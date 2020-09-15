Нужно разделять понятия: Австрия против остановки «Северного потока – 2»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что судьба «Северного потока – 2» должна решаться торговыми партнерами, заинтересованными в создании газопровода, а ситуация с отравлением Алексея Навального никак с этим не связана.

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«Северный поток» — коммерческий проект, и тему его строительства должны обсуждать торговые партнеры», – цитирует Ван дер Беллена РБК. Стоит отметить, что у Австрии есть особые причины воспринимать газопровод как коммерческий проект, ведь в его строительстве участвует местная компания OMV.

Схожее мнение на прошлой неделе выразил министр иностранных дел страны Александер Шелленберг. По его словам, европейские страны не должны смешивать историю с Алексеем Навальным и «Северным потоком – 2». Дипломат добавил, что

Австрия всегда реагировала на неприемлемые с ее точки зрения действия Москвы, но даже в украинском вопросе разделяла ситуацию с Крымом и конфликт на Донбассе.

С довольно прагматичной оценкой потенциального влияния отравления Алексея Навального на экономические отношения с Россией выступил и глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

«Это энергетическое партнерство [России и Германии] успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством [отношений], если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого», – приводит слова чиновника «РИА Новости». С аналогичным мнением ранее выступала и Ангела Меркель.

Некоторые европейские политики все же выступают за пересмотр отношения к строящемуся подводному газопроводу. Так,

на днях премьер-министр Дании Метта Фредриксен предложила вернуться к обсуждению вопроса о завершении газопровода из-за отравления Навального.

Но в DEA (Датское энергетическое агентство) эту инициативу не поддержали, сославшись на то, что ответственность ведомства ограничивается соблюдением компаниями условий, на которых им было предоставлено право прокладки труб. Это – следствие ратификации Данией Конвенции по морскому праву, которая обязывает страны выдавать разрешения на строительство транзитных трубопроводов в зонах континентального шельфа.

Российский газ не радует глаз

Пока Европа спорит, что делать с «Северным потоком – 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным, российский «Газпром» испытывает проблемы с поставкой газа по восточному направлению.

На прошлой неделе гендиректор «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бродин в интервью корпоративной газете представил цифры по экспорту голубого топлива, и в отношении недавно заработавшей «Силы Сибири» они пока отстают от желаемых показателей.

За 8 месяцев этого года «Газпром» прокачал по новому газопроводу только 2,3 млрд кубометров газа, хотя по контракту за весь год объем должен составить 5 млрд кубометров.

С одной стороны, падение темпов экспорта вполне объяснимо: пандемия коронавируса привела к снижению спроса на газ в Китае вследствие значительного падения производства.

Но еще в конце мая издание «Lenta.Ru» опубликовало расследование, в котором говорилось, что российский газовый монополист испытывает проблемы с ресурсной базой на Чаяндинском месторождении, где добывается топливо для «Силы Сибири». Из-за этого возникли предположения, что заметное отставание темпов экспорта российского газа в Китай может быть связано не со снижением спроса в Пекине, а с проблемами самого «Газпрома».

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков призвал не делать скоропостижных выводов. Дело в том, что по контракту на поставку газа в Китай по «Силе Сибире» у цены есть нефтяная привязка, из-за чего Пекин прекрасно понимает, что существующий временной лаг цены на газ приведет к тому, что уже осенью он сможет покупать топливо в привязке к весенним нефтяным ценам, когда черное золото падало до $10-20 за баррель.

Но если вина все же лежит на «Газпроме», то об этом можно будет узнать по отчетам самой компании. Игорь Юшков отметил, что Китай не станет прощать подобные вещи «Газпрому», и это обернется для него финансовыми санкциями, которые газовый монополист будет вынужден отразить в своей финансовой отчетности.