду 16 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«С каждым днем шансы на своевременное соглашение уменьшаются», — цитирует Reuters главу Еврокомиссии. Выступая в Европарламенте она заявила, что соглашение о «разводе» «не может быть изменено, проигнорировано или отменено».

«Это вопрос закона, доверия и добросовестности. Доверие — основа любого прочного партнерства», — сказала фон дер Ляйен.

Среди многочисленных претензий друг к другу по ходу процесса между Евросоюзом и британцами на первый план неожиданно вышла проблема раздела Ла-Манша, отделяющего европейский материк от островного государства.

Ни метра нашей воды

Позиция сторонников Brexit в Великобритании состоит в том, что рыболовство — это символ суверенитета. Британские рыбные угодья должны принадлежать в первую очередь британским рыбакам, а не французским или исландским.

«Представьте себе, что французы бесплатно раздают 60% своего винограда», — возмущается представитель Федерации шотландских рыбаков Берни Армстронг.

По его мнению, Британия сейчас делает то же самое со своими рыбными ресурсами — раздает их направо и налево партнерам по ЕС. При этом рыбная отрасль в стране пришла в упадок. По данным Seafish, продажи рыбы падают и уже сократились на 25% с 2006 года.

Но позиция британского премьера Бориса Джонсона не менее жесткая. Он считает, что необходимо противостоять «абсурдным» требованиям из Брюсселя, например, о том, чтобы Лондон установил торговые барьеры между Великобританией и своей провинцией Северная Ирландия. Не пугают Джонсона и угрозы Евросоюза устроить британцам продовольственную блокаду.

Британский премьер считает, что выход из ЕС без торгового соглашения принесёт стране «колоссальное процветание». Его вдохновляет пример Австралии, которая ведёт торговлю с ЕС по правилам ВТО.

«Мы, как правительство, готовимся к этому, подготовкой охвачены наши приграничные районы и наши порты…у нас будет полный контроль над своими законами, правилами и рыболовными угодьями», — заявлял ранее премьер-министр.

Как только стало известно, что Великобритания выходит из ЕС и политики не могут договориться о квотах на вылов рыбы, между рыбаками усилились разборки. The Independent ранее сообщала о том, что Королевские ВМС Великобритании испытывают недостаток судов для патрулирования и предотвращения столкновений между британскими и французскими рыбаками из-за вылова морских гребешков в проливе.

Британские рыболовные суда подвергались нападению со стороны французских конкурентов. В ход шли камни и дымовые шашки. Французы возмущались тем, что им запрещают добывать гребешков, в то время как британские суда беспрепятственно ловят этих моллюсков, сообщало издание.

Ваша рыба — наша рыба

Переговорная позиция ЕС — соглашение, которое дает доступ к добыче рыбы и моллюсков всем судам из стран-членов блока, включая Францию и Нидерланды.

В ЕС уверены, что об этом можно договориться. По крайней мере, о поэтапном отказе от квот на вылов рыбы, а не сразу — с января следующего года.

Кроме того, ЕС хочет смягчить условия на рыболовство в британских водах на расстоянии до 12 морских миль от берега.

Британия официально покинула ЕС в январе этого года. Был объявлен переходный период для возможного переосмысления взаимных позиций и заключения новой сделки в рамках Brexit. Но переговоры практически зашли в тупик. Переходный период заканчивается 31 декабря 2020 года, после чего Британия, если цивилизованный «развод» на новых условиях не состоится, выйдет из общего рынка ЕС, и в силу автоматически вступят правила Всемирной торговой организации, предполагающие введение торговых тарифов.

Вопрос согласования рыбных квот — один из наиболее сложных и проблемных в переговорах Евросоюза и «отколовшегося» от него острова, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Достижение компромисса в ближайшее время видится сложным прежде всего в свете политических аспектов «развода», хотя в компромиссе по проблеме рыбной ловли заинтересованы обе стороны», — говорит Бахтин.

Дело в том, что рыболовные суда Дании, Нидерландов, Бельгии, Франции и Ирландии из-за принципиальной позиции Лондона могут оказаться прижатыми к своим берегам, в то же время свыше 70% рыбы, выловленной в богатых на улов британских прибрежных водах, реализуется в Евросоюзе. «Иными словами, Великобритания существенно зависит от европейского континента, как от ключевого рынка сбыта», — отмечает Бахтин.

Британские СМИ при этом сообщают, что неуправляемый выход Великобритании из ЕС с одной стороны осложнит наработанные годами торговые связи, но зато откроет новые возможности для британской рыболовной отрасли по освоению потребительского рынка США.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС прогнозирует, что Брюссель все очевиднее понимает, что не сможет иметь дело с Лондоном.