«Сделано в Америке»: чего России ждать от Байдена

Экономическая повестка Джо Байдена в качестве кандидата от демократов не очень детализирована и вникать в нее даже нет необходимости, утверждают многие СМИ по обе стороны океана. Считается, что Байден идет на выборы, чтобы сместить действующего президента Дональда Трампа, пытающегося навязать миру новый порядок. И если у Байдена это получится, то большего от 77-летнего кандидата и не требуется.

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Но, как выясняется, Байден, хотя и не сразу, но подходит к финишной прямой с развернутым набором предложений по части экономики и финансов. «Газета.Ru» выясняла, каких преобразований в деловой сфере можно будет ожидать от кандидата в демократы в случае его победы на президентских выборах.

Налоги на богатых

Если судить по предвыборным обещаниям Байдена, то он обещает проводить более левый, более социальный курс, чем Трамп, отмечает главный экономист «Арикапитал» Сергей Суверов. «Кандидат от демократов обещает повысить налоги на капитал по всему возможному спектру — от налога на прибыль до налога на дивиденды», — говорит Суверов.

С точки зрения среднесрочных и долгосрочных перспектив предложения Байдена по налогам выглядят рациональными, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. «Байден хочет в пику Трампу отменить введенные им налоговые преференции. Вернуть ставку налога на прибыль корпораций с 21% до 28%, ввести ставку на прибыль в зарубежных юрисдикциях до 21%, повысить ставку НДФЛ с 37% до 39,6%, ввести высокую ставку НДФЛ для наиболее обеспеченных граждан, исключить все имеющиеся налоговые лазейки. Это позволит, как считает Байден, повысить налоговые сборы на $4 трлн в течение десяти лет», говорит Коган, добавляя, что от Байдена можно ожидать также давления на корпорации в отношении проводимых ими выкупов акций с рынка.

Реализация этих мер улучшит сбалансированность бюджета и за счет объявленного им инфраструктурного плана стоимостью $1,3 трлн может улучшить структуру американской экономики, считает Коган. Однако в краткосрочной перспективе это чревато болезненной перестройкой финансовой системы.

«Трамп также ратует за повышение расходов на инфраструктуру, тогда как внятной программы на этот счет у него нет. Зато он собирается продлить текущие налоговые послабления для населения еще на пять лет, что поддержит восстановление экономики после пандемии, но усугубит проблемы с дефицитом федерального бюджета и гигантским госдолгом», — говорит Коган.

Хорошо для Байдена, плохо для России

Налоги на богатых – хороший лозунг, отмечает начальник управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент» Денис Горев. «Но сложно представить, что Байден будет рубить сук, на котором сидит. В США в настоящее время наблюдается максимальное по доходам расслоение в обществе и все те, для кого Байден хочет повысить налоги, — это владельцы крупных компаний, это сильное политическое лобби, что нельзя не учитывать и в ходе избирательной кампании и тем более после вступления в должность», — говорит Горев.

Чем ближе дата выборов, тем более похожими становятся предвыборные программы двух кандидатов, включая экономические пункты, иронизирует ведущий аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Например, изначально Байден не уделял особого внимания дополнительным мерам стимулирования экономики и, как и Обама в свое время, делал акцент на сокращение долгов ради блага будущих поколений. Трамп на этом фоне смотрелся щедрым и даже расточительным. Тем более, что он действительно пролоббировал с апреля несколько антикризисных программ с раздачей денег», — говорит Емельянов.

Но команда Байдена сменила приоритеты и представила свой, тоже щедрый план спасения экономики — на $700 млрд. «В итоге курс на новые займы, на ослабление доллара и на активное вмешательство правительства в экономику стал общим посылом обоих претендентов на пост президента США вне зависимости от их взглядов и партийной принадлежности», — отмечает эксперт.

«Два кандидата – один лозунг»

С сентября Байден, который, согласно опросам, опережает Трампа по всем параметрам, кроме экономики, включил в свою избирательную программу еще один чисто «трамповский» пункт.

Он касается репатриации капитала под лозунгом «Поддержим марку «Сделано в Америке».

«То есть, кандидат от демократов открытым текстом призывает транснациональные корпорации, выросшие в США, возвращать производства из-за рубежа, обещает преференции вернувшимся и штрафы тем, кто ведет бизнес через оффшоры. Таким образом, оба проповедуют антиглобализм», — говорит Емельянов.

Но и это не все. «Оба кандидата и обе их партии сейчас сплотились вокруг идеи, что Китай создает угрозу США, поскольку успешно копирует американские производственные технологии, зарабатывает на этом в ущерб интересам простых американцев», — говорит Емельянов и поясняет, почему такая позиция негативна для России.

Если доверять предвыборным программам обоих кандидатов, то в ближайшие годы стоит ожидать разрастание конфликта по линии Пекин-Вашингтон. Это в принципе негативно для мировой экономики, и в том числе для России. «Российская экономика технологически, в плане программной начинки, ориентирована на Запад, на ЕС, на США, но все больше зависит поставок оборудования из Китая, из азиатских стран. И каждая из сторон – и Китай и США — будут пытаться вводить тарифные ограничения, обмениваться санкционными ударами, что, конечно, не пойдет на пользу российскому ВВП», — заключает Емельянов из «Фридом Финанс».

И от Трампа, и от Байдена можно ожидать продолжения давления на Китай и отход от глобализации, преимущества от которой для США стали выглядеть не столь очевидными. Это означает растущие издержки для американских компаний, большие риски в выстраивании зарубежной экспансии, риски новых эскалаций торговых войн и, как итог, замедление темпов восстановления мировой и российской экономик, согласен Коган из «Высшей школы управления финансами».

По мнению Суверова из «Арикапитал», кандидат в президенты Байден все-таки менее предпочтителен, чем Трамп. «В случае прихода Байдена и демократов к власти, основным геополитическим противником США может стать не Китай, а Россия, которой могут припомнить и вмешательство в выборы в 2016 году, и Украину, и Сирию, и даже ситуацию с Навальным, и многое ещё чего, чтобы ввести новые драконовские санкции, в том числе против российского госдолга», — говорит он.

Дополнительный аргумент в пользу более «удобного» для России Трампа с точки зрения экономики приводит Коган. «Трамп стремится поддержать производителей традиционных источников топлива, углеводородов, тогда как программа его оппонента подразумевает инвестиции в развитие «зеленой энергетики», — уточняет эксперт, добавляя, что ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии может привести к быстрому сокращению потребности в «черном золоте», что ослабит перспективы зависимой от этого энергоносителя российской экономики.