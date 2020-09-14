Дания ратифицировала Конвенцию по морскому праву, которая предписывает давать разрешения на прокладку транзитных трубопроводов на своих зонах континентального шельфа – сообщил представитель Датского энергетического агентства (DEA) Мортен Кристенсен.

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Так он ответил на инициативу премьер-министра Дании Метты Фредриксен возобновить обсуждение того, стоит ли завершать постройку экспортного газопровода из России «Северный поток – 2» и на дискуссию о возможном отзыве разрешения в отношении проекта.

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», — приводит РИА «Новости» слова представителя DEA.

Двумя днями ранее Фредериксен заявила, что новое разбирательство по поводу СП-2 должно быть начато из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Я на протяжении всего времени была против «Северного потока — 2». Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу», – пояснила политик.

Противоположность мнений относительно СП-2 внесли раскол также и во властные структуры Германии. По словам депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта, немецкое правительство, а также партия Христианско-демократический союз следуют поручениям США, упоминая СП-2 в ситуации с Навальным.

Он подчеркнул, что немецкие власти намерены использовать частный случай для обвинений в адрес России и – как итог – попытки прекращения реализации проекта.

В этой связи немецкий политик заметил, что Берлин «очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов».

Он также напомнил, что такую позицию немецкого правительства критикует и глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Эти дебаты в Бундестаге показывают, насколько мы далеко от суверенности», — подчеркнул Гердт, добавив, что другие партии, например, Социал-демократическая партия Германии, призывает дождаться официальных результатов следствия, а уже по их итогам принимать решение относительно СП-2.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выступал за отказ от проекта газопровода с момента избрания президентом поскольку «США защищают Германию от России», а Берлин при этом платит Москве «миллиарды долларов».

Он также добавил, что не уверен в готовности ФРГ отказаться от СП-2, поскольку Берлин, по его словам, находится в слабом положении.

«Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение», — считает американский лидер.

Германия имеет шесть вариантов того, как отказаться от СП-2 на фоне давления со стороны США, пишет в этой связи американское издание Politico.

Берлин может инициировать отзыв существующего разрешения на трубопровод «руками» Регионального горного управления Штральзунда, хотя сделать это будет нелегко, указывается в материале.

Также есть Федеральное морское и гидрографическое агентство, которое выдало разрешение на использование акватории исключительной экономической зоны Германии. Оно не зависит от правительства ФРГ, что усложняет задачу.

Также Берлин может ввести национальное ограничение на импорт российского газа или позволить «санкциям США задушить проект».

Кроме того, Берлин может инициировать санкции против СП-2 на уровне ЕС, однако, вложившиеся в проект энергетические гиганты Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell будут явно против.

Последний вариант борьбы с СП-2, по мнению американской стороны, состоит в том, чтобы просто не выдать лицензию на ввод трубопровода в строй, даже когда он будет полностью завершен в плане строительства.

«Вариантов для остановки СП-2 нет» — так ответил на материал американских СМИ заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор выразил сомнения, что Германия станет выбирать что-то из предложенного.

«Немцы — народ практичный. Они сами стали затрагивать эту тему — это говорит о том, что они пытаются выйти из-под давления американцев и плавно спустить это на тормозах», — уверен он.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.