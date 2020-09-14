Макропрогноз-2021: Минэкономразвития ожидает восстановления экономики

Минэкономразвития внесло в правительство уточненный макропрогноз, который ляжет в основу бюджета 2021 года, сообщил «Интерфакс» в понедельник, 14 сентября.

Реклама

Предыдущая версия прогноза была подготовлена в июне и носила более пессимистичный характер. Например, по июньской версии ожидалось сокращение ВВП России в 2020 году на 4,8%, а сейчас - на 3,9%.

Прогноз по ВВП на следующий год тоже повышен - ожидается рост до на 3,3% вместо заявленных ранее 3,2%.

Чиновники считают, что «кризис не приобрел системного характера, он оказался локализован в рамках МСП».

«Да, там достаточно крупные отрасли — и розничная торговля, и общепит, и платные услуги, и пассажирские перевозки, производство потребительских товаров, — но все-таки это счетное число отраслей. Этот кризис не перешел в кризис неплатежей, не распространился по цепочкам, а оказался все-таки локализованным, и сейчас мы видим достаточно ощутимое восстановление», - прокомментировал правительственный источник.

Кроме того, считается, что властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

Победное возвращение стабильности

Хотя инфляция выросла (3,6% в августе), но это следствие восстанавливающегося спроса. Риски для макроэкономической стабильности со стороны внешних факторов также ограничены, уверены в Минэкономразвития.

На докризисный уровень (2019 год) экономика России выйдет в III квартале 2021 года, отмечают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Росстат улучшил оценку ВВП за второй квартал — падение экономики составило 8% в годовом выражении (первая оценка была минус 8,5%). В результате Росстат уточнил также оценку снижения ВВП за первое полугодие до 3,4%.

В новом прогнозе Минэкономразвития повышен прогноз среднегодовых цен на нефть Urals в этом году с $39,9 за баррель в июньском варианте до $41,8. Оценка на 2021 год - $45,3/баррель (вместо $43,3).

При этом Минэкономразвития закладывает нынешние договоренности по сделке ОПЕК+, действующей включительно по апрель 2022 года.

Также ведомстве ожидают падения промпроизводства в 2020 году на 4,1% с последующим ростом на 2,6% в 2021 году. Улучшен и прогноз по падению оборота розничной торговли в 2020 году — до 4,2% с 5,2% по июньской версии с отскоком до 5,1% в 2021 году.

Прогноз по динамике реальных располагаемых доходов населения в 2020 году изменён до минус 3% с минус 3,5% в предыдущей версии. В 2021 году ожидается рост реальных располагаемых доходов на 3%, в 2022 году — на 2,4%, в 2023 году — на 2,5%.

Рост реальных заработных плат в 2020 году составит 1,5% (вместо падения на 3,6% в июньской версии), в 2021 и 2022 годах — рост на 2,2%.

Спусковой крючок системного кризиса

Эксперты считают, что к новому прогнозу Минэкономразвития стоит относиться с большей долей скепсиса.

Во-первых, прогноз хотя и новый, но составлен он на основе инерционного сценария, который предполагает сохранение ранее сформировавшихся тенденций, отмечает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Если тенденции сохранятся, то прогноз окажется близким к действительности. Но любой разворот важных тенденций — цены на нефть, заболеваемость коронавирусом, санкции — легко приведет к изменению реальности и пересмотру прогноза.

«Например, по поводу цен на нефть. Первые проблемы на нефтяном рынке начались еще до масштабной пандемии коронавируса. Это значит, что пандемия стала не причиной, а только спусковым крючком нынешнего экономического кризиса в России, и ее прекращение, соответственно, не приведет к устранению причин в экономике», — говорит Хестанов.

Во-вторых, полное понимание природы кризиса приходит не ранее, чем он закончится, уточняет эксперт. «Пока очевидно только одно: на давно ожидаемый циклический кризис в экономике России наложились последствия пандемии. Однако даже полная победа над вирусом сама по себе не вернет экономический рост. В кризисных 1998-м и 2008-м годах никакого коронавируса не было, а кризис был», — говорит Хестанов.

И наконец, даже если в инерционном сценарии все параметры учтены, тем не менее сказать, когда события отклонятся от базового сценария, в 2021 году или позднее, очень сложно сказать заранее, заключает Хестанов.

В столь оптимистичный прогноз очень хотелось бы поверить, но боюсь, он не в полной мере учитывает замедленные темпы восстановления в Европе и у других важных для России торговых партнёров, что неизбежно отразится на экономической ситуации в России, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Эксперт считает, что объёмы традиционных экспортных поставок из России еще больше уменьшатся. И речь не только о поставках нефти и газа. «Под каток пандемии могут попасть и наш металлопрокат, и химия. Запуск новых проектов, включая и вторую нитку «Северного потока», может тоже оказаться отодвинут даже не на следующий, а на 2022 год», — говорит Пушкарев.

Второй риск, слабо учтенный в прогнозе, — чисто внутренний, и он связан с недостатком свободных средств у организаций малого и среднего бизнеса, включая не только сферу обслуживания, но и некоторые перерабатывающие производства. «Для многих юрлиц только сейчас еще заканчиваются налоговые и кредитные каникулы, предстоят платежи по взятым на себя ещё до кризиса обязательствам, и эти обязательства могут оказаться непосильными. Если даже это не приведёт к массовым закрытиям компаний, то денег на развитие точно не хватит. Какой уж тут рост ВВП?!», — говорит эксперт.

Нефть — по $50, доллар — по 67 рублей

Правительство, похоже, исходит из того, что оказанная бизнесу помощь была достаточной и масштабной, но это далеко не так. Даже многие крупные предприятия, не говоря уже о МСП, смогут выжить лишь при наличии безвозвратных субсидий от государства. Либо благодаря госгарантиям под полностью беспроцентный кредит на длительный срок.

«Простое продление сроков платежей по ранее выданным кредитам мало поможет. Одобрение льготных, но не беспроцентных кредитов на зарплаты или на текущие расходы ещё больше способно затянуть компании в кабалу, и далеко не каждый руководитель компании на это подписался», — считает Пушкарев.

Наконец, официальному макропрогнозу не хватает учета одного из системных рисков — «задавленный ниже плинтуса потребительский спрос, вызванный элементарной нехваткой денег у населения». На это указывает Пушкарев из TeleTrade. «Зная, что спрос раскачать нечем, что продукцию будет сложно реализовать, отечественный бизнес не будет наращивать производство даже при наличии свободных денежных средства. Зачем связывать деньги в товаре и заполнять склады», — отмечает эксперт.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров не считает прогноз Минэкономразвития излишне оптимистичным, но отмечает, что такие параметры, как инфляция, нефть, рубль и российский ВВП будут во многом зависеть от сценария мировой экономики. «Я ожидаю, что ситуация с пандемией заметно улучшится в первом полугодии следующего года. Инфляция — на уровне 4%, нефть - $50, а курс доллара — около 67 руб», — отмечает Тихомиров, добавляя, что падение ВВП в этом году составит 3,8%, а в следующим будет рост на 3,3% благодаря низкой базе.

Экономисты отмечают, что в прогнозе Минэкономразвития, скорее всего, не учтен весь масштаб политического и экономического кризиса в соседней Белоруссии. Но сходятся во мнении, что экономика Белоруссии слишком мала, чтобы оказать существенное влияние на российскую экономику. «Впрочем, с точки зрения геополитики ситуация, сложившаяся у белорусских партнеров может спровоцировать дополнительное санкционное давление на РФ. При условии, что Запад сочтет, что Россия помогает белорусскому президенту Лукашенко остаться у власти», — говорит Тихомиров из BCS Global Markets.