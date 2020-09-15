Кошелек потуже: какие товары подорожают осенью

В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия. Так, например, в начале сентября президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заявил об ожидаемом росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Рост стоимости ржи вызван исторически низкими запасами и плохим урожаем в России в 2019 году.

Реклама

Теплая зима

Из-за пандемии коронавируса посадочные и посевные работы начались в России с опозданием. Это негативно сказалось на урожае, предупреждает всероссийская ассоциация фермеров АККОР. В ассоциации отмечают, что из-за бесснежной зимы пострадали от засухи поля в Сибири, на Урале, на Алтае и Ставропольском крае. В Подмосковье, Чувашии и Костроме проблемы наоборот возникли из-за наводнений. Больше всего пострадал от этого урожай с картофеля.

С начала года цена клубнеплода уже выросла на 20%, ожидается, что к началу зимы она вырастет еще сильнее ввиду необходимости замещения импортными поставками.

2020 год оказался неудачным и для производителей яблок. Весенние заморозки в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сильно ударили по урожаю этого года. По данным Национального плодоовощного союза (НПС), в южных субъектах федерации заморозки привели к гибели более 85% плодов косточковых и семечковых культур на 18 тыс. гектарах, к которым относятся, прежде всего, яблоки. Поскольку эти регионы выращивают львиную долю российских яблок, то

в этом году страна может не досчитаться половины своего яблочного урожая. С января этот фрукт уже подорожал на 19%, сейчас в рознице килограмм яблок продается в среднем по цене 55-60 рублей.

Неурожайным этот год выдался и для подсолнечника в России, масличные подорожали из-за резкого роста общемировых цена на масло. Переработчики подсолнечника с середины сентября начали активно повышать цены, сообщает аналитический отраслевой портал «Совэкон». По данным издания, на прошлой неделе средние цены подскочили на 3,9 тыс. руб., до 26,47 тыс. руб. за тонну, что стало новым рекордом. Ожидается, что урожай подсолнечника 2020 года станет самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн.

Рыболовы также отчитались о плохой путине лососевых на Дальнем Востоке в этом году. Как рассказал «Газете.Ru», управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, стоимость красной рыбы и икры заметно поднялась в розничных сетях уже сейчас.

«Могу точно сказать, что на дальневосточную красную рыбу и икру к концу года цены будут намного выше. По отдельным позициям цены уже взлетели на 30-50%. Потому что сырья в этом году намного меньше, чем ожидалось, — рассказал Березнюк.

Еще одним неприятным явлением для россиян может стать рост стоимости мороженного.

Об этом предупредила компания-производитель Unilever, которая при поддержке Союза мороженщиков обратилась в Минсельхоз с просьбой приостановить обязательную маркировку этого товара. Производители мороженного заявляют, что эта инициатива может повысить стоимость их товара на треть.

Аналогичные опасения высказали и производители газированной воды в стеклотаре. Они опасаются роста дополнительных расходов из-за желания правительства переложить обязанности по утилизации бутылок на производителей газировки. Соответствующие предложения обсуждаются в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

Автомобили и доставка

Сейчас происходит перераспределение валютных резервов из долларов в евро. Инвесторы находят евро более стабильной валютой и вкладываются в него активнее, чем в доллар. В связи с этим евро стал расти быстрее доллара. Влияние евро на формирование стоимости автомобилей растет, что может привести к глобальному изменению макроэкономической модели автобизнеса, отмечает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

По словам эксперта,

можно ожидать заметного роста цен на европейские марки и снижения конкурентоспособности «еврозависимых» автопроизводителей.

«Если евро стабилизируется на уровне 90 руб., то европейские автопроизводители будут вынуждены уже в октябре-ноябре поднять цены на 2-3% не дожидаясь предновогоднего ослабления курса (т.к. прогноз ЦБ по курсу евро на начало года был на уровне 82 руб. и на него все ориентировались)», — рассказал «Газете.Ru» Петурнин.

Повышение цен так или иначе коснется всех брендов, ведь даже локализованные в России марки имеют большое число приобретаемых за валюту деталей.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в свою очередь, предупредила о двойном росте цен на доставку товаров из магазинов. Основную проблему онлайн-ритейлеры видят в новых СанПиНах, по которым, к примеру, запрещено доставлять в автомобилях бытовую химию и продукты питания одновременно. Рост среднего чека доставки составит 100% ожидают в ассоциации.

Слабый рубль бьет по импорту

Самый главный индикатор стоимости продуктов и товаров — российский рубль — в последнее время показывает нестабильный курс. Сейчас инфляция составляет 3,6%, таргет Банка России — 4%, при этом Банк России ориентируется на официальную инфляцию и не видит ничего страшного в дальнейшем ослаблении рубля, поясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, на рубль давят риски нового падения цен на нефть. Спрос на нее в мировой экономике очень слабый. Страны ОПЕК возвращаются к политике скидок на свою нефть после слабого летнего сезона, который оставил производителей и трейдеров с миллионами невостребованных баррелей, отмечает эксперт.

«И, конечно, против российского рубля риски санкций сразу по двум кейсам — Навальный и Беларусь. Плюс, с моей точки зрения, снижение ключевой ставки Банка России до 4,25% было очень поспешным. Старый таргет по ключевой ставке 6-7% более верен», — рассказал «Газете.Ru» Разуваев.

При отсутствии внешних шоков, то есть жестких санкций и потрясений на сырьевых рынках, на конец года в «Альпари» ожидают пару доллар/рубль на отметке примерно в 70 руб., евро/рубль — 83-85 руб. На конец сентября ориентир примерно на доллар/рубль по 75 руб., евро/рубль по 89 руб., поделились прогнозом в информационно-аналитическом центре.